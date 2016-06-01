



Украина и её флаг

Недавно в сети интернет была опубликована видеозапись, сделанная в одном из военкоматов города Запорожья. На кадрах видно, как в помещение ворвался украинец, представившийся участником так называемой АТО, и начал истошно кричать: «Хотите чистую правду атошника? Нам всем скоро п***!» Находящиеся в помещении военкомата потенциальные киборги и их биологические родители смотрели на атошника как на безумца. Однако у меня возникло ощущение, что среди всех присутствующих этот «безумец» был самым здравомыслящим человеком. Он сказал то, о чём уже два года молчит многомиллионная страна…

Политики «незалежной» много чего говорят о своих достижениях и ещё больше о грандиозных планах на будущее Украины. Пусть говорят, ведь, по сути, им больше ничего не остаётся, как с пафосным видом нести редкостную ахинею. С евроинтеграцией у них не сложилось, страна погрязла в коррупции, в экономике огромные и неразрешимые проблемы, территории утрачены навсегда, сражения проиграны, и нет никаких перспектив изменить ситуацию в лучшую сторону. «Нам всем скоро п***» — это не бред сумасшедшего атошника, а наиболее точный прогноз ближайшего будущего.

Как это часто бывало в истории, выходом из тупикового положения для Киева могла бы стать «маленькая победоносная война». Только загвоздка даже не в подписанных представителями Украины при посредничестве европейских товарищей «Минских соглашениях». Как раз на них всем наплевать, если бы украинская армия могла выиграть войну. Ещё хуже то, что очередное возобновление боевых действий предоставит России моральное право оказать военную помощь непризнанным республикам Донбасса. Ничем хорошим для Киева это не закончится.

Чаще всего основным недостатком Вооружённых сил Украины называют проблемы материально-технического характера. Дескать, были бы самолёты, танки, артиллерия в нужном количестве, то украинское воинство давно бы расправилось с «российским агрессором» в Донбассе и в Крыму. Однако, на мой взгляд, самым слабым местом ВС Украины является низкий боевой дух солдат. Украинская армия состоит не только из клинических русофобов с Западной Украины и боевиков националистических батальонов. Едва ли не половина солдат и офицеров ВС Украины являются выходцами из юго-восточных регионов страны. Призывники из Харькова, Одессы, Николаева такие же «ватники», «колорады», «совки», которые им же противостоят в Донбассе. Вопли украинских националистов о «русских недочеловеках» касаются и их в том числе.

Кто-то из украинских «ватников» пошёл служить в ВС Украины из-за угрозы получить реальный срок тюремного заключения, а кто-то из-за бедственного финансового положения. В стране массовая безработица, а зарплата 7000 гривен солдата-контрактника — для Украины огромные деньги. Только служить контрактник за них будет ровно до тех пор, пока в Киеве заседает какая-никакая власть и существует реальная угроза схлопотать срок за дезертирство. Однако если вдруг станет очевидно, что государство движется к своему краху, поражение на фронте неизбежно, то и боеспособность украинского «ватного» воинства устремится к нулю.

Но не только в «ватниках» ВС Украины дело. Не ошибусь, если скажу, что большинство украинских солдат и офицеров ненавидит действующую коррумпированную власть. По сути, сегодня Пётр Порошенко оказался в той же тупиковой ситуации, что и Виктор Янукович в феврале 2014 года. Только «майдан» Порошенко находится уже не в Киеве и Львове, а в Донецке и Луганске. Как президент Украины и гарант конституции он должен отдать приказ о «наведении конституционного порядка», однако шансов на его успешное выполнение крайне мало и будет ещё меньше в случае реального вовлечение в конфликт ВС России.

На Украине любят рассказывать жалостливые истории о российской агрессии. С точки зрения среднестатистического украинца российская армия действительно «вторглась» на территорию Украины и «оккупировала» Крым. Там стоит 200-тысячная группировка «российских оккупантов» (по украинской версии). Правда, Крым — это уже российская территория, а часть этих «оккупантов» являются бывшими гражданами Украины. Кроме того, Россия уже «оккупировала» Донбасс, и там тоже стоит многотысячная группировка русских войск, состоящих из бывших жителей Украины. Беда украинцев в том, что они не понимают и не могут понять одной простой вещи — абсолютное большинство жителей юго-восточной Украины мечтает освободиться от украинско-нацистских захватчиков. Де-факто они уже не являются гражданами Украины — они россияне с паспортами незалежной.

Впрочем, самое неприятное для киевской власти в лице Петра Порошенко заключается в том, что, в случае возобновления боевых действий и первых поражений на фронте, угрозой для него лично станут националисты. Сегодня они являются ситуативными союзниками Порошенко, подавляя очаги русского сопротивления. Однако когда украинская армия окажется в очередных котлах, нацисты в Киеве непременно воспользуются случаем и устроят государственный переворот. А ведь защищать Порошенко некому. Какой дурак будет жертвовать собой ради коррумпированного и всеми ненавидимого негодяя? О том, что в случае переворота из-под контроля Киева могут выйти юго-восточные регионы страны, вряд ли кто-то из националистов задумывается. Они живут в мире своих фантазий, а потому не в состоянии адекватно оценить создавшееся положение и представить развитие событий на два шага вперёд.

Порошенко любит повторять слова о том, что альтернативы Минским соглашениям нет. Но ведь и выполнить он их не может! Восстановление так называемой территориальной целостности Украины в конечном итоге предполагает отказ от нацистской идеологии с нейтрализацией представителей националистических группировок. Для нынешней киевской власти это равносильно коллективному самоубийству.

Некоторые украинские стратеги мечтают «заморозить конфликт» на несколько лет. Дескать, за пару лет украинская экономика покажет невиданные темпы роста, что позволит повысить боеспособность армии. А там, по мнению киевских мечтателей, либо Донбасс обратно попросится в процветающую Украину, либо Россия развалится, либо произойдёт одно и другое вместе. Однако для роста украинской экономики нет никаких предпосылок, а для поддержания армии даже на существующем уровне боеспособности у незалежной нет средств. Вся эта «непобедимая армада» каждый день пожирает огромные средства из и так дырявого украинского бюджета. Кроме того, когда армия не воюет, она разлагается и спивается. Впрочем, разлагается не только украинская армия, но и общество, уставшее от мало кому понятной войны и от экономических экспериментов украинских еврореформаторов.

Таким образом, киевские власти оказались практически в безвыходном положении. Они не могут выполнить «Минские соглашения» и не могут выиграть войну в Донбассе. Им остаётся только тянуть время, которого к их беде становится всё меньше. На горизонте маячит очередной майдан, который сметёт режим Порошенко — Гройсмана, а, по всей вероятности, заодно и порвёт Украину в клочья.

Как в российском, так и в украинском экспертном сообществе часто обсуждается тема «российской оккупации» Украины. Одни ждут того момента, когда Россия освободит русские земли от нацистов, другие трясутся в страхе от российской оккупации. Думаю, что ошибаются и одни, и другие. Вытягивать из «каменного века» в светлое будущее за счёт России никто не будет. Помочь — может быть, но только после того, как сбудется пророчество атошника: «Нам всем скоро п***». Свобода придет только тогда, когда украинцы переосмыслят все произошедшее с ними со времён провозглашения независимости и откажутся от этого жупела украинства. К счастью или к сожалению, без этого никак не обойтись — проект украинская окраина Русского мира мёртв.