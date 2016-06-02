Главные враги и друзья

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Главными врагами России, по мнению жителей страны, являются США, Украина и Турция. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром», пишут «Ведомости».

Отрицательно настроены по отношению к Вашингтону 72% респондентов. При этом Киев считают враждебным 48% опрошенных (против 37% годом ранее), а Анкару — 29% (аналогичного мнения в 2015 году придерживался один процент). Кроме того, респонденты по-прежнему отрицательно относятся к политике США (70%) и ЕС (62%).

Основными друзьями России участники опроса считают Белоруссию (50%), Казахстан (39%) и Китай (34%).

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«Взрывной обвал»

«Альфа-банк» уточнил свой прогноз курса рубля. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 2 июня, старший аналитик кредитной организации Алан Казиев.

Он заявил, что в своем прогнозе не говорил о «взрывном» обвале курса российского рубля. Казиев лишь обратил внимание на волатильность российской валюты, если она выйдет из диапазона 64−67 рублей за доллар США. На этих отметках рубль держится последние два месяца.

В кредитной организации уточняют, что движение курса может быть резким, но в какую сторону оно произойдет, и произойдет ли вообще, не сообщается.

Ранее российские СМИ со ссылкой на прогноз Казиева сообщили, что в ближайшее время может произойти очередной обвал российского рубля.

Читайте подробнее: Альфа-банк дал разъяснения по поводу своего прогноза курса рубля

Ростуризм предупреждает

Федеральное агентство по туризму предупредило граждан РФ о том, что в Тунисе возросла террористическая угроза. В этой стране повысился риск терактов, которые планируют осуществить члены группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России), сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Ростуризм обращает внимание россиян на рост террористической угрозы в Тунисе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о возрастании риска для туристов, желающих побывать в Тунисе, поступила из компетентных органов.

Германия признала геноцид армян

Немецкие парламентарии приняли резолюцию, в которой массовые убийства армян в Османской империи названы геноцидом. Против проголосовал только один из голосовавших депутатов.

Этому предшествовало беспрецедентное давление на Берлин со стороны Анкары и даже угрозы в адрес депутатов бундестага.

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Кремль: признание геноцида армян бундестагом — это внутреннее дело ФРГ

Резолюция Бундестага: Благодарность Саргсяна и критика социальных сетей

Нападение на чемпиона

Покушение на жизнь чемпиона России по тайскому боксу Шахбулата Шамхалаева, которое произошло в Махачкале, попало на видео. Кадры с камеры видеонаблюдения в ресторане «Петровск» оказались выложены в социальные сети.

Медики оценивают состояние чемпиона мира по тайскому боксу Шахбулата Шамхалаева как стабильно тяжелое. Боец находится в реанимации.

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