На пути к Всеправославному собору на Крите, проведение которого запланировано на 16−27 июня, на днях образовались новые препятствия. Зимой этого года казалось, что достаточно будет помирить Антиохийский и Иерусалимский патриархаты, которые вошли в клинч из-за спора, кому принадлежит каноническая юрисдикция над Катаром. Представители Константинопольской патриархии пошли тогда даже на то, что пригрозили антиохийцам не принимать во внимание их требования в принципе, если они попробуют сорвать проведение Собора. Глухое недовольство позже и по своим поводам проявляла Элладская православная церковь. Затем еще один публичный скандал инициировала Грузинская православная церковь. 25 мая в Тбилиси под председательством католикоса всея Грузии Илии II состоялось заседание Священного синода, на котором были подвергнуты критике проекты некоторых решений будущего Собора. Наконец, в начале июня Болгарская православная церковь вышла с целым набором претензий к организации мероприятия и потребовала отложить проведение Всеправославного собора. И что тогда?

christiantoday.com Почти в каждой Церкви есть раскольники

По мнению протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева, решение болгар вынудит константинопольского патриарха Варфоломея «начать войну за Украину… Если Собора не будет, то как еще Варфоломею войти в историю? Реконструкция Византии не удалась. Осталось одно эпохальное деяние: возвращение Украины в состав «церкви-матери». Возможность такого подтвердил в свою очередь спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), по прогнозу которого откладывание (впрочем, как и проведение Собора) все равно «развяжет руки» Константинополю, в первую очередь — в «украинском вопросе». В конце мая в интервью журналу «Фокус» о том, что перспективы получения автокефалии «Украинской церковью» есть, рассказывал глава УПЦ КП патриарх Филарет. Одновременно на Украине стали активно говорить о начале нового этапа проекта по созданию Поместной церкви. Известный украинский журналист Вячеслав Пиховшек сообщал, что «провел несколько встреч с источниками информации, контактирующих с высшим руководством Украины, и выяснил следующую информацию: можно говорить о том, что часть политических кругов Порошенко пытаются осуществить коренной поворот в политике официального Киева в отношении Украинской православной церкви (Московского патриархата — С.С.) — Порошенко предлагают документально зафиксировать, что нынешняя УПЦ якобы является угрозой национальной безопасности Украины, и что якобы главной задачей государства является создание «единой поместной церкви». И, добавим уже от себя, мало кто на Украине сомневается в том, что подобную задачу можно реализовать без прямого участия Константинопольского патриархата. Вопрос в том, насколько это реально.

Уязвимые места есть у самого Фанара. О них в феврале этого года говорил глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий. «Патриарх Варфоломей официально заявил, что он признает на Украине только одну Церковь, которая называется Украинской православной церковью, и которую поручено возглавлять моему недостоинству, — сказал владыка. — Был разговор и насчет слухов, будто после Всеправославного собора Константинопольский патриарх намерен принять в свою юрисдикцию тех людей, которые на Украине находятся в расколе. Патриарх Варфоломей заявил, что ни до Собора, ни во время Собора, ни после Собора, он этого делать не будет. Дело в том, что почти в каждой Церкви есть раскольники. Раскол на Украине давно вызывает беспокойство. Но и в Константинопольском патриархате тоже есть раскольники. Есть т.н. Турецкая православная церковь, состоящая из турок, которые приняли Православие. Они хотят от Константинопольского патриарха автономию — не автокефалию, а автономию — но он им не предоставляет». История, о которой напоминает митрополит Онуфрий относится к 1920-м годам и связана с распадом Османской империи и становлением Турецкой Республики. Поскольку империя проиграла Первую мировую войну и войска Антанты заняли Стамбул, ведущие политические силы в Греции и Константинопольском патриархате увидели тогда в ситуации возможность реанимации «византийского могущества». ИА REGNUM уже обращалось к этой истории. Однако сейчас стоит упомянуть и о другом ее сюжете.

Как указывает российский церковный историк Михаил Шкаровский, желая получить поддержку всех нетурецких сил в регионе, Фанар начал активно устанавливать связи с другими конфессиями. 20 марта 1919 года в интервью корреспонденту Washington Post глава Элладской церкви митрополит Мелетий (Метаксакис) заявил: «На первую службу в восстановленный храм Святой Софии в Константинополе будут приглашены не только разные представители отдельных православных юрисдикций — Греческой, Русской, Румынской, Сербской, Сирийской, Болгарской и т. д., но также римский епископ [то есть Папа], различные Восточные церкви и все Протестантские церкви христианского мира». При этом, несмотря на сложную внутреннюю ситуацию, Константинопольская патриархия уже тогда стала вмешиваться в церковные дела на канонической территории Московского патриархата. В 1919—1920 годах Фанар ведет переговоры о признании автокефалии Украинской православной церкви с представителем Директории, комиссаром министерства вероисповедания Олексой Потоцким. По итогам общения с руководством Константинопольского патриархата в Стамбуле петлюровский комиссар вынес представление, что Фанар больше всего опасался, как бы признание православной автокефалии на Украине не вызвало репрессий со стороны Российской империи в случае ее возрождения.

Возрождения не случилось, однако пришедшие на смену Османской и Российской империям две республики, кемалистская и советская, впрочем, быстро нашли общий язык: им обеим не улыбалась перспектива закрепления Запада в районе Черного моря и тем более на Босфоре, в Проливах, поскольку в этом бы случае в Стамбуле окопались враждебные кемалистам греки с Антантой и большевикам — белогвардейцы. «Революционная Ангора» выдвинула идею на крайний случай выдворения Константинопольского патриархата за пределы Турции. Одновременно в среде ортодоксов бывшей Османской империи родился проект «Турецкой православной церкви». Советский журнал «Новый Восток» в начале 1922 года сообщал, что «постоянные попытки Патриархата спровоцировать Анатолийских христиан выступать против миллистов, вынудили православное духовенство Анатолии отторгнуться от Патриархата и организовать в Ангоре независимое управление под названием «Епископат христиан-турок». В свою очередь, писало издание, глава турецкого православного духовенства Кескинского района «священник Эфтим… заявляет: «Не только христиане Анатолии, но и христиане Фракии, так как и они по происхождению турки, должны подчиняться Анатолийскому православному духовному управлению».

В конечном итоге кемалисты отказались от реализации проекта «Турецкой православной церкви». Хотя эта организация осталась и существует по сей день, будучи такой же непризнанной в Православном мире, как и Украинская православная церковь Киевского патриархата. Но периодически делает громкие заявления. В ноябре 2005 года она потребовала переноса Константинопольской патриархии в Грецию. По сообщению РИА «Новости», ТПЦ поддержала соответствующую инициативу Фонда святого Николая. «Наши действия ставят целью запрет в Турции Константинопольской патриархии, претендующей на предоставление ей статуса, аналогичного Ватикану. Нас поддерживают различные организации — общественные, гуманитарные и политические», — заявил руководитель фонда Муаммер Карабулут. «Константинопольская патриархия — религиозный институт Греции, где и должна находиться», — добавил представитель Турецкой православной церкви Севги Эрнерол. Черту под дискуссией подвел Абдуллах Гюль, на тот момент — министр иностранных дел, в 2007 — 2014 годах президент Турции, подчеркнувший, что статус Константинопольской патриархии останется неизменным. Однако при этом он сослался на Лозаннское соглашение от 1923 года, в результате которого была образована современная Турция, заметив: «В нем нет ни слова о статусе патриархии и патриарха». Что бы это значило? Возможно, то, что некоторым скелетам в шкафах в церковной дипломатии лучше бы так и оставаться закрытыми.