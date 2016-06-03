Майданная власть, понимающая только силу, сама подает пример тем, кто может стать ее могильщиком.

topwar.ru Боевик на майдане Незалежности

Пытки и бунты

Служба безопасности Украины проводит массовые задержания людей оппозиционных взглядов и систематически применяет к ним пытки. Об этом рассказал Times помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович. По его словам, в некоторых сферах «неуважение к правам человека» со стороны Киева стало повседневным и регулярным.

Сегодня, 3 июня, будет представлен доклад мониторинговой миссии ООН по наблюдению за правами человека на Украине. Там описаны сотни случаев нелегальных арестов и жестокого обращения с задержанными. Рассказано о целой программе по применению пыток.

Комиссия проверяла ситуацию на Украине в течение нескольких дней. Ей поступали многочисленные сигналы о пытках. В некоторые из своих управлений СБУ пускать комиссию отказалась.

Тем временем в украинских колониях начались бунты. Вот что рассказал о ситуации в одной из кировоградских колоний экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький: «Настоящий бунт, нападают на сотрудников, забирают ключи и спецсредства, открывают или выламывают все двери. Сотрудники уже третий день не заходят в зону — боятся за свою жизнь. Ситуация уже вышла из-под контроля. Еще немного — и необходимо будет вмешательство внешних сил. Полиции, Нацгвардии».

По некоторым данным, аналогичные бунты проходят и в ряде других колоний Украины. Кое-где власть переходит к заключенным. Руководство колоний, конечно, эти данные опровергает, говоря, что проблема есть, но не имеет такого масштаба.

Бунтуют в колониях не те же самые сторонники оппозиции, к которым СБУ применяет пытки. Но тем не менее два этих процесса самым очевидным образом связаны.

Власть силы

О звериной жестокости новой украинской власти известно давно. Достаточно было посмотреть любой репортаж из «лагерей подготовки» будущих боевиков майдана. Достаточно было послушать речи их лидеров. Достаточно было увидеть свастики на их плечах. Достаточно было узнать, как и почему они участвовали в чеченской войне на стороне противников России.

Этих людей не так уж много. Не более 1% населения Украины. Но именно они сменили власть в стране.

Еще более очевидным все это стало после прихода боевиков к власти. Достаточно было посмотреть, как они стреляют по своим на майдане. Достаточно было увидеть, как убивали людей в Одессе. Достаточно было заметить, с какой готовностью они ехали убивать на Донбасс. Достаточно было обратить внимания на бросание в мусорные баки, избиения и убийства оппозиционеров.

Но европейские политики и наблюдатели довольно долго не обращали на все это почти никакого внимания. Отчасти, наверное, из-за цинизма — ведь к власти пришли «их люди». Отчасти, возможно, от непонимания ситуации.

Отличие предмайданной власти Украины от майданной можно описать известной фразой Иосифа Бродского, который говорил, что ворюга ему «милей, чем кровопийца». Масштабы воровства тоже изменились, но не в меньшую, а в большую сторону. А вот чего на Украине до майдана не было — так это откровенного, едва прикрытого (риторикой) зверства в отношении оппонентов.

После захвата власти майдан имел возможность отказаться от таких методов. Но только в теории. Натравливание на врага и жестокость — в крови у их лидеров. Политику гражданской войны они ведут не только потому, что это отвлекает внимание от их воровства и узурпации власти. Другая причина в том, что никак иначе они и не умеют.

Внешние и внутренние враги

С внешним «врагом» все понятно — это, конечно, Россия. Но есть и «враг» внутренний: большинство граждан страны, которое живет на ее юго-востоке. Пару дней назад спикер парламента Андрей Парубий назвал всех этих людей «потомками оккупантов», к мнениям которых можно не прислушиваться.

Желание западноукраинского меньшинства сломать всю страну через колено больше не скрывается. И еще совсем недавно майдан мог считать себя победителем: если не считать Донбасса, никто так и не вступил с ними в бой. По многим причинам: отсутствие лидеров, моральное опустошение от свержения законной власти. Но главной причиной было и есть нежелание жителей Востока доводить все до войны.

В Харькове и Одессе, Днепропетровске и Херсоне предпочли «проглотить» мерзость новой власти. В отличие от отмороженных боевиков, им, взрослым гражданам с юго-востока страны, есть что терять, и они это знают. Они ценят свою жизнь, своих детей, свои дома.

В условиях отказа официальной России вмешиваться в донбасский конфликт это могло бы закончиться прискорбно. Однако те же самые свойства, которые помогли майдану победить — презрение к человеческой жизни и полная невменяемость — теперь становятся причиной их поражения.

Против лома

Если непрерывно накачивать своих боевиков (а вместе с ними и всех остальных граждан) пятиминутками ненависти, то прорываться эти настроения будут не только во время «АТО». Они будут прорываться в обычных, бытовых ситуациях. На работе. На улице. Дома. Безмозглые «активисты», возвращаясь из АТО, приносят практики гражданской войны: решать все вопросы силой, оружием.

Это может сходить им с рук, когда дело касается мирным граждан, но в тюрьме все иначе. Задержанные и осужденные ведут суровую жизнь. И они видят, что и сама эта власть действует исключительно силой, иногда «лакируя» ее риторикой. Ответом на лом становится другой лом. С майданными боевиками бессмысленно разговаривать, они понимают только силу. Вот они и получили силу.

Майдан пришел к власти незаконно, а управляет государством с еще большими нарушениями закона — и знает об этом. Сила, как известно, в правде, а правды за ними нет. А потому у них нет моральных оснований усмирять бунты. Остается сила против силы.

Майдан сверг законную власть в стране, чтобы сделать из нее «зону» со своими порядками (в распиливании бюджета, убийствах оппозиционеров, тотальной цензуре). Теперь то же самое делают зэки: свергают власть, чтобы установить свои порядки. Трудно бороться с теми, кто взял пример с тебя.

И ведь не только в кировоградских колониях. В Житомирской области конфликты вокруг добычи янтаря заканчиваются побоищами и стрельбой. То же самое — под Ровно. В Закарпатье, Львовской области и других регионах «деловые» споры регулярно кончаются драками и стрельбой. Не говоря уже о «маршах батальонов», политических героях калибра Надежды Савченко и пр.

Если в самое ближайшее время ситуация в стране не изменится к лучшему (пока не видно никаких признаков), то внешним силам придется вводить на Украине не только политическое, но и силовое внешнее управление. Пока до этого не дошло, майданный строй и государство подтачивают те самые силы, которым оно подало дурной пример.

Когда дело дойдет до развязки, нужно будет напомнить: все это случилось не потому, что Янукович был коррупционером, не из-за ополченцев, не из-за Крыма. Все эти тысячи трупов, десятки тысяч избитых людей и миллионы морально пострадавших должны будут спросить с тех, кто не выбирал средств для достижения своей цели — посадить в Киеве такой режим, который точно будет против Москвы.