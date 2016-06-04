



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Прошло два месяца с загадочной четырехдневной войны в Нагорном Карабахе. Какие у нее были цели? Ставились ли цели вообще? Чего достигли конфликтующие стороны — Азербайджан, Армения и Нагорный Карабах? Сегодня можно говорить только о некоторых результатах промежуточного характера. В первую очередь необходимо найти ответ на вопрос: в чьих интересах была нынешняя эскалация напряженности с точки зрения, прежде всего, внутриполитических проблем в обеих странах. Испанское издание El Pais, (кстати, и не только оно одно — С.Т.) анализируя ситуацию, считает, что в большей степени именно президент Азербайджана Ильхам Алиев использовал проблему Карабаха «для сплочения общества вокруг себя, а также для того, чтобы отвлечь внимание граждан от экономических и социальных проблем в связи с сокращением доходов от продажи нефти, девальвации национальной валюты (маната), потрясений в банковской сфере и громких политических скандалов». В Армении также есть внутренние внутриполитические проблемы, но существующий статус-кво в Карабахе не является предметом серьезного дестабилизирующего торга между различными политическими силами.

По этой логике любые военные действия Азербайджана в зоне конфликта априори должны были им считаться только «победоносными». Но в случае успешных боевых действий Армении и Армии обороны НКР режим Алиева столкнулся бы с огромными проблемами, утратив свою политическую устойчивость. Такой сценарий предполагает и определение самого характера боевых действий. Есть главный вопрос: готовился ли Баку полностью отбить Карабах или ему нужно было просто «пострелять», чтобы перейти к дальнейшей фазе действий в переговорном процессе, но уже с «позиции силы»? При этом Баку необходимо было точно просчитать возможную реакцию главных внешнеполитических игроков, и в первую очередь России, которая состоит вместе с Арменией в военно-политическом союзе по линии ОДКБ, поскольку в случае затягивания боевых действий в Карабахе нельзя было исключать, что они в той или иной мере война может перекинуться и на территорию Армении. Поэтому оценка смысла предпринятых посреднических шагов России в сторону возвращения ситуации к статусу перемирия, существующего с момента подписания известных соглашений 1990-х годов с участием Степанакерта, приобретает важное политическое и даже стратегическое значение.

Президент Армении Серж Саргсян первым в интервью DW заявил, что еще до войны Ереван предлагал «создать механизм по выяснению причин инцидентов на всем протяжении контактной линии с тем, чтобы точно устанавливать, кто является инициатором конфликтных действий». Во-вторых, когда боевые действия были в полном разгаре, «начальник Генерального штаба России позвонил начальнику армянского Генштаба и сообщил, что азербайджанцы согласны встретиться по этому поводу в Москве с представителями армянской стороны». И, наконец, в-третьих, глава государства объяснил отказ Армении от признания независимости Карабаха нежеланием срывать переговоры по урегулированию этого конфликта.

Президент Азербайджана Алиев, похоже, только сейчас стал осознавать важность обозначенной его армянским коллегой формулы. Выступая на открытии IV съезда азербайджанцев мира, Алиев решил «уличить» президента Саргсяна «во лжи», заявляя, что «Азербайджан не просил поддержки у России, так как наша армия, отвечая на провокации армянской стороны, провела контрнаступательную операцию, и армяне в панике стали просить Владимира Путина остановить военные действия». Это откровенная подстава Москве, поскольку разъяснить ситуацию мог бы конечно Генштаб России, что было бы обязательно воспринято в Баку и в Анкаре как «доказательство» того, что Москва является участником конфликта. Тогда Азербайджан и Турция потребовали бы вывода РФ из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Но вернемся к упомянутой формуле президента Армении Саргсяна в части предложения «создать механизм по выяснению причин инцидентов на всем протяжении контактной линии с тем, чтобы точно устанавливать, кто является инициатором конфликтных действий». Кстати, эта позиция была тогда зафиксирована и в заявлении американского сопредседателя МГ ОБСЕ Джеймса Уорлика. Что изменилось в ней после объявленной Баку четырехдневной «победоносной войны»? Практически ничего.

Так, одним из итогов раунда переговоров Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении стало предложение расширить полномочия личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, который должен обеспечить создание системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и механизма по расследованиям ОБСЕ. Более того, сообщается и о том, что подготовленный МГ ОБСЕ соответствующий документ будет обсуждаться на новой встрече глав Азербайджана и Армении по Карабаху уже в июне. Из этого следует, что на определенном этапе — исходя даже из потребности практической реализации «плана Каспшика» — к участию в процессе урегулирования будет подключаться Степанакерт. Наконец, следствием четырехдневной карабахской войны, правда, косвенного свойства, является решение немецкого Бундестага по Геноциду армян. В этой связи турецкая газета Milliyet пишет, что «о политических и правовых аспектах резолюции, одобренной при поддержке всех представленных в парламенте партий, можно бесконечно долго спорить, но другое дело — момент, на который она пришлась».

Президент Азербайджана Алиев квалифицировал это событие как «политический заказ». Но даже если встать на эту точку зрения, то она свидетельствует о минимизации поддержки Азербайджана (в отношении Карабаха) со стороны Европы, что вынудит его в дальнейшем действовать с максимальной осторожностью и политической деликатностью. Это понимают в Баку. Как говорит заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов, оценивая решение Бундестага, «фундамент такой политики был заложен с принятием в конгрессе США в начале 90-х годов 907 поправки в отношении Азербайджана». В целом же все остается на месте и любой прогресс в карабахском урегулировании возможен сегодня только рамках не сорванного — прежде всего Арменией — трека, определенного МГ ОБСЕ. В будущем можно предполагать реконфигурацию новых вводных данных для того, чтобы максимально минимизировать возобновление боевых действий.

Баку не удалось конвертировать в дипломатию «победу», якобы достигнутую на фронтах карабахской войны. Теперь, как заявил президент Алиев, «основной целью внешней политики Азербайджана на сегодня является донесение до мирового сообщества правдивой информации о нагорно-карабахском конфликте, которая поможет изобличить пропагандистскую ложь, распространяемую Ереваном». Что же, посмотрим что из этого выйдет, и удастся ли Баку, не достигнув победы на поле боевых сражений, выправить ситуацию при помощи «пера, приравненного к штыку».