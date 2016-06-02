



Русский Дальний Восток

27 мая 2016 года Командующий Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковник Сергей Суровикин сделал интересное заявление о том, что на острове Матуа, который входит в Большую Курильскую гряду, возможно будет размещена база Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Кроме того, он рассказал, что в течение этого года ВВО получит более 700 единиц новой военной техники. Попробуем разобраться, с чем связаны эти действия и намерения.

Мощь японского флота растёт день ото дня, чего пока нельзя сказать о ТОФ

Несмотря на достаточно открытые и неплохие экономические отношения между РФ и Японией (страна хоть и ввела санкции против Москвы, но большая часть из них носит больше показательный характер), Токио до сих пор имеет территориальные претензии к России, претендуя на южные Курильские острова: Итуруп, Шикотан, Кунашир и группу островов Хабомаи. А это, в свете заметного усиления японской армии в последние годы (особенно флота), в любом случае заставляет относиться к ситуации с настороженностью.

Японский флот имеет на вооружении целых 37 эсминцев, причём 6 из них оснащены американской боевой информационно-управляющей системой (БИУС)Aegis, 4 вертолётоносца, 6 фрегатов с противокорабельным ракетным оружием, а также 16 дизель-электрических субмарин с ракетным вооружением. Корабли находятся в прекрасном состоянии, большая часть из них была выпущена совсем недавно.

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Что же касается российского ТОФ, то он имеет на вооружении один ракетный крейсер с тяжелыми сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-1000 «Вулкан», 4 эсминца (большие противолодочные корабли — ещё 3 в ремонте с сомнительными перспективами), 11 ракетных катеров, 4 малых ракетных корабля и 8 малых противолодочных кораблей. Подводный флот представлен 3 атомными подлодками (АПЛ) проекта 949А «Антей» (ещё 2 на модернизации), 2 атомными подлодками проекта 971 «Щука-Б» (3 на ремонте) и 6 дизель-электрическими подлодками проекта 877 (ещё 2 в ремонте). Ещё в состав ТОФ входят 5 стратегических субмарин-ракетоносцев, но о них в рамках противостояния с Японией вспоминать смысла нет. К сожалению, для ТОФ 90-е годы прошли далеко не бесследно — очень многие корабли находятся в очень плохом состоянии, несмотря на то, что последние несколько лет началась модернизация и ремонт некоторых их них.

Таким образом, сказать, что Россия имеет преимущество перед Японией на море нельзя — с большой «натяжкой» можно говорить о равенстве, в основном за счёт наличия в ТОФ многоцелевых атомных подлодок. Поэтому ТОФ необходимо снабжать новыми кораблями — многоцелевыми АПЛ нового поколения проекта 855 «Ясень», постройка которых, к сожалению, затягивается. Кроме того, с высокой долей вероятности, будет заложена серия дизель-электрических подлодок проекта 636 «Варшавянка», специально для ТОФ. Кардинально же ситуацию может поменять строительство перспективных атомных эсминцев проекта 23 560 «Лидер» — скоро будет подписан контракт на постройку головного корабля. Несмотря на то, что «Лидер» именуется «эсминцем» он находится намного ближе к ракетному крейсеру — кораблей такого класса и масштабов после распада СССР в России не строили. Корабль будет нести самое разное ракетное оружие — в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон», а ПВО корабля будет представлено перспективным зенитно-ракетным комплексом С-500, способными, также, как и американский Aegis, перехватывать баллистические ракеты. Однако, даже первый «супер эсминец» не стоит ждать раньше середины 2020-х.

Курилы — строительство российской «крепости»?

В связи с вышеуказанными угрозами, в последние годы ВВО, и 18-я пулемётно-артиллерийская дивизия в частности (она защищает Курильские острова, и располагается на Итурупе), постепенно получают новую военную технику. Ранее на острова были переброшены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малого радиуса действия Тор-М2У, в этом году планируется поставить береговые комплексы «Бал» и «Бастион», обеспечивающие поражение кораблей противника на расстоянии 500 км. Ранее говорилось и о возможности замены имеющихся ЗРК «Бук-М1» на «Бук-М2», а также о размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и штурмовых вертолётов Ка-52. Кроме того, на спорных островах активно возводится военная инфраструктура.

Что же касается острова Матуа — то строительство там базы ТОФ и восстановление заброшенного японского аэродрома (эти работы уже начали вестись) могут заметно уменьшить время реагирования российских сил на гипотетическую агрессию. Кроме того, наличие на острове аэродрома позволит иметь на театре военных действий некоторое количество тактической авиации. На данный момент она базируется в 1000 км от спорных Курильских островов, и несмотря на то, что вооружены 22-й и 23-й истребительные авиационные полки очень хорошо — имеется 72 тяжёлых истребителя Су-27СМ/Су-30СМ/Су-35, такое расстояние с трудом позволит эффективно и оперативно работать в зоне боевых действий. Кстати, что касается авиации, то с этого года ВВО получит еще и новые фронтовые бомбардировщики Су-34, на замену 24 единицам Су-24М 277-ого бомбардировочного авиаполка, который дислоцируется на аэродроме Хурба близ Комсомольска-на-Амуре.

Таким образом, постоянное наличие в зоне Курильских островов крупных сил ТОФ, авиации, и превращение спорных островов в ощетинившуюся средствами ПВО и противокорабельными ракетами крепость, позволит исключить сценарий внезапного и быстрого захвата островов японцами — имеющиеся силы будут способны продержаться до прихода подкреплений, к примеру, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с противокорабельными ракетами. Поэтому действия Министерства обороны РФ на Курилах вполне логичны и оправданы. Актуальным было бы также размещение хотя бы одного дивизиона ЗРК большой дальности С-400 для надежного прикрытия береговых комплексов и 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии от ударов с воздуха — авиация у японцев мощна (около 200 F-15 и 60 F-2, являющихся лицензионной копией F-16).