Потеплевшее сердце Родины: начало лета около Кремля
Смотрите полный фоторепортаж «Лето в утренней Москве»
Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся советская земля.
Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей!
Припев:
Кипучая,
Могучая,
Никем непобедимая,
Страна моя,
Москва моя,
Ты — самая любимая!
Разгорелся день веселый,
Морем улицы шумят.
Из открытых окон школы
Слышны крики октябрят.
Май течет рекой нарядной
По широкой мостовой,
Льется песней необъятной
Над красавицей Москвой.
Припев.
День уходит, и прохлада
Освежает и бодрит…
Отдохнувши от парада,
Город праздничный гудит.
Вот когда встречаться парам!
Говорлива и жива,
По садам и по бульварам
Растекается Москва.
Припев.
Стала ночь на день похожей
Море света над толпой.
Эй, товарищ, эй, прохожий,
С нами вместе песню пой!
Погляди — поет и пляшет
Вся Советская страна.
Нет тебя милей и краше,
Наша красная весна!
Припев.
Голубой рассвет глядится
В тишину Москвы — реки,
И поют ночные птицы —
Паровозные гудки.
Бьют часы кремлевской башни,
Гаснут звезды, тает день…
До свиданья, день вчерашний, —
Здравствуй, новый светлый день!
Припев.
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