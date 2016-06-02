Почему депутаты не приняли закон, запрещающий священникам освящать ранние браки? Станет ли Киргизия туристической Меккой? Эти вопросы стали наиболее обсуждаемыми в СМИ Киргизии на прошедшей неделе.

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Религиозный брак vs Закон

Наиболее громкой в масс-медиа страны темой стала новость о том, что парламент Киргизии отказался принимать поправки в Семейный и Уголовный кодексы, вводящие запрет на проведение «нике» (мусульманский религиозный брачный обряд — прим. ИА REGNUM) с несовершеннолетними.

Как сообщил портал «Zanoza.kg», инициатор законопроекта бывший генпрокурор, а ныне депутат Аида Салянова подчеркнула, что недопущение браков с несовершеннолетними будет способствовать защите детей от всех возможных форм супружеского насилия.

«Освящение брака по религиозным обрядам до регистрации в уполномоченных органах является грубым нарушением прав человека, лишает развития и в разы увеличивает шансы женщин стать жертвой насилия», — объясняла свою позицию экс-генпрокурор Киргизии.

ИА «АКИpress» отметило, что «предвыборная кампания вынуждает депутатов чудить и потворствовать педофилам». Нежелание депутатов принимать закон о введении уголовной ответственности за религиозный брак с подростками издание связало с «приближением местных и президентских выборов».

«Сажать жениха и молдо (священника — прим. ИА REGNUM) на 5 лет только потому, что возраст у невесты меньше 18 лет, депутаты не захотели. Возможно, по личным мотивам. Словом, традиционализм сейчас столкнулся с модернизмом: старшая жена — это модернизм и подруга, а младшая жена — это дань традиции и семейным ценностям», — предположило информагентство.

Автор законопроекта заявила, что пребывает в недоумении от произошедшего.

«Такое решение не поддается никакой логике. По законопроекту обсуждения не было, мне как докладчику не было задано ни единого вопроса. В подобных случаях парламент единогласно поддерживает законопроект. В руках законодателей сегодня была судьба сотен девочек-подростков, которые в силу детского возраста не могут противостоять сложившимся стереотипам. Бедственное положение, бесправность в семье и десяток других причин заставляют их губить свою молодую жизнь. И только твердая позиция взрослых, и в том числе законодателей, поставила бы заслон преступному бездушию вокруг них», — цитирует газета «Вечерний Бишкек» Аиду Салянову.

Между тем, отмечает «Sputnik Кыргызстан», некоторые депутаты проголосовали против предложенного экс-генпрокурором законопроекта потому, что в нем содержатся серьезные ошибки, из-за которых, к примеру, могут наказать не родителей жениха, а родственников священника, совершившего обряд бракосочетания с несовершеннолетней.

«Надо хотя бы разработать закон как положено, а потом вносить на обсуждение. Как я могу за него голосовать? В законопроекте много подобных вещей… Идея сама по себе верная, но оформлять проект закона надо правильно», — сказала депутат Галина Скрипкина.

Также в защиту депутатов выступил директор партнерской группы «Прецедент» Нурбек Токтакунов. Активист высказал мнение, что Аида Салянова «слепила законопроект про запрет «нике», а о приличной [юридической] экспертизе не позаботилась», пишет ИА «24.kg».

«Экспертиза ведь не для того, чтобы приложить к законопроекту для комплекта. Экспертиза для того, чтобы мозги включать, чтобы закон не навредил, устранить противоречия внутри законопроекта и противоречия с другими законами, позаботиться об исполнении этого закона впоследствии, о бюджетном обеспечении. Сработала на «тяп-ляп», а теперь она герой, а все остальные депутаты — педофилы», — считает правозащитник.

Любопытный опрос провел Kloop.kg. Издание поинтересовалось у народных избранников, почему они проголосовали против? Полученные ответы оказались весьма показательными. Вот некторые из них:

Исхак Масалиев: «В момент голосования я просто вышел, и кто-то из моих коллег проголосовал вместо меня».

Искандер Матраимов: «Я уже забыл, почему я так проголосовал».

Абдывахал Нурбаев: «Я проголосовал, потому что просто не вник в смысл законопроекта».

Туристическая Мекка. Очень скоро…

Киргизские министры обсудили подготовку к летнему туристическому сезону. Чиновники рассказали о принятой недавно Программе развития туристической отрасли и создании профильной межведомственной комиссии, пишет правительственная газета «Слово Кыргызстана».

«В Киргизии в прошлом году отдохнуло на 209 тысяч человек больше, чем в предыдущем, путешественники в основном прибывали из стран СНГ: более 40% — казахи, 17% — россияне, 10% — узбеки. … В рейтинге Всемирной туристической организации наша республика вошла в двадцатку рекомендованных к посещению стран. Эксперты утверждают, что в ближайшие 10 лет мы станем свидетелями настоящего туристического бума», — цитирует участников совещания издание.

Вместе с тем, по словам министра культуры, информации и туризма Алтынбека Максутова, несмотря на меры, принимаемые властями Киргизии для увеличения потока туристов и улучшения условий их пребывания в стране, нерешенными остаются еще очень многие проблемы, сообщило ИА «24.kg».

«Не завершена паспортизация курортно-оздоровительных объектов. Дороги к туристическим объектам в неудовлетворительном состоянии. Отсутствуют оборудованные туалеты вдоль трасс. Материально-техническая база курортно-оздоровительных объектов слабая. Недостаточно развиты сфера общественного питания, индустрия развлечений, есть проблемы своевременного оказания туристам качественной медицинской помощи. Поступают многочисленные жалобы в связи с долгой процедурой пограничного и таможенного контроля в период туристического сезона», — подчеркнул он.

В свою очередь, киргизскоязычная газета «Супер инфо» на своих страницах процитировала слова ведущего телеканала «Живая Планета» Константина Бышевого, который, рассказывая о поездке в Киргизию, призвал туристов «срочно покупать туда билеты» и отметил, что «пройдет еще совсем немного времени, и эта страна будет одной из туристических Мекк»: «Скоро она превратится в Швейцарию, Северную Италию или Новую Зеландию. Все предпосылки для этого есть. Придет большой турбизнес и мировые отельные сети. Киргизия очень вкусная, сочная и насыщенная страна. Это концентрированная красота и отсутствие того, что уже надоело туристу с парой десятков штампов в загранпаспорте».