Чехия занимает 115 место в мире по площади (почти 79 тыс. квадратных километров), однако экономика этой страны является одной из крупнейших экономик Восточной Европы. Правда, на энергетической политике Чешской Республики не могла не сказаться общая политика Евросоюза, которая нацелена на постепенный переход на возобновляемые источники энергии. Однако, Чехия отнюдь не та страна, которую мог поразить так широко распространенный в Европе экологический вирус отказа от АЭС, по крайней мере пока…

world-off-technologies.blogspot.ru Атомная энергетика

Советские АЭС — угольной Чехии

В настоящее время на территории Чешской Республики располагаются шесть ядерных реакторов на двух атомных электростанциях. Доля атомной энергетики в общем энергетическом комплексе страны составляет около 34%. Остальные 67% приходятся на гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Контракт на строительство АЭС Чехословакия подписала с Советским Союзом в 1970 году. Согласно документу, на территории страны должно было быть построено две атомные электростанции. Строительство первой АЭС началось в 1974 году. АЭС «Дукованы» расположилась поблизости одноименной деревни, в честь которой и была названа.

energyandgold.com АЭС Дукованы

Советские атомщики построили здесь сразу четыре атомных реактора типа ВВЭР-440, общая мощность которых составила 1760 МВт. Уже через 11 лет после начала сооружения станцию стали вводить в эксплуатацию. В 1985 году первый энергоблок АЭС был подключен к сети и начал обеспечивать дома чехов и словаков электроэнергией. В течение последующих двух лет были введены в эксплуатацию второй и третий энергоблоки, в 1987 — четвертый, последний, энергоблок.

Однако Чехии, как и многим странам мира, пришлось столкнуться с такой проблемой как стремительный рост энергопотребления в стране. Так, в начале ХХI века на АЭС «Дукованы» было принято решение о проведении ряда мер по модернизации станции таким образом, чтобы она начала давать больше электроэнергии. Начали с третьего энергетического блока. В 2005 году этот блок усовершенствовали, и он начал давать 456 МВт. Оценив успех, через два года аналогичную модернизацию организовали на первом и четвертом энергоблоках. Еще через два года мощность третьего энергоблока снова была увеличена — до 500 МВт. Таким образом, сегодня первая чешская АЭС обеспечивает страну 2000 МВт электроэнергии ежедневно.

Давайте вернемся к тому, с чего начинали

После успешной реализации первого атомного проекта власти СССР и ЧССР подписали 27 ноября 1981 года соглашение о сотрудничестве в сооружении первой очереди АЭС «Темелин», в этом же году начали возведение первых строительных объектов. Станция должна была быть построена в Южночешском крае недалеко от города Ческе-Будеёвице. Окончательный проект сооружения АЭС был составлен уже к 1985 году. Планировалось, что подключение к сети всех энергоблоков станции произойдет к 1997 году. Согласно первоначальному проекту, на атомной электростанции должно было быть построено четыре энергоблока, как и на первой чешской АЭС. Общая мощность станции должна была достигнуть 4 ГВт. Однако все эти планы внезапно оборвались в 1989 году.

АЭС Темелин

В этом году грянула Бархатная революция — коммунистическое правительство в Чехословакии было смещено. И как это часто бывает, новая власть пересмотрела решение прежнего руководства. Правительство Марианна Чалф, премьер-министра страны, решило, что на новой АЭС будет только два энергоблока. Кроме того, из-за перехода на новые западноевропейские стандарты в проект атомной станции потребовалось внести ряд изменений, в следствие чего с марта 1990 года строительство третьей и четвертой очереди АЭС было заморожено.

С приходом западноевропейских стандартов пришли и вездесущие «зеленые», которые сразу же попытались распространить свои антиатомные настроения и повлиять на власти. Но не получилось, и первый энергетический блок типа ВВЭР — 1000/320, хоть и с опозданием, но все же запустили в конце декабря 2000 года. Со строительством помогли российские специалисты. Правда, коммерческую эксплуатацию начали спустя два года. Еще через год подключили к общей энергосети второй блок с аналогичным типом реактора. Так, АЭС начали эксплуатировать в коммерческих целях спустя 20 лет с начала сооружения. Благодаря тому, что в свое время новое некоммунистическое правительство решило вдвое уменьшить число энергоблоков на станции, то и производимая ими сегодня мощность составляет не 4 ГВт, как планировалось, а 2 ГВт.

Однако в настоящее время энергопотребление региона, как и всего мира, растет. И в 2005 году власти стали задумываться о строительстве еще двух блоков с тем же типом реактора на станции. Одобрили. Планировали реализовать проект к 2020 году, однако позже сроки перенесли на 2025 год. В этом, 2016 году, планируется начать строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС, то есть то, что советское правительство начинало реализовывать еще 20 лет назад…

Атомное будущее Чехии?

С вводом в эксплуатацию двух новых энергоблоков АЭС доля атомной отрасли в энергетике страны в целом возросла и достигла почти 35%. Доля электроэнергии, полученной путем сжигания угля, напротив уменьшилась и составила менее 54% (против почти 80% в 90-х). Также Чехия закупает газ и нефть, в основном из России (80%). Кроме того, свое место в общей энергетике страны заняли возобновляемые источники энергии и составили около 8%. С 2000 года установленная электрическая мощность из альтернативных источников продолжает расти, и в середине 2013 года стоимость ее субсидирования возросла до 1,7 млрд. евро ежегодно.

Однако важно, что в 2011 году власти Чехии разработали «Проект национальной энергетической политики до 2060 года». Согласно этому проекту, доля атомной отрасли в общей энергетике страны должна увеличиться и занять основное место. Если большинство граждан Чехии пересядут на электромобили, то доля атомной энергетики почти сразу займет около 60% всей электроэнергии страны. Правда, спустя год проект отредактировали и отметили, что АЭС должна занять по крайней мере 50% всей электроэнергии, благодаря двум новым реакторам. Так, они, по плану, будут давать до 46,5 млрд. кВт часов к 2025 году, и около 55,2 млрд. кВт часов в год в будущем. К этому времени намереваются определить план сооружения новых ядерных объектов. А срок службы четырех энергоблоков на АЭС «Дукованы» продлили до 2047 года.

По «Проекту национальной энергетической политики до 2060 года» Чехии к 2040 году применение угля в качестве топлива для ТЭС должно быть снижено до одной трети. Именно АЭС к 2030 году обеспечат централизованное теплоснабжение в городе Брно и других населенных пунктов. В соответствие с Государственной энергетической концепцией, в 2015 году был внедрен пункт о скорейшем начале строительства по одному новому энергоблоку в АЭС «Дукованы» и «Темелин».

Несмотря на то, что атомная отрасль является приоритетной в энергетическом комплексе Чехии. Важно отметить, что возобновляемые источники энергии для Чешской Республики тоже имеют немаловажное значение. Страна, поддерживая энергетическую политику ЕС, создала для развития ВИЭ немало программ поддержки. С 2005 года в Чехии действует закон, предусматривающий меры по развитию использования ВИЭ в Чехии. Так, если еще в 2009 году, согласно данным ЕС, доля альтернативных энергоресурсов составила менее 8%, сегодня — около 10%, то 2020 году должна составить 13%, а к 2047 году — 30%. Правда, в 2014 году поддержка ВИЭ со стороны государства уменьшилась, хотя приоритеты остались те же.

Таким образом, сегодня чешская энергетика интересна собой, в первую очередь, сплетением двух, казалось бы, совершенно разных энергоотраслей: атомной и альтернативной. Причем Чешская Республика является одной из тех европейских стран, где «зеленые» настроения не заразили общество, а напротив, столкнулись со здоровой реакцией и заняли свое скромное место в общем энергетическом комплексе. Реализует ли страна свои энергетические планы относительно АЭС или изменит взятый курс? Покажет сама Чехия уже в текущем году на примере строительства новых энергоблоков.