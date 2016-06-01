



Модест Колеров ИА REGNUM Пустое дерево

В последний день мая 2016 г. в сердцах «майданной» части населения Украины и ее политического класса теплилась новая надежда. В лице Надежды. Конечно, Савченко, какая же еще сегодня у «щирих» украинцев может быть надежда?! После двух с половиной лет непрерывного падения Украины в откровенно не европейское существование нашелся, наконец, повод вспомнить о том, за что стояли, зачем скакали на «майдане», проклиная «януковичей» и с упоением вешая на них всех мыслимых и немыслимых собак.

Выступление Н. Савченко с парламентской трибуны 31 мая по случаю принятия ею присяги депутата получилось весьма бледным. Особенно если сравнивать его с ожиданиями, переполнявшими сердца и умы представителей СМИ, рядовых граждан, парламентариев. После него стало окончательно понятно, что сказать новой звезде, в общем-то, нечего. У нее нет новой правды, которую можно было предложить людям, и которую способно бы было воспринять большинство населения страны. Нет и самых обычных слов, которые бы заставили забиться в учащенном режиме сердца украинцев. И думать об этой правде, искать ее она не хочет и не собирается. Когда летчица-наводчица оказалась один на один с трибуной и с залом, наступил своего рода момент истины. В Украине сегодня правду ищут те, кто ее прятал, да спрятал так далеко, что теперь просто и следов-то не найти. Н. Савченко, как это не покажется парадоксально, одна из них.

Характерные мешки под глазами героини дня вкупе с повышенной раздражительностью и чувствительностью недвусмыcленно указывали на то, что ночь накануне своего исторического появления в ВР она провела в режиме передовой АТО, то есть, иначе говоря, злоупотребляя алкогольными напитками, судя по всему, в особо крупных размерах. Похмельный синдром, обостряя естественное нервное перенапряжение, вынуждал свежеиспеченного депутата свести борьбу за дело «майдана» к повторению известных ритуальных действий в виде размахивания флагом и исполнения «Ще не вмерла…». Слова гимна, по-видимому как нельзя лучше отвечали в этот момент внутреннему состоянию самой исполнительницы, которой больше всего на свете хотелось курить и пить «Моршинскую» из горлышка, как на пресс-конференции 27 мая. При сильно пьющем президенте сильно пьющий лидер общественно-политических симпатий, даже если ему — ей — только тридцать пять, это, пожалуй, слишком. Думать, правда, об этом никому в зале заседаний ВР было недосуг. Надя же, Надежда же пришла!

Кто-то грамотный, видимо, предполагал, что выступление Н. Савченко в Раде обернется конфузом. Утро последнего в этом году майского вторника поэтому стартовало в информационном пространстве не с 10.00, когда открывалось заседание ВР, а с 9-ти, когда в «Украинском антикризисном центре» началась пресс-конференция, посвященная политической коррупции на материале, связанном не с действующей властью, а с «Партией регионов» образца 2012 года. Перевод стрелок в какой-то степени сработал, но лишь отчасти. «Золото януковичей» внимание публики привлекло, но желание созерцать надежду нации в прямом эфире не отбило. Почти ровно в десять наступил звездный час косноязычного спикера Рады А. Парубия, который в донельзя витиеватом стиле, чувствуя себя купающимся в лучах славы, ниспосланной на него как на особу, приближенную к «нашей Наде», предоставил слово Н.Савченко.

Ничего, ровным счетом ничего, что заслуживало бы хоть малейшего внимания и депутатов, и широкой публики, выдавить из себя Н. Савченко не смогла. В тот памятный февральский день, когда валили, да так и не свалили, А. Яценюка, Ю. Луценко, распалясь и войдя в раж, кричал с трибуны ВР: «Я — Луценко, я стоял на «майдане», я сидел в тюрьме, мой сын воевал в АТО…», — полагая, видимо, что перечень этих заслуг дает ему какое-то особое право на какую-то особо ценную мудрость, которую должны признать все вокруг. В подобном духе было построено выступление Н.Савченко. Впрочем, после слов: «Я — Надежда Савченко!», — она запнулась, сбилась с мысли и перечислить свои заслуги перед «майданной» Украиной не смогла. Или же попросту не решилась, не рискнула, лучше кого бы то ни было другого понимая, что подавляющее большинство из этих мнимых заслуг в той или иной мере связано с пролитой кровью невинных людей.

Из Н. Савченко после ее возвращения в Украину пытаются лепить едва ли не мессию или, как выразился один из киевских придворных политологов, «украинскую Жанну д'Арк». Получается не очень, но от задуманного никто пока отказываться не спешит. На тот же факт, что Савченко — мессия без миссии, и вовсе не обращают внимания. А это именно так. Сама она считает своей миссией войну до победы, такой себе министр Гелетей наших дней. Тот самый, который, пообещав при вступлении в должность с трибуны Верховной рады «парад победы» в Севастополе и Донецке, ограничился впоследствии несколькими десятками или сотнями миллионов украденных долларов из тех, что были выделены на нужды армии.

Украине сегодня не нужна ни война, ни победа в толковании, предлагаемом киевскими «ястребами». В том, что понимают под победой парубии, турчиновы, аваковы, пашинские, савченки и иже с ними, украинской победы нет и быть не может. Победе же американской украинцам радоваться вряд ли стоит. Потому что она идет им только во вред.