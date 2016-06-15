



Adinarayana Путешествия профессора Адинараяна

Мы должны были познакомиться с Адинараяной, индийским профессором-путешественником, в квартире моего шведского приятеля (если так можно сказать про бодрого почти 80-летнего полиглота, писателя и социалиста), где я гостил, но разминулись несколькими неделями… И общаемся теперь заочно. Профессор Адинараяна оказался интересным и открытым собеседником, и я надеюсь, что интервью с ним будет любопытным почти каждому, кто когда-то верил в романтику путешествий… Я же теперь всё собираюсь побывать в Индии, а профессор давно мечтает побывать в России (одно из немногих мест, где он ещё не бывал на земном шаре). И, возможно, найти здесь новых друзей. В конце концов, любой из «хиппи» и автостопщиков могли бы позавидовать человеку, который прошёл пешком десятки тысяч километров…

— Уважаемый профессор Адинараяна, большое спасибо за возможность нашего разговора. В России известна книга «Хождения за три моря» о русском средневековом путешественнике, рискованно отправившемся в Индию. Вы живёте в другое время, но романтика путешествий и разница культур сохранились. Расскажите для наших читателей немного о себе и своей жизни…

— Дорогой друг, я с радостью отвечу на ваши вопросы. Я ежедневно прогуливаюсь по пляжам, которые окружают меня и которые протянулись на большую дистанцию, перед тем как отправиться в серьёзное путешествие. А в своих настоящих путешествиях я могу ежедневно покрывать дистанцию в тридцать километров. Двадцать утром и десять вечером. Всего я прошёл таким образов маршруты в 14 странах на шести континентах. Азия (Непал, Бутан, Китай, Иран), Европа (Норвегия, Швеция, Франция, Италия, Британия, Шотландия), Северная Америка (Мексика), Южная Америка (Бразилия), Африка (Нигерия), Австралия… Я проходил в упомянутых странах по всему глобусу. Афанасий Никитин, который умер в 1472, знаменитый русский путешественник (с его книгой «путешествие за три моря», которую я читал в детстве) достаточно известен у нас. В 2000 году в Индии ему поставили памятник в 120 километров от Мумбая (Бомбея), в местечке называемом Ревданда… там, где он впервые вступил на землю Индии. Когда я приеду Вас навестить, возможно, я отправлюсь из Петербурга в Тверь на родину знаменитого Никитина…

Adinarayana Профессор Адинараяна

— Что Вам даёт опыт путешествий?

— Я думаю о моих пеших путешествиях как о молитве с помощью ног, поскольку я путешествую не ради наград или славы. Только чтобы соединиться с природой, которая всегда вокруг нас. Мои путешествия — это своего рода молитвы к матери-земле. И в этой практике я вовлекаю все свои пять чувств (глаза, уши, нос, кожа, язык) и встречаюсь с их помощью с окружающей природой, наполненной пятью элементами (небо, земля, огонь, вода, воздух), так я всегда чувствую внутреннюю пульсацию «земли-матушки» под моими ногами. Это своего рода медитация. Я называю себя дзенским цыганом, люди, впрочем, предпочитают называть меня учёным цыганом…

Езда верхом — иллюстрация из книги профессора Адинараяна

— Сейчас мы живём в странном мире, который многие называют «глобальной деревней», что Вы об этом думаете?

— На данный момент я прошёл уже 35 000 километров, тридцать пять тысяч километров. В Индии я прошёл более 27 000. Поскольку, когда я путешествую, я чувствую поддержку от природных сил, которые поднимают меня и направляют в новые места… Моя цель — увидеть все страны мира. И встретиться с настолько большим количеством людей, насколько возможно. Они тоже часть вселенной и все мы на земном шаре — одно, даже когда мы чертим необязательные линии и воздвигаем высокие стены. Когда мы сейчас говорим о «глобальной деревне», мы должны осознать это и иметь возможность перемещаться настолько свободно, насколько мы движемся в наших родных маленьких деревнях. Я называю себя Глобианом иногда. Друзья зовут меня, впрочем, летучим факиром, поскольку я летаю на самолётах и клянчу еду в домах незнакомцев…

Страница из книги «Кочевинки мира Адинараяна»

— Для многих в России Индия кажется местом, где слишком многое очень странно. Например, оргии на стенах храмов. Кроме прочего, Вы — академический учёный. Вы исследовали это?

— Мои академические достижения… Я защищал master degree по истории и педагогике. Позже защитил докторскую по теме «Храмовая скульптура». Защита была настолько успешной, что я получил приз за мою работу и золотую медаль за академические достижения. Так я начал преподавать историю искусств. Когда Вы спрашиваете про храмы в Индии, то главным образом они своего рода школы для обучения взрослых. Это значит, что через многие образы и скульптуры, рисунки и другие примечательные вещи, древние хотели создать возможность передавать социальное знание. Это всё про общество, и эротические образы тоже соотносятся с обществом. Своего рода «сексуальное образование» для взрослых. Поэтому мы находим так много эротических образов в Индийских храмах…

Jean-Pierre Dalbéra Скульптуры на стене индийского храма

— А трупы в реках?

— Мёртвые тела в реках… Вы, конечно слышали, что мёртвые тела плавают по индийским рекам. Это правда, но не всегда. Это практикуется только в святых местах, особенно в Варанаси, Северная Индия, где многие трупы сжигают на ритуальных кострах… Существует поверье, что если кто-то сожжён или выброшен в святую реку, то у него будет обязательная виза в рай… (поэтому бедняки, у которых нет денег на обряд сжигания, очень часто просто бросают труп в воду). Это отличается от привычного европейского мира. Но, с другой стороны, чтобы понять, как прекрасен мир, нужно выбраться из роскошных постелей цивилизаций и увидеть реальную жизнь. И в путешествии Вы должны быть готовы к просветлению. Кто-то может помочь тебе, если ты в дороге, но если ты сидишь в собственной кровати, в полумраке собственного дома, никто не сможет тебе помочь. Мне никогда не нравилось смотреть на мир через чужие фильмы и фотографии, или как поспешный турист. Мне нравится проживать путешествия, становясь частью общества, в котором я живу…

Arian Zwegers Индийский храм

— Как Вы находите ваших единомышленников и друзей?

— Сейчас эра «фейсбука», поэтому я пользуюсь социальными сетями и различными сайтами как инструментом, чтобы рассказать про себя. И я делюсь своей биографией и мыслями с большим количеством любителей путешествий. Поэтому, когда у них есть возможность, они дают мне кров и еду. В ответ я дарю им свои картины или помогаю по хозяйству, что мы иногда заранее обсуждаем. Они счастливы делиться моими идеями и иногда даже позже тоже посещают мой дом в Индии.

— Расскажите чуть-чуть о своей семье, если это возможно. Она оказала влияние? И ещё меня волнует влияла ли на Вас русская культура?

— Моя семья… Нас было три брата и одна сестра. Мой старший брат стал служить в армии как сипай (наёмный солдат времён колонизации), так он зарабатывал на хлеб семье. Позже, я и моя сестра работали на деревенских полях. Мой младший брат был моряком. Позже и моя сестра стала лейтенантом армии. Я стал профессором. Но, увы, в силу трагических обстоятельств я потерял всех членов семьи… Нет больше ни брата, ни сестры, ни младшего брата. Поэтому я думаю, что весь мир — моя семья. Поэтому я стал искать родственников по всему миру и, на удивление очень часто я чувствовал себя в путешествиях в безопасности. И теперь у меня много родственников. Я больше не сирота или одиночка. Целый мир со мной. Без особых сомнений я смогу счастливо провести остаток жизни среди моих новых друзей. Так я нашёл свою большую семью.

По поводу русского влияния… Я должен про него сказать. Мне нравится проза Гоголя и поэзия Пушкина и самый известный художник-путешественник, который сформировал мои мысли во многом, — Николай Рерих, и знаменитый путешественник, который прошёл от Владивостока до Москвы — Юрий Михайлович Шумицкий, которым я восхищался с юности. Я никогда его не забуду. Он начал свое путешествие 25 июля 1979 года и закончил его через год. Он родился в 1943 году. Я хотел бы с ним однажды встретиться, но никто не может дать его адрес. Я так и не смог его найти. Сейчас ему 73. По крайней мере сейчас, после этого интервью, помогите мне пожалуйста его найти! Я бы хотел поприветствовать его и написать про его жизнь. Он сказал, что «дорога — это лучший способ жить». Мы должны верить, что мир всегда добр к нам и найти способ смотреть на мир… Как на большой улей. Мы не можем потерять ни капли нектара, но конечно и жалящие пчёлы тоже тут как тут, словно шипы вокруг розы. Мир для того, чтобы путешествовать и быть счастливым…

Николай Рерих. Бхагаван. 1932

— А Ваше детство? Оно повлияло как-то на Ваш образ жизни и мысли?

— Я жил на берегу речушки, которая называлась Муси. В деревне моей бабушки под названием Каруманчи. По отцовской линии тоже была деревня с крошечной хижиной. Я жил в природе и любил дождь и облака. Собирал яйца и перья птиц и делал лодки в сезон дождей, постепенно заметив в себе страсть к долгим путешествиям, где мне открывались разнообразные виды природы. В моих ранних странствиях я начал рисовать первые линии, лепить из глины и делать множество плакатов для деревенских театров, праздников…

Петухи — иллюстрация из книги профессора Адинараяна

— Вы написали несколько книг. Что Вас, прежде всего, интересовало?

— Моя первая книга называлась (Bhramana kanksha), «страсть к перемене мест», для того, чтобы её написать мне пришлось пройти 4000 километров, пересекая пешком страну от Южной Индии к Северной. Вторая моя книга была посвящена храмам Индии. Третья посвящена знаменитым бродягам, а именно цыганам. Я исследовал происхождение цыган, подтвердив, что цыгане появились в Северной Индии и переселились в Персию в XII веке. Четвёртая книга была посвящена истории путешествий. Например, женщины путешественники… Я рассказывал о приключениях путешественниц в шести странах. В пятой книге я остановился на глубоком изучении судеб и характеров уже всемирно известных путешественников Марко Поло, Рене Огюст Кайе и других. В шестой книге я сделал своего роду антологию о путешествиях для людей, которые говорят на телугу…

Обложка книги Декоративное искусство южноиндийских храмов профессора Адинараяна

— Традиционный финальный вопрос. Каковы ваши дальнейшие планы?

— Мои будущие планы… Да, мне кажется, что я должен совершить новое путешествие по свету, чтобы встретится с важными для меня художниками, писателями, актёрами… Возможно я начну со Шри-Ланки, где займусь арт-инсталляциями в резиденции для художников.

— Ещё раз большое спасибо. Намасте.