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Горнист «Артека». СССР

Летняя оздоровительная кампания в Ростовской области выходит на старт. В 2016 году донские здравницы готовятся принять 6 тыс. детей из различных российских регионов. На детский отдых планируется направить свыше 2 млрд рублей. Стоить отметить, что в этом году региональный вклад в оздоровление юных жителей области и гостей региона увеличился на 5,8% и составил 808 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Детвора, которая находится в трудной жизненной ситуации, без летнего оздоровления не останется. Для них за счёт региональной казны приобретено почти 6,3 тыс. путёвок в санатории и оздоровительные лагеря Дона. Для детей из малоимущих семей закуплено 20 тыс. путевок, а на выплату компенсаций за самостоятельно приобретенную путевку планируется направить 217,1 млн рублей. Также в этом году будет продолжена организация семейного отдыха, отдыха многодетных семей на базе оздоровительных организаций региона.

«С начала года всеми видами отдыха, оздоровления, временной занятости на Дону охвачено почти 93 тыс. детей, причем, часть их — это ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации. К летней кампании мы готовы и постараемся обеспечить её проведение на хорошем уровне», — отметил губернатор Василий Голубев.

В реестр оздоровительных учреждений Ростовской области на 2016 год вошло 935 действующих организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на Дону. Всего в летний период планируется с учетом летних площадок задействовать 1,7 тыс. образовательных учреждений.

Большое внимание будет уделено и тем, кто особенно нуждается в заботе. Впервые на Дону дети с ограниченными физическими возможностями пройдут реабилитацию с помощью методики иппотерапии, которая были придумана еще Гиппократом. Клуб терапевтической верховой езды, в котором лошади выполняют функцию врачей, находится в детском санаторном оздоровительном комплексе «Мир».

«Мы внимательно изучаем возможности лагерей — для того, чтобы находить более качественные и подготовленные. В санаторно-оздоровительном комплексе «Мир» реализуется в полном объеме программа «Доступная среда». Внимание к детям с ограниченными возможностями должно быть максимально полным», — считает глава региона.

Здравница расположена в хуторе Красный Десант Неклиновского района. Здесь для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья созданы все условия: предусмотрены подъемники на второй этаж в лечебном корпусе, а также в бассейне и ванном отделении. Столовая, жилой и лечебный корпуса оснащены пандусами.

Читайте подробнее: Особые терапевты для особых детей: новшества летней кампании-2016 на Дону

Правительство Севастополя закупило около четырех тысяч путевок для детей-льготников в пять лагерей Республики Крым на сумму 94 млн рублей. Об этом 30 мая на совещании заявила заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В период летней оздоровительной кампании наши севастопольские дети смогут

оздоровиться в пяти детских загородных лагерях Республики Крым — в Евпатории, Саках, Алуште. Для летнего отдыха детей мы в этом году закупили 3 779 путевок», — сказала Бардакова.

По ее информации, на летнее оздоровление севастопольских детей из многодетных семей, детей-сирот и приравненных к ним категорий правительством города выделено 94,17 млн рублей, что на 21 млн больше, чем в прошлом году.

Средняя стоимость одной путевки составляет 24 916 рублей.

Как сообщила заместитель директора департамента образования Ирина Нестерова, в девяти детских лагерях Севастополя отдохнут около 10 тыс детей. Стоимость путевок варьируется от 21 тыс рублей до 33 тысяч рублей.

Читайте подробнее: Севастополь закупил детские путевки в лагеря Крыма

Около 1,6 миллиарда рублей направят из бюджета Московской области на летний отдых детей в лагерях. Все учреждения уже проверены и готовы к летнему сезону. Всего в области будут работать 86 загородных лагерей и более тысячи дневных. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«На проведение летних смен у нас предусмотрено 1,6 миллиарда рублей — на уровне прошлого года, даже чуть больше, в этом году у нас участвуют средства федерального бюджета. Мы должны оздоровить 330 тысяч детей, в том числе более 50 тысяч детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации», — пояснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Всего на территории области откроются 86 круглосуточных лагерей и 1291 дневной лагерь. Все учреждения было проверены и признаны готовыми к летнему сезону.

Помимо отдыха в Подмосковье, маленькие жители региона летом 2016 года отправятся в Крым и на Черноморское побережье Краснодарского края. Всего другие регионы России посетят около 16 тысяч ребят.

Читайте подробнее: На летний отдых детей в Подмосковье направят более 1,5 миллиарда рублей

В Дагестане обеспечат организованным летним отдыхом более 45 тысяч детей. На детскую оздоровительную кампанию из бюджета республики выделят более 167 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе Министерства образования региона.

Более 10 тысяч школьников проведут летние каникулы в лагерях с дневным пребыванием в самой республике, еще около 30 тысяч детей отправятся в загородные оздоровительные лагеря. На черноморском побережье отдохнут 630 человек, из них 450 детей — в «Артеке» и 180 — в «Орленке». Также будут предоставлены путевки в санатории за пределами республики 500 школьникам.

Как отметили в Минобре, в первую очередь путевки на летний отдых будут предоставляться детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактическом учете, детям, которые воспитываются в неполных семьях, а также детям из малоимущих, многодетных семей. Число таких детей составляет около 30 тысяч человек.

Отметим, сумма, направленная на летний отдых детей в 2016 году, значительно увеличена благодаря помощи из федерального центра. Еще в феврале текущего года планировалось охватить организованным отдыхом всего 22 тысячи детей. На эти цели правительство региона намерено было выделить 64 млн рублей.

Читайте подробнее: В Дагестане смогут отдохнуть за госсчет более 45 тысяч детей

В Москве готовят порядка 145 мероприятий ко Дню защиты детей, 1 июня. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента культуры Александр Кибовский, празднования в столице продлятся не один день.

Глава департамерта пояснил, что основная часть мероприятий состоится непосредственно 1 июня, а некоторые программы будут организованы на выходных, 4 и 5 июня. «У нас программа расписана с 28 мая по 5 июня. Некоторые мероприятия уже успешно прошли. Причем, мы решили перенести на 4 июня часть мероприятий, которые проходят под открытым небом, в связи с тем, что это выходной, и как можно большее количество москвичей смогут посетить их», — отметил он.

По словам чиновника традиционно с утра и до самого вечера в городских парках и зонах отдыха столицы будут проходить игры, соревнования, выставки, мастер-классы, концерты и викторины. Он отметил, что занятия для себя могут найти как малыши, так и подростки. А для родителей будут организованы лекции и семинары по основам прав ребенка, обеспечении его безопасности и развития.

Основными площадками праздника станут Цветной бульвар, Театральная площадь и Сад имени Баумана.

«Вот в саду имени Баумана состоится завершающий фестиваль московских школ искусств. Дети дадут отчетный концерт уже не только для педагогов и родителей, но и для широкой публики. Также будет интересная площадка у ГМИИ им. А.С. Пушкина. Там дети смогут собирать античные вазы. Еще выделю площадку Большого театра, где организован благотворительный концерт Дмитрия Хворостовского. Само мероприятие проводится под патронажем уполномоченного по правам человека Павла Астахова. Для того, чтобы все желающие смогли послушать концерт, мы ставим экран на Театральной площади для трансляции», — сообщил Кибовский.

Кроме того, добавил он, на территории ВДНХ в течение пяти дней будет проходить мультипликационный фестиваль «Мультимир», где детям покажут как создаются мульфильмы и проведут мастер-классы. «А также на ВДНХ будет размещена робостанция. Здесь будет проходить выставка, посвященная различным форматам роботов, например, будет робот-повар, робот-чтец», — сообщил чиновник.

Читайте подробнее: День защиты детей в Москве будут отмечать до 5 июня

В День защиты детей пройдет всероссийская акция «Нужны друг другу». Участниками акции станут студенты, школьники, воспитанники детских домов, представители волонтерских организаций, а также все неравнодушные и активные граждане из 50 регионов России, сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи .

В рамках акции «Нужны друг другу» добровольцы по всей стране посетят детские дома, где проведут образовательные семинары — расскажут о правовой и юридической грамотности, помогут в социальной и профессиональной адаптации.

В день акции пройдут спортивные соревнования, творческие вечера и занятия, тематические мастер-классы: добровольцы обучат детей новым навыкам в спорте, кулинарии, творчестве и других областях — чтобы познакомить детей с различными профессиями и специальностями, в пользу которых они, возможно, сделают выбор в будущем.

Читайте подробнее: 1 июня для детей России пройдут уроки профориентации

Портреты 18 лучших матерей и отцов размещены на Доске почета приемных родителей Калужской области, которую торжественно открыли сегодня, 31 мая в калужском Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие».

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения общественной организации «Материнское сердце» Антонина Белкина, областная Доска почета — своеобразная «Стена славы», поскольку эти приемные родители — уникальные люди, воспитывающие в своих семьях от одного до 35 детей.

Пятеро из них имеют высшие государственные награды России за свой материнский труд — ордена Дружбы, Почета, Родительской славы. У остальных — различные областные награды. Почетным гостям, портреты которых украсили Доску Почета, вручили цветы и памятные подарки.

Доска почета лучших приемных родителей Калужской области будет ежегодно обновляться к Международному дню защиты детей.

Читайте подробнее: В Калуге торжественно открыли областную Доску почета приемных родителей

1 июня, в Международный день защиты детей, в подмосковных муниципалитетах пройдут праздничные мероприятия для маленьких жителей области. Государственные музеи подготовили интерактивные квесты, мастер-классы, конкурсы и театральные постановки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

По словам министра культуры области Оксаны Косаревой, помимо традиционных экскурсий в государственных музеях Подмосковья пройдут различные интерактивные квесты и мастер-классы. Маленьким посетителям выставок предложат не только узнать что-то новое, но и принять непосредственное участие в праздновании Дня защиты детей.

«В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» посетителей будет ждать «Кондитер XIX века», где каждый сможет попробовать вафли из копий уникальных вафельниц начала позапрошлого века. В Серпуховском историко-художественном музее пройдет занятие «Рисуем мультик», приуроченное к Году российского кино. Ребята узнают историю анимации, увидят эскизы к мультфильмам и сами попробуют стать художниками-мультипликаторами. А в литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» можно будет поиграть в театр — подготовить декорации, нарисовать героев постановки, распределить роли и озвучить их на сцене», — пояснила Косарева.

В этот день свои программы также представят: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и A.А. Блока, историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский Кремль».

Читайте подробнее: День защиты детей Подмосковье встретит конкурсами и мастер-классами