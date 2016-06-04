Поэтому пиренейской прессе оставалось попытаться поддержать увядающие российские оппозиционные СМИ, да рассказать о том, как ЕС готовится решать почти гамлетовский вопрос «продлевать или не продлевать» (санкции, разумеется)

kremlin.ru Владимир Путин на космодроме «Восточный»

По первому пункту повестки дня слово было предоставлено изданию El Confidencial.

«Лучше не трогать Путина и его ближний круг — тогда критически настроенные российские СМИ имеют шанс выжить, — посоветовал электронный ресурс. — Все началось с публикации «Коммерсантом» фотографии избирательного бюллетеня с написанным на нем ругательством в адрес Владимира Путина. Главный редактор издания Максим Ковальский даже не думал, что поплатится своим рабочим местом за это фото. Владелец газеты Алишер Усманов, один из богатейших людей страны, не в самых хороших отношениях с властью и вряд ли они улучшатся после этого. Скорее наоборот: фотография стала последней каплей, переполнившей стакан терпения президента».

El Confidencial рассказывает, что «после возвращения Путина в кресло главы государства, для прессы наступили сложные времена: бойкоты и демонстративные увольнения журналистов, публикующих взрывные материалы, стали чуть ли не нормой». В подтверждение тому издание упоминает свежий факт увольнения порталом РБК «трех ведущих фигур» (Осетинская, Баданин, Солюс) (уволили только одного, остальные ушли сами, прим. — ИА REGNUM ). «Виновато в этом слишком рьяное исполнение служебных обязанностей журналистами, излишне глубоко погрузившихся в изучение «панамского досье», где фигурируют путинские друзья», — считает корреспондент Хавьер Эскалера. По его мнению, особое внимание к РБК со стороны Кремля проявляется еще и потому, что владелец ресурса Михаил Прохоров «был конкурентом Путина на президентских выборах в 2012».

«Фиаско РБК — это второй по значимости переворот в российской прессе, — классифицирует автор. — Первым была «ликвидация» РИА и превращение ее в «Россия сегодня», начальник которой Дмитрий Киселев — никогда не устающий пропагандист. Его задача — доказывать миру, что Россия проводит свою собственную внешнюю политику и готова твердо отстаивать свои собственные интересы. Скорее всего, следующий кандидат на «большие перемены» — телеканал «Дождь», известный тем, что пару лет назад организовал опрос, нужно ли было защищать Ленинград во время войны или его следовало сдать, чтобы сохранить людей. «Дождь» уже потерял около 80% своей аудитории» («Дождь» — коммерческий кабельный канал, и потеря аудитории — это не вина властей, прим. — ИА REGNUM ).

«Россия обвиняет Запад в усилении дискриминации христиан, особенно заметен, по мнению Кремля, этот процесс в Европе, где «агрессивный неолиберализм» приведет к маргинализации традиционных моральных ценностей», — пишет АВС.

«Уполномоченный по правам человека при российском МИДе Константин Долгов полагает, что в последние годы возросла нетерпимость, проявляемая на религиозной почве. Причем, больше других достается иудеям и, в особенности, христианам. Последние вообще уже стали объектом преследования, насилия и дискриминации. И не только сами люди, но и святыни их веры. Доходит уже до абсурда: то запрещают носить символы религии, то устанавливать елки на Рождество, чтобы не ущемить чувства адептов других конфессий».

«Россия, которая считает себя хранителем моральных устоев Европы, обвиняет западные страны в том, что они просто сдают христианские ценности, идя на уступки гомосексуальным союзам», — подытоживает газета.

Корреспонденты этого же издания воспользовались приездом в Мадрид экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Естественно, что, несмотря на заявления Каспарова, что он «никогда не считал себя политиком», без вопросов, содержащих слова «Россия, власть, Путин», интервьюеры не обошлись.

«В шахматах есть строгие правила. И я побеждал на доске в соответствии с ними. В сегодняшней России правил игры нет. И прежде всего их нет для Путина, который все делает так, как ему нравится, — сказал Каспаров. — Я не занимался политикой, я боролся с конкретной несправедливостью, с проблемой. Защищал права человека, демократию… Мне не нужна какая-то дополнительная слава, кроме спортивной. Но жить, не обращая внимания на происходящее в России, я не могу. Путин — это наша общая проблема. Если его не остановить, сам он не остановится. Путин — это угроза всему миру».

На фоне всего, сказанного в этом же интервью о шахматах, личной жизни, трех браках, слова о президенте РФ, как глобальной угрозе всему человечеству произнесены были как-то блекло: если не искать специально глазами в тексте фамилию лидера России, так и пропустишь ее, не заметив.

«Москве выгодна война в Сирии, — заявляет La Vanguardia. — Генеральный директор государственной корпорации «РОСТЭК» Сергей Чемезов открыто об этом сообщил в интервью российской газете «Коммерсантъ». Военный конфликт на Ближнем Востоке рождает спрос на российское оружие, и портфель заказов госкомпании просто распухает в последнее время от заказов. Россия за последние 15 лет экспортировала вооружение в 116 стран мира на общую сумму 115 миллиардов долларов».

Каталонская газета отмечает, что, по словам президента Путина, за время сирийской кампании спрос на российское оружие вырос настолько, что для его удовлетворения Россия приступает к строительству новых заводов.

«Сегодня Россия занимает второе место в мировом списке экспортеров военной техники, уступая лишь Соединенным Штатам», — подчеркивает издание.

В очередной раз стоит отметить манеру подачи информации журналистами газеты, упорно стремящимися не замечать, что на самом деле испытание российского оружия в Сирии только подтверждает высокое качество вооружений, производимых в РФ. И то ли по недопониманию, то ли (и скорее всего) намеренно не желающих признавать очевидное: именно растущий спрос на оружие заставляет увеличиваться его предложение, а никак не наоборот.

El País осторожно делится впечатлениями об изменениях к лучшему «на линии Брюссель — Москва».

«О наступлении оттепели в отношениях между Россией и Евросоюзом говорить пока рано, но признаки того, что стороны ведут поиск возможностей улучшения условий сосуществования, уже заметны. Причем, не дожидаясь снятия взаимных санкций. Грядущий экономический формум в Санкт-Петербурге (16 — 18 июня) — может стать отправной точкой нового сотрудничества Москвы и Брюсселя. Ожидается прибытие в город на Неве председателя ЕК Жана-Клода Юнкера, который наверняка встретится с Владимиром Путиным в рамках этого мероприятия. Возможно, что туда подтянется и премьер Италии Маттео Ренци».

При этом газета отмечает, что «российское государственное телевидение подает визит высокопоставленного еврофункционера почти как паломничество человека раскаявшегося в содеянном. То есть признающего введенные санкции в отношении Москвы ошибочным действием и считающего результаты их провальными. Хотя надо сказать, что именно российская сторона инициировала поиск контактов с европейцами в последние два года — достаточно вспомнить встречи разного формата в Австралии, Франции, Турции.

В конце июня страны ЕС должны решить, продлевать ли санкции против Москвы и, судя по заявлениям Федерики Могерини, режим их будет поддерживаться еще полгода».

Несмотря на это и на то, что «премьер Медведев уже озвучил продление российского эмбарго в отношении ЕС до конца 2017 года», обозреватели издания усматривают развивающиеся параллельно процессы «адаптации сторон к ситуации сохранения противоречий в вопросах реализации Минских соглашений и возобновления экономических отношений Россия — ЕС».

El Periódico тоже поводов для критики в российской действительности найти не удалось и дальше размышления о предстоящем визите Юнкера обозреватели газеты не двинулись. Зато обсуждали они предстоящее событие в сплошь романтических и даже местами сентиментальных тонах.

«С момента, когда Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, на российскую землю не ступала нога ни одного руководителя Евросоюза. Первооткрывателем предстоит стать Жану-Клоду Юнкеру, главе Европейской Комиссии».

Честное слово, еще чуть-чуть и в El Periódico напишут, что Юнкер — это почти что Колумб, а открытые им русские — тоже люди, но немножко другие: они неприхотливы, питаются, преимущественно, чем попало, иногда берут пищу из рук человека. Именно такая подача и ожидаема в свете изложенной газетой версии о том, что «Юнкер едет на питерский форум в давосском стиле, чтобы помочь своему коллеге Владимиру Путину».

«Визит наполнен символикой, — видится брюссельскому корреспонденту издания Сильвии Мартинес. — Через десять дней после Форума откроется саммит ЕС, на котором лидеры 28-ми должны будут определиться, продлевать ли санкции в отношении России. Прибалтийские государства и Польша настроены категорично за, а вот Венгрия, Греция, Италия — против продления, считая, что санкции вредят в первую очередь европейской экономике. Поездка Юнкера Кремлем рассматривается, как практический шаг к налаживанию диалога между Брюсселем и Москвой. А главное — в ней видится готовность и стремление к достижению консенсуса по вопросам, ранее вызывавшим сильные разногласия».