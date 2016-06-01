



zummarket.ru Намордник «европейского» качества. Очень дорого

По некоторым латвийским СМИ, претендующим на высокий профессионализм и объективность, «пробежал» перевод статьи, опубликованной во французском издании Liberation. Главный посыл публикации — «Латвия стала пристанищем свободных россиян».

«С наступлением политического и экономического кризиса в России, многие жители этой страны приняли решение перебраться в Латвию — однако не навсегда, как это было в советское время, а «до лучших времен»… Россияне чувствуют себя в Риге намного свободнее, чем в родной стране, которой управляет Владимир Путин», — пишет издание. И тут же приводит в качестве примера слова некой экс-москвички Марии Шумихиной, которая воспользовалась принятым в 2010 году законом об иммиграции, дающим возможность получить вид на жительство в обмен на приобретение недвижимости стоимостью не менее 143.000 евро, либо квартиры площадью в 50 квадратных метров в центре Риги, или 100 квадратных метров в новостройках:

«Живя в России, ощущаешь себя заключенным, узником в замкнутом пространстве. Нельзя жить в стране без будущего, которая не только становится все более авторитарной, но и все сильнее погружается в рецессию».

И вот, они, «свободные россияне», перебираются в Латвию, страну, которая по результатам исследования Eurostat самая бедная в Прибалтике, а каждая вторая смерть преждевременная. Страну, в которой, согласно только официальной статистике, за годы независимости общее количество жителей уменьшилось на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Где 57% процентов жителей оценивают свое финансовое положение как критическое, а минимальная зарплата составляет всего 370 евро в месяц, и около половины работающих получают заработную плату не превышающую 450 евро на руки. Страну, где 19% всех начисленных в 2015 году пенсий составили пенсии в размере до 150 евро в месяц, 27% от 150 до 250 евро, а 29% — от 250 до 350 евро. Фермеры, ставшие заложниками поддержки со стороны Латвии антироссийских санкций, забивают скот и распродают землю, а рыбопромышленники закрывают предприятия и увольняют рабочих. Где нет денег на пенсионеров, медицину и образование, а по причине резкого сокращения населения закрывают десятки школ и увольняют педагогов. Страну, где правящие политики цинично игнорируют митингующих врачей, открыто заявляющих о «катастрофе в медицине», что по их же признаниям находится на уровне Зимбабве. Страну, из которой половина молодежи планирует уехать, о чем красноречиво говорят исследования Eurobarometer, а безработных, несмотря на массовую миграцию, становится все больше.

А еще коррупция во всех органах государственной власти, удушающие налоги, полный развал промышленности и сельского хозяйства, истеричная и дорогостоящая милитаризация, неадекватное усиление роли спецслужб буквально во всем, средневековая цензура, пугающая даже национально-ориентированных журналистов, русофобия, возведенная в ранг государственной политики и т. д. и т. п. Добро пожаловать, «свободные россияне»!

Самоцензура в латвийских СМИ, выдрессированная властью, не позволила задаться вопросом: а как вы думаете, сколько человек из предпринимательской среды в Латвии могут себе позволить, как вы, потратить полторы сотни тысяч евро на приобретение недвижимости заграницей? А потом, объективности ради, напомнить — деньги (происхождение которых нам неизвестно), будучи «узниками замкнутого пространства», вы заработали и свободно вывели из страны «без будущего, которая все больше становится авторитарной». Попробуйте «придти к успеху» здесь — в уютной, свободной и европейской.

Также Liberation пишет о том, что некоторые представители русскоязычной общины Латвии открыто говорят о «русофобии» латышских властей, используя при этом ряд «оборотов Кремля». Но «свободные россияне», для которых Латвия стала новым домом, немало им предлагающей и не просящей многого взамен, в корне не согласны с подобной позицией.

И латвийские журналисты снова молчат, вместо того, чтобы поинтересоваться: А что от вас может требовать Латвия — от богатых долгосрочных туристов, вокруг которых будет шустрить даже самый русофобствующий ресторанный «подавальщик», мечтающий «подавать» где-нибудь в Лондоне, но уже совсем за другие деньги?

Издание также напомнило: «После возвращения независимости в 1991 году маленькая прибалтийская республика предоставила гражданство лишь тем, у кого оно было до 17 июня 1940 года. Осталось почти 200.000 «неграждан», которые отрицательно относятся к интеграции и чаще всего активно поддерживают позиции Кремля…». И эту откровенную ложь латвийские СМИ, по роду деятельности обязанные разбираться в предмете, растиражировали без каких-либо уточнений и поправок.

Напомню журналистам из «маленькой прибалтийской республики», что 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч (а не 200.000) жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где многие из них родились и прожили большую часть своей жизни. За 24 года независимости «маленькой прибалтийской республики», только 142 тысячи неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность), а также миграцией и получением гражданства РФ. На данный момент в Латвии проживает более 260.000 неграждан, и почти все они являются этническими русскими.

Также в публикации уделили внимание рижскому градоначальнику Нилу Ушакову. Его Liberation называет «русскоязычным латвийцем и патриотом», который глубоко сожалеет об ухудшении отношений России и ЕС, что отражается на Латвии сильнее, чем на остальных членах союза:

«Нам приходится платить куда более высокую цену за санкции, контрсанкции и российский кризис, чем всем остальным европейским странам, потому что мы находимся на самой линии фронта в географическом и экономическом плане», — приводит издание слова Ушакова.

И опять, никто не вспомнил, что географически-экономический «фронтовик» Ушаков в интервью финским СМИ лично поддержал антироссийские санкции, заявив: «Мы поддерживаем и уважаем единогласное решение стран Евросоюза ввести санкции против России. Но мы считаем, что они не работают». И никто не отметился авторским комментарием и не добавил: «Работают, еще как работают, и в первую очередь против самой Латвии и Риги».

Но не стали латвийские журналисты анализировать и комментировать пропагандистский труд своих французских коллег… видимо удобная «невнимательность», или «присяга гибридного воина» не позволяют.