Май, насыщенный праздниками и, как следствие, большим количеством выходных дней, оказался скуп на цифры, но отметился креативными новинками и старыми, никак не реализующимися надеждами.

allrussian.info Компьютерный эскиз автомобиля Mirrow Provocator

«Заграница нам поможет…»

Пока спроса на внутреннем рынке не наблюдается, в Минпромторге продолжают уповать на экспорт. В министерстве ожидают, что в 2016 году удастся удержать дальнейшее снижение темпов производства легковых автомобилей и сохранить продажи на уровне прошлого года — заявил в мае министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Предполагается, что к 2025 году четверть всех собранных в России автомобилей будет направлена на экспорт. Для сравнения, в 2015 году доля экспортируемых авто составила 7,7%.

Большая надежда на экспорт возникла также из-за того, что курсовая разница и дешевый рубль помогут российским автомобилям быть более привлекательными на иностранных рынках именно за счёт цены. Даже иностранные компании, производящие автомобили на российской территории, при таком раскладе не исключают возможности реализации продукции в других странах.

От слов к делу: уже на сегодняшний момент автомобильные компании налаживают диалог с партнерами. Так, отечественный «АвтоВАЗ» возобновляет продажи в Ливане. В 2016 году планируется продать более 300 автомобилей LADA в новом дилерском центре компании, построенном в Бейруте. Однако не исключено, что общий заказ в этом году может достигнуть 900 машин. Автомобили «Лада» имеют неплохие шансы на ливанском рынке, и главным их преимуществом является низкая цена. Также стало известно, что «АвтоВАЗ» ведет переговоры с рядом вьетнамских компаний об организации поставок автомобилей из России. Как заявил в этом мае торговый представитель РФ во Вьетнаме Максим Голиков, подписание соглашения о свободной торговле «Соглашение о свободной торговле между членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнамом, май 2015 год), а также протокола о создании сборочных предприятий на территории Вьетнама вызвало большой интерес со стороны вьетнамских компаний и ведомств.

Если смотреть глобально, российским автопроизводителям и действительно не остается ничего кроме экспорта, чтобы удержать уровень производства, так как надежды на внутренний рынок нет. В начале мая была обнародована статистика Ассоциации европейского бизнеса, согласно которой за апрель в России была продана 121 тысяча автомобилей. Таким образом, абсолютные объемы продаж упали до самых низких значений за десять лет.

Богатые не плачут

Трудности наблюдаются всё же у автомобилей среднего сегмента, в то время как машины класса «Люкс» наоборот — показывают рост. По итогам апреля 2016 года объем продаж в этом сегменте вырос на 2% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили в мае аналитики агентства «Автостат». Около 60% от проданных авто приходится на Mercedes-Benz Maybach S-Class. На втором месте английский люксовый автомобиль Bentley, доля которого превышает 20%. На третьем месте также «англичанин» — бренд Rolls-Royce. Также на российских дорогах в апреле появилось шесть новых Ferrari, а также четыре Lamborghini и четыре автомобиля Maserati. Как в 2015 году, цифры наглядно иллюстрируют то, что кризис коснулся преимущественно среднего и низшего слоев населения, в то время как верхушка продолжает жить в прежнем режиме, если не лучше.

В это время в Минпромторг не исключают того, что могут изменить градацию стоимости автомобилей, облагающихся налогом на роскошь, а также в министерстве сообщили о том, что они готовы пересмотреть в сторону сокращения перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. Ранее Минпромторг опубликовал список автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, за владение которыми взимается повышенный транспортный налог, но важнее, что из-за девальвации рубля и вызванного этим роста цен на автомобили новый список «шикарных авто» значительно расширился. Тогда градация в списке осталась неизменной, и автомобили по-прежнему делятся на четыре категории по стоимости: от 3 млн рублей до 6 млн рублей, от 5 до 10 млн рублей, от 10 до 15 млн рублей и от 15 млн рублей и выше.

Русский «провокатор» или Ё-мобиль — 2?

Отечественная компания Mirrowcars, созданная московским дизайнером Александром Малышевым, планирует выпустить дешевый и вместительный городской малолитражный авто. На сайте компании указано, что Mirrow Provocator — революционный автомобиль, который будет таким же по длине, как Smart Fortwo, но сможет перевозить 4 человек и их багаж. До 100 км/ч авто будет способен разогнаться менее чем за 8,7 секунд, однако максимальная скорость будет принудительно ограничена на уровне 140 км/час. Также собираются выпустить гибридные или электрические версии автомобиля, которые смогут иметь значительную емкость аккумуляторов, обеспечивающих до 350−400 км пробега, сообщается на сайте компании. Предположительно стоимость базовой версии составит 3500−4500 евро, что соответствует 260−330 тысячам российских рублей.

Правда, есть одна проблема: автомобиль пока что представлен исключительно в виде компьютерных эскизов, однако авторы идеи уверены, что смогут представить машину уже этой осенью в рамках Парижского автосалона. Точные сроки появления Mirrow Provocator в продаже, конечные комплектации и цены предполагается определить в течение 2016 года.

Судя по всему мы наблюдаем очередной PR-проект имеющий мало общего с реальным производством. В современной истории нет примеров создания автомобиля с нуля фирмой, не занимающейся производством автомобилей. Тем более компанией, которую создают дизайнеры. Яркий тому пример — история взлёта и падения проекта «Ё-мобиль». Весь яркий пиар вокруг этой модели вылетел в свисток заявления председателя комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максима Мейксина в феврале 2014 о том, что «из-за недостаточного финансирования начало производства «ё-мобилей» отложено на неопределённый срок».

Сесть в лужу. Экологически чистую.

В апреле 2016 года одним из самых громких событий стала презентация бюджетного электромобиля американской компании Tesla. Еще тогда в прессе, да и в самой компании отметили, что предзаказы на автомобиль рекордно высокие, но в мае стало известно, что компания Tesla лишилась 12 тысяч заказов на новый электрический седан Model 3. Из них 8 тысяч клиентов отозвали свои заказы на автомобиль, а также более 4200 заявок оказались дублями, которые появились из-за вероятностного технического сбоя.

На данный момент у компании Tesla 373 тыс. заказов на автомобиль Model 3. Автомобиль набрал такую популярность из-за того, что этот электрокар позиционируется как массовый продукт. Подробный прайс-лист и списки комплектаций пока остаются в секрете, разве что известно, что стартовая цена автомобиля составит около 35 тыс. долларов. Запас хода базовой Model 3 составит 340 км, а позже планируется, что появится и версия с аккумулятором емкостью 80 кВт/ч, с которым машина сможет проехать без подзарядки до 480 км. Продуманная пиар-кампания продолжает играть на руку производителю, и с упором на «экологичность» потребители попадают в новую маркетинговую ловушку.

Кроме электродвигателей, одной из альтернатив двигателю внутреннего сгорания стали водородные агрегаты. В мае эксперты из американской организации IHS Automotive поделились своими расчётами и выразили уверенность, что в ближайшие десять лет производство водородных автомобилей резко увеличится. На сегодняшний момент таких автомобилей выпускается всего лишь несколько сотен, но примерно к 2027 году, уверены аналитики, будет выпускаться по 70 тысяч автомобилей ежегодно. Но всё же, несмотря на значительный рост, даже это количество является слишком незначительным (менее одного процента от числа всех автомобилей в мире). Если говорить о географии, предполагается, что такие авто будут распространяться в основном в Японии и Южной Корее, где они и так начинают набирать популярность и уже сегодня эксплуатируются на данной территории.

«Дизельгейт» по…

-итальянски

Тема экологичности стала за последние полгода, пожалуй, самой обсуждаемой в автомире. Как Чернобыльская катастрофа для атомной энергетики, так прогремевший «Дизельгейт» стал для автомобильной отрасли одним из самых важных событий, напугав весь мир выбросами и угрозой человечеству. Но на Volkswagen история не закончилась. В мае 2016 года власти Германии заподозрили компанию Fiat Chrysler в фальсификации данных о выбросах вредных веществ. Для этой махинации использовалось нелегальное программное обеспечение, пишут западные СМИ. Если нарушение подтвердится, автомобили Fiat могут быть запрещены к продаже на территории Германии. Однако в концерне Fiat Chrysler не согласны с обвинениями и отрицают какие-либо нарушения.

-южнокорейски

Также в этом месяце случился и другой скандал. Министерство окружающей среды Южной Кореи выдвинуло обвинения производителю автомобилей Nissan Motor в манипулировании выбросами дизельных двигателей. Компанию хотят оштрафовать на 280 тысяч долларов, но компания отрицает вину. Южнокорейские власти дали японской компании 45 дней на предоставление плана отзыва моделей с «фальсифицированной эмиссией».

«Обычно устройство сокращения выбросов отключается в автомобилях при нагревании двигателя до 50 градусов с целью предотвращения его перегрева. В автомобилях Qashqai это происходит при 35 градусах», — заявили в министерстве окружающей среды, передал «Интерфакс». При отключении устройства уровень выбросов в автомобилях Nissan является таким же или немного выше, чем в машинах с дизельным двигателем концерна Volkswagen, который оштрафовали ранее за фальсификацию экотестов на выбросы. В Южной Корее провели испытания 20 моделей дизельных автомобилей после скандала с Volkswagen. Автомобили, которые, как предполагается, превышают выбросы в атмосферу, были выпущены на заводе Nissan в Сандерленде (Великобритания). Как сообщили в пресс-службе Nissan в России еще осенью 2015 года, руководство компании решило перенести производство Nissan Qashqai из английского Сандерленда в Санкт-Петербург.

-японски

В мае также стало известно, что президент японской компании Mitsubishi Motors Тецуро Аикава принял решение уйти в отставку, приняв ответственность за скандал, связанный с фальсификацией данных по расходу топлива. Японский автопроизводитель еще в апреле признал, что завышал топливную эффективность автомобилей, и происходило это на протяжении 25 лет. По этой причине акции компании подешевели практически в два раза.