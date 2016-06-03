



Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Одуванчик (тоже признак лета) на Яузском бульваре

Смотрите полный фоторепортаж «Лето в утренней Москве»

Утро красит нежным светом

Стены древнего Кремля,

Просыпается с рассветом

Вся советская земля.

Холодок бежит за ворот,

Шум на улицах сильней.

С добрым утром, милый город,

Сердце Родины моей!

Анна Гайнанова ИА REGNUM Пречистенка

Анна Гайнанова ИА REGNUM Старый Арбат еще без публики

Припев:

Кипучая,

Могучая,

Никем непобедимая,

Страна моя,

Москва моя,

Ты — самая любимая!

Разгорелся день веселый,

Морем улицы шумят.

Из открытых окон школы

Слышны крики октябрят.

Май течет рекой нарядной

По широкой мостовой,

Льется песней необъятной

Над красавицей Москвой.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Вид на Кремль с Большого Устьинского моста

Ольга Зенькович ИА REGNUM Расширение тротуаров на Тверской улице

Припев.

День уходит, и прохлада

Освежает и бодрит…

Отдохнувши от парада,

Город праздничный гудит.

Вот когда встречаться парам!

Говорлива и жива,

По садам и по бульварам

Растекается Москва.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Художники на Чистопрудном бульваре

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Цветы на Покровке

Припев.

Стала ночь на день похожей

Море света над толпой.

Эй, товарищ, эй, прохожий,

С нами вместе песню пой!

Погляди — поет и пляшет

Вся Советская страна.

Нет тебя милей и краше,

Наша красная весна!

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Москворецкая набережная с Большого Устьинского моста

Юлия Крижанская ИА REGNUM Вид с балкона офиса ИА REGNUM — Водоотводный канал

Припев.

Голубой рассвет глядится

В тишину Москвы — реки,

И поют ночные птицы —

Паровозные гудки.

Бьют часы кремлевской башни,

Гаснут звезды, тает день…

До свиданья, день вчерашний, —

Здравствуй, новый светлый день!

Припев.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Кремлевская набережная с Большого Каменного моста

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Вид вниз по Яузскому бульвару от угла Подколокольного переулка. Видна высотка на Котельнической набережной

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