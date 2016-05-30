В Петербурге может быть инициирован референдум в связи с возможным появлением на карте города «моста Кадырова». Сегодня Топонимическая комиссия большинством голосов рекомендовала губернатору Георгию Полтавченко назвать в честь Ахмата Кадырова мост через Дудергофский канал на юго-западе города.

bpearl.net Мост, который предложено назвать именем Ахмата Кадырова

Из 24 членов комиссии на закрытое для СМИ заседание пришли 17 человек, из них 9 поддержали идею, инициатором которой выступили общественные организации «Милосердие», «Невские берега» и «Сильная Россия». Противники этой инициативы указывают на «противоречивость» и «одиозность» фигуры Кадырова.

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Руководитель представительства Чеченской республики в Петербурге Тимур Хизиров поприветствовал решение Топонимической комиссии. При этом географически район города не важен, считает Хизиров, так как, на его взгляд, это наименование просто станет символом связи между двумя регионами — Петербургом и Чечней.

«Ахмат Кадыров достоен еще и большего. Он остановил международный терроризм, опухоль, расползавшуюся по России. Хорошо, если люди будут знать, что он немало сделал для российского народа. Без него неизвестно, что творилось бы на Северном Кавказе, мы теряли бы позиции и на международной арене. Он отдал за это свою жизнь и несколько тысяч жизней своих сограждан», — подчеркнул Хизиров. Он выступил за то, чтобы поставить Ахмату Кадырову памятник в каждом городе, но подчеркнул, что это его сугубо личное мнение.

Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко в своем докладе на заседании комиссии подчеркнул, что Ахмат Кадыров является Героем России, и следует поддержать уважаемую общественную организацию в ее стремлении увековечить имя этого человека в городе на Неве. Ранее он заявил корреспонденту ИА REGNUM, что наименование моста в честь Кадырова станет позитивным сигналом для мусульманского сообщества, а противодействие со стороны политических активистов, напротив, вызывает у этого сообщества ненужное и дурное впечатление. Вице-губернатор и председатель Топонимической комиссии Владимир Кириллов также выступил за «мост Кадырова».

По мнению присутствовавшего на заседании депутата ЗакСа Бориса Вишневского, члены комиссии, которые представляют бюджетные учреждения или работают в комитете по культуре, могли действовать подневольно. «Не могу сказать, что обсуждение было особо бурным. Сначала большинство проголосовало за то, чтобы отложить обсуждение вопроса. Но потом госпожа Никитенко из Музея истории города под ласковым взором вице-губернатора сказала, что она ошиблась и хочет рассматривать вопрос сейчас», — пояснил Вишневский. На его взгляд, для блокировки решения не хватило голоса замглавы комиссии Андрея Зонина, не пришедшего на заседание, и сопредседателя регионального отделения ВООПИиК Александра Марголиса, который находится в больнице.

Вишневский попытается инициировать городской референдум на эту тему. Для этого необходимо собрать инициативную группу, сформулировать вопрос, передать протокол в Горизбирком, откуда документ направится в Заксобрание. Городской парламент оценит, можно ли вынести предлагаемый вопрос на референдум. «Мы постараемся сформулировать его как следует. Я считаю, что обсуждать названия мостов имени Кадырова в Петербурге можно будет только после того, как в Грозном появится мост имени Немцова. Только в таком порядке», — добавил Вишневский.

В связи с возможным появлением «моста Кадырова» губернатору Георгию Полтавченко написал режиссер Александр Сокуров, у которого подобное решение вызывает «крайнюю тревогу», так как петербуржцы, по его мнению, могут возмутиться появлению на карте города фамилии «одиозной семьи». «До сего момента ни политики, ни историки не разобрались в характере происходивших в Чечне событий. Но одно ясно — это был мятеж против России», — пишет Сокуров и просит градоначальника не поддерживать решение. Недоумевает по поводу появления моста с таким названием и почетный гражданин Санкт-Петербурга, народный артист СССР Олег Басилашвили.

Депутат Заксобрания Максим Резник выступил резко против появления «моста Кадырова» в Петербурге, подчеркивая, что этот деятель не имеет ничего общего с северной столицей, кроме того, Резник считает необходимым спросить и мнения горожан. Он попробует протолкнуть через ЗакС обращение от имени всего парламента к Георгию Полтавченко с просьбой не поддерживать идею увековечивания памяти Ахмата Кадырова в северной столице.

А вот единоросс Виталий Милонов поддержал идею увековечить имя первого президента Чечни в названии моста. В 2014 году депутат уже предлагал назвать в честь Ахмата Кадырова улицу в одном из окраинных районов города, но тогда инициативу отклонили не без участия Георгия Полтавченко.

«Коллеги-демократы ведут себя, как обычно. Если решение их устраивает, то они говорят, что наконец-то оно законное. Если не устраивает, то они никогда не соглашаются с «демос кратос», властью большинства, а заявляют, что решение было принято под давлением», — заметил единоросс.

Милонов подчеркнул, что эта позиция имеет право на существование, но она непоследовательна. «Демократы сами кричали, когда шла Чеченская война, что это война несправедливая, ее надо прекратить, а Россия выступает чуть ли не агрессором. А когда война кончилась дружбой и вечным миром между русским и чеченским народами, благодаря нашему лидеру Путину и позиции Ахмата Кадырова, это их тоже не устроило. Они хотят, чтобы мосты называли только в честь клиентов украинских проституток, но не в честь людей, которые жизнь отдали за сограждан на Кавказе», — сказал депутат-единоросс.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Владимир Дмитриев рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что уже получил информацию от муниципальных депутатов по округу, где расположен мост через Дудергофский канал. «Мне нужно поглубже вникнуть проблему, но признаюсь честно, что пока скорее нет, чем да», — ответил Дмитриев на вопрос, поддерживает ли он появление «моста Кадырова» и как будет голосовать. По его словам, муниципалы передали ему настроения достаточно большой группы жителей микрорайона, которые, судя по всему, не рады открывшейся перспективе.

«Надо в таких случаях, как это часто бывало, оставлять вопрос на усмотрение жителей. Иначе это раскалывает общество. Мы многократно сталкивались с этим: у противоборствующих сторон может быть своя аргументация, но они сидят по кабинетам, а нужно спрашивать у людей, которые живут на этих улицах», — считает Дмитриев.

Как бы то ни было, вероятно, вскоре в Законодательном собрании Петербурга состоится голосование по поводу обращения к губернатору относительно появления моста имени Ахмата Кадырова.