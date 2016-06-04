Не успело лето вступить в свои права, как ленты новостных агентств запестрели информацией о нагнетании ситуации на Донбассе. Пресс-служба ЛНР 2 июня сообщила, что в населенных пунктах Трехизбенка, Райгородка, Геевка, Бахмутовка, Старый Айдар местным населением был замечен черный пикап с флагом террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), ВСУ разместили 10 танков на территории элеватора в Царевке. На вопросы члена экспертного совета комиссии МГД по безопасности Дмитрия Ефимова отвечает военный эксперт Алексей Леонков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Свидомые» украинские националисты Джамилёв и Чубаров

Дмитрий Ефимов: Какова вероятность того, что на Донбассе в ближайшее время начнутся полномасштабные военные действия, отмечаются ли существенные разведпризнаки кроме чисто политических моментов?

Алексей Леонков: Во-первых, к настоящему времени ВСУ стянули к границам ДНР и ЛНР 90.000 бойцов и свыше 1000 единиц бронетехники (БМП, БТР и ОБТ), а также комплексов ПВО С-300ПС и «Бук». Считаю, что такие силы собираются перед крупной боевой операцией, вероятность которой растёт с каждым днём. Участившиеся обстрелы в зоне соприкосновения, а точнее — пристрелка, подтверждают это, а попытки атак на блокпосты не что иное, как разведка боем позиций ополченцев. При этом основной костяк ударных сил сосредоточенных против ДНР и ЛНР составляют наёмники из ИГИЛ и Турции, которые, скорее всего, пойдут в бой под знамёнами крымско-татарских добровольческих батальонов.

Почему именно они?

Потому, что нормальные украинцы, как они не были бы обработаны пропагандой режима Порошенко, все равно не готовы к войне на уничтожение. Кукловодам же нужна большая кровь для формирования мирового общественного мнения. А для этого, в свою очередь, требуется ненависть с обеих сторон, зародить которую как раз и должны наемники.

Намедни «Интерфаксу» стало известно об усилении группировки войск ВС РФ на западном направлении двумя новыми мотострелковыми бригадами. Такая передислокация объяснялась растущей активностью блока НАТО. Это часть российского ответа на эту угрозу?

Известно, что в граничащих с Россией странах НАТО находится порядка 20.000 военнослужащих этого блока в составе мотопехотных и бронетанковых батальонов. Они прибывали на базы в Прибалтику и Польшу по частям. Некоторые эксперты считают, что возможна и вооруженная провокация против России на границах Брянской и Белгородской областей. У России до сих пор там не было боевых частей, только пограничники и полиция. Чтобы снизить вероятность провокации в г. Клинцы Брянской области перебрасывается 28-я отдельная мотострелковая бригада из Екатеринбурга, в Валуйки Белгородской области переводится 23-я мотострелковая бригада, ранее развернутая под Самарой. Этого вполне хватит для сдерживания националистического пыла наших соседей.

Действительно, агрессивная национал-патриотическая риторика захлестывает Украину, а после обмена наводчицы Савченко она усилится еще больше. В последнее время руководством этой страны было сделано множество заявлений по Крыму, Донбассу и причинам невыполнения минских соглашений. Все они основываются на предстоящем применении военной силы. Насколько реальны эти угрозы?

Да, заявления Порошенко и его окружения становятся все более агрессивными по отношению к ДНР и ЛНР, к России. В них все чаще звучат мысли о том, что Украина строит военные планы по возврату Крыма и Донбасса. Все это Порошенко чётко обозначил в своей речи, стоя рядом с Савченко: «Мы вернули Надю, вернём Крым и Донбасс!». Думаю, что с возвращением Савченко нацгвардия в зоне АТО наконец-то получает харизматического лидера, который может повести их в бой. Только ей еще надо туда возвратиться…

Получается, что появление Савченко на линии соприкосновения как раз и является тем самым главным признаком предстоящей провокации?

Скорее всего. Пока возможность провокационной атаки на Брянск и Белгород кажется невероятным событием, однако логика Запада требует боестолконовения ВСУ с реальными, а не выдуманными частями МО России. Заставить военнослужащих ВСУ перейти границу не сможет никакая пропаганда. А вот подбить подразделение нацгвардии из тех же «турок» батальона «Крым» перейти границу и напасть на мирных россиян Савченко вполне сможет.

Они не боятся разгромных уроков 08.08.08?

Западных кукловодов не волнует конечный результат. Стоит вспомнить, как освещались в мире события августа 2008, когда грузинские войска атаковали Цхинвал. В западных СМИ была показана лишь ответная операция российских войск ‑ и все происходящее, таким образом, мгновенно приобрело видимость нападения России на Грузию.

Ваш прогноз?

Думаю, что Запад готовится к «театральной постановке», предназначенной для СМИ Европы и всего мира. Ведущаяся накачка общественного мнения в 2015 и первом полугодии 2016 года про агрессивную Россию была настолько мощная, что это отметили даже сами западные СМИ. Они сравнили её с антисоветской пропагандой в конце «холодной войны». Накануне выборов Обаме как демократу нужна «маленькая победоносная война». Она позволит решить сразу несколько задач: возвращение Европы, подсчитывающей убытки от антироссйских санкций, мигрантов и стихийных бедствий в лоно Америки и обеспечит проигрыш на выборах «несистемному» Дональду Трампу.

Таким образом, можно предположить, что открытого нападения ВСУ на РФ не будет, однако может быть предпринята провокация, в которой примут участие неподконтрольные Киеву добровольческие отряды, возможно во главе с их идейным вдохновителем Савченко.

Возвращаемся к вопросу: отпустит ли Порошенко Савченко на фронт. Таки ему это надо?

Что касается Украины, в настоящее время военная операция, да еще путем провокации поданная под соусом «нападения России», была бы крайне на руку режиму Порошенко и его покровителей. Власть «шоколадного олигарха» уже много месяцев балансирует на грани политического банкротства. Как сказал Авраам Линкольн, можно обманывать часть народа все время, можно обманывать весь народ некоторое время, но нельзя все время обманывать весь народ. На Украине за два года тотального обмана из всех обещаний выполнено только одно — вернули Савченко. Поэтому нельзя исключать, что в стране реально зреет бунт. Для снятия накала страстей, которые активировало появление Савченко, Киеву придётся выполнить и другие обещания, но все они могут оказаться связаны только с войной в Донбассе.