



Schekinov Alexey Victorovich Первомайская демонстрация коммунистов

КПРФ судится из-за наименования с Коммунистической партией «Коммунисты России». Многие считают, что последние получают голоса только потому, что их путают с партией-«тезкой». Но так ли это на самом деле?

Журналисты, да и многие эксперты, пытаясь нарисовать портрет типичного избирателя «Коммунистов России», представляют себе наивную старушку. Многие годы она голосовала за КПРФ. Но на этот раз «заблудилась» в избирательном бюллетене, потому что «ироды окаянные» допустили до выборов еще одну партию с названием «коммунистическая». Возможно, и такие люди среди голосовавших за «альтернативных коммунистов» есть. Но считать, что таковых среди их избирателей большинство — значит сильно недооценивать пенсионеров, тем более политизированных. Пожилые люди, как правило, въедливы и придирчивы. Ядерный электорат КПРФ также весьма политически грамотен, его не так просто запутать. Скорее, кто именно перепутает две компартии, так это персонажи, решившие проголосовать за коммунистов, «зажав нос», последовав призыву «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия». То есть, «бабушка — божий одуванчик» в качестве усредненного представителя «группы риска», готового запутаться в коммунистах, незаметно растворяется в воздухе, а ее место занимает куда более молодой человек, чем-то похожий на хипстера.

Однако и объяснять результаты «Коммунистов России» исключительно путаницей — серьезное упрощение проблемы. Простейший спойлер, созданный исключительно с целью мимикрировать под более крупную и успешную партию, своего лица обычно не имеет и старается не заявлять о себе до выборов. А вот у «Коммунистов России» там, где они получали заметные результаты, лидерами списков, как правило, были узнаваемые на местах люди. Это проявлялось еще в первых кампаниях, в которых это объединение участвовало в качестве партии. Так, в октябре 2012 года в Карачаево-Черкесии в городе Карачаевск список «Коммунистов России» опередил КПРФ (8,54% против 8,08%). Многие поспешили объяснить этот казус расположением данных о партиях в избирательном бюллетене — «Коммунисты России» оказались выше, чем «старая» Компартия.

Но много ли примеров, чтобы за «спойлер» голосовало больше людей, чем за искомую, «свою» партию? Отметим, что в ходе тогдашних выборов в Карачаево-Черкесии «Коммунисты России» вели собственную предвыборную кампанию, выпуская видеоролики с критикой КПРФ. На выборах в Черкесске это даже стало причиной жалоб представителей Компартии в территориальную избирательную комиссию. Таким образом, избиратели региона должны были отличать новое объединение от партии Зюганова. В Карачаевске же успех «Коммунистов России» можно объяснить тем, что их список в этом городском округе возглавили представители семьи Маршанкуловых, еще несколько лет назад очень влиятельной в этой местности, хотя и со сложной судьбой некоторых ее членов.

Более поздние успехи альтернативной Компартии также имели место там, где ее списки возглавляли выходцы из Компартии старой. Например, в сентябре 2013 года «Коммунисты России» прошли в Верховный Совет Хакасии, набрав 6,44% голосов. Их список на этих выборах возглавил бывший руководитель Аскизского отделения КПРФ Денис Бразаускас.

На самом деле, это куда более важный момент, чем может показаться. Дело в том, что до этого любые расколы в региональных отделениях КПРФ на ее предвыборных результатах практически не сказывались. Прежние функционеры партии, покинув ее ряды, в лучшем случае переходили в некоммунистические политические проекты, уже не имея возможности претендовать на ее ядерный электорат. Но куда чаще они уходили просто в никуда. Функционеры, перешедшие к «Коммунистам России», в ходе некоторых выборных кампаний смогли эту тенденцию переломить, что соратников Геннадия Зюганова вряд ли радует.

Но все же так ли уж опасна КПКР для КПРФ? Функционеры, по разным причинам покидающие последнюю, безусловно, всегда будут. Однако узнаваемых федеральных фигур на левом фланге сейчас, пожалуй, меньше, чем в конце 90-х — начале 2000-х. Пусть даже все высокопоставленные раскольники из партии Геннадия Зюганова стали бы присоединяться к «Коммунистам России» (что пока не очень реалистично), это может создать проблемы для КПРФ лишь на уровне отдельных муниципалитетов и регионов.