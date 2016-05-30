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Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка к ЕГЭ

Сегодня, в понедельник, 30 мая, выпускники российских школ сдали ЕГЭ по русскому языку. Участие в нем приняли 684 тысячи человек, сообщили в Рособрнадзоре.

Это самый массовый экзамен основного периода, заявления на участие в нем подали около 684 тысяч человек, в том числе примерно 639 тысяч выпускников текущего года, пояснили в ведомстве.

ЕГЭ по русскому языку прошел во всех регионах России, для его проведения задействованы 5500 пунктов проведения экзаменов. Для контроля за ходом ЕГЭ во все регионы направлены федеральные инспекторы, общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

ЕГЭ по русскому языку — один из обязательных экзаменов для получения аттестата об окончании школы. Для получения аттестата необходимы минимум 24 балла. Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку нужны для поступления в любой вуз.

Экзамен из 25 заданий длится 3,5 часа (210 минут). Результаты экзамена станут известны участникам не позднее 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, основной период сдачи единого государственного экзамена 2016 года начался 27 мая. Заявления на участие в основном периоде ЕГЭ подали 750 тысяч человек, в том числе более 640 тысяч выпускников текущего года. Основной период ЕГЭ 2016 года продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Читайте подробнее: Более 680 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Школьников из трех малых сел Усть-Ишимского района Омской области, оказавшихся в зоне паводка, доставили на ЕГЭ по русскому языку водным пассажирским транспортом.

Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве образования, шесть школьников прибыли в районный поселок из затопленного села Малая Бича, четыре — из Загваздино, еще один выпускник — из населенного пункта Саургачи. Как сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь министерства образования Омской области Илья Крылич, детей разместили у родственников, а также в интернате при районном лицее. Школьники пробудут в Усть-Ишиме до 8 июня. После сдачи обязательных и заявленных предметов они отправятся также водным транспортом к себе домой.

Читайте подробнее: В Омской области из-за паводка школьников привезли на ЕГЭ на лодках

В Ростове-на-Дону, как и по всей стране, 25 мая стартовала волна ЕГЭ. 27 мая, в день, когда ростовские выпускники сдавали единый госэкзамен по географии и литературе, случилось ЧП: ученикам гимназии №19 банально не хватило бланков. Как проинформировали ИА REGNUM в облправительстве 30 мая, в инциденте разбираются специалисты Рособрнадзора.

В региональном министерстве общего и профессионального образования пояснили, что в одном из пунктов проведения экзамена участникам ЕГЭ по литературе не хватило дополнительных бланков для выполнения задания «С», то есть задания, предполагающего развернутый ответ.

В городской администрации уточнили, что дополнительные бланки №2, предоставленные Ростовской области Федеральным центром тестирования, были полностью распределены «с учетом статистических данных по их использованию в предыдущие годы». Но теорию вероятности и госпожу случайность никто не отменял, и оказалось, что три ученика в итоге несколько часов вынуждены были ждать бланки из регионального центра обработки информации, чтобы завершить экзамен, ещё восемь вынуждены пересдать ЕГЭ в резервный день.

Федеральный инспектор, который наблюдал за процедурой проведения ЕГЭ, нарушений со стороны организаторов ЕГЭ не нашел. «Все действия временного коллектива согласовывались с членами Государственной экзаменационной комиссии Ростовской области», — прокомментировали в администрации областного центра.

Теперь все пункты проведения экзаменов на территории Ростовской области обеспечиваются бланками для сдачи ЕГЭ «в полном объеме и даже с запасом». Ученики пересдадут экзамен по литературе в резервный день — 24 июня, хотя могли попробовать свои силы дважды.

Читайте подробнее: Литературный скандал: в Ростове-на-Дону не всем хватило бланков для ЕГЭ

Более чем 32 тысячи выпускников 11-ых классов подмосковных школ 30 мая приступили к сдаче обязательного экзамена по русскому языку. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проходить в 256 пунктах сдачи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Количество зарегистрированных учеников на Едином государственном экзамене по русскому языку 30 мая 2016 года составило 32 тысячи 565 человек.

Экзамены проходили в 256 пунктах на территории Подмосковья, которые были специально оборудованы металлоискателями, системами подавления сигналов сотовой связи и средствами видеонаблюдения.

Читайте подробнее: 32,5 тысячи подмосковных школьников сдают ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, который сегодня, 30 мая, начался в России, проходит без каких-либо утечек. Во все регионы России, где проходит ЕГЭ, направлены федеральные инспекторы. Об этом Кравцов сообщил журналистам в Москве.

Кравцов отметил, что экзамен по русскому языку будут сегодня сдавать 684 тысячи школьников, причём 639 тыс. — выпускники текущего года. ЕГЭ пройдёт во всех российских регионах. Там, где экзамен уже начался, он идёт без утечек.

«На Дальнем Востоке экзамен начался, он проходит в нормальном режиме. Никаких утечек в интернет до экзамена по русскому языку нет», — сообщил Кравцов. Кравцов пояснил, что для проведения в 5456 пунктов направлены федеральные инспекторы, а также сотрудники Рособрнадзора и общественные наблюдатели.

Читайте подробнее: Рособрнадзор констатировал: ЕГЭ проходит без утечек

В России в основной волне ЕГЭ с первых двух экзаменов — по географии и литературе — за различные нарушения были удалены 28 человек. Об этом сегодня, 30 мая, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщили в ведомстве.

27 мая выпускники писали ЕГЭ по географии и литературе. Всего в этот день участвовали порядка 83 тысяч человек. «В 2014 году количество удаленных было 74 человека, в 2015 года — 40, в 2016 году было удалено 28 человек», — сказал Кравцов.

По его словам, такая тенденция говорит о том, что школьники осознанно готовятся к сдаче ЕГЭ, а не рассчитывают на мобильные телефоны и шпаргалки. «Видно, что ЕГЭ повышает качество образования», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 мая, выпускники российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Участие в нем принимают 684 тысячи человек, сообщили в Рособрнадзоре.

Напомним, основной период сдачи единого государственного экзамена 2016 года начался 27 мая. Заявления на участие в основном периоде ЕГЭ подали 750 тысяч человек, в том числе более 640 тысяч выпускников текущего года. Основной период ЕГЭ 2016 года продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Читайте подробнее: С двух ЕГЭ удалены около 30 человек — Рособрнадзор

В Хакасии ЕГЭ по русскому сегодня, 30 мая, написали около 2,5 тыс. выпускников. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в регионе пунктами проведения единого госэкзамена стали 18 образовательных организаций.

Школьники республики за 3 часа 30 минут должны были выполнить 24 задания первой части контрольных измерительных материалов и написать сочинение, которое является второй частью заданий.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве образования и науки, нарушений в ходе ЕГЭ по русскому языку в регионе не зафиксировано, с экзамена никого не удалили. «ЕГЭ по русскому языку в Хакасии прошел в штатном режиме, без технических сбоев и утечки информации», — отметили в профильном министерстве.

Напомним, следующий обязательный экзамен выпускники будут сдавать 2 июня и 6 июня — математику базового и профильного уровней.

Читайте подробнее: В Хакасии на ЕГЭ по русскому языку нарушений не зафиксировано

В Челябинской области на едином государственном экзамене по русскому языку было зафиксировано два нарушения. Как сообщили 30 мая в региональном министерстве образования и науки, оба случая грубого нарушения экзаменационных правил произошли в школах областного центра. В этом году нарушители на получение аттестата могут уже не рассчитывать, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школьники попытались воспользоваться мобильными телефонами. Попытка была пресечена наблюдателями, а контрольно-измерительные материалы аннулированы. Теперь, по правилам ЕГЭ, пересдать экзамен по предмету школьники смогут лишь на будущий год.

«Успешная сдача экзаменов по обязательным предметам необходима выпускникам для того, чтобы получить школьный аттестат. Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку обязательны при поступлении в вузы на каждое направление подготовки. Напомним, для получения аттестата будущим абитуриентам нужно набрать не менее 24 баллов, а для поступления в вуз — не менее 36», — пояснила начальник управления общего образования регионального Минобра Елена Тюрина.

Читайте подробнее: В Челябинской области в ходе ЕГЭ зафиксированы первые нарушения

Выпускники из семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа сегодня, 30 мая, сдали ЕГЭ по русскому языку. Общее количество сдававших экзамен составило около 57 тысяч человек. Для его проведения было оборудовано 270 пунктов приема экзамена.

Число участников ЕГЭ в Дагестане составило 17 976 человек. В республике организовано 87 пунктов проведения экзаменов, из них 10 — в Махачкале. Еще два таких пункта организованы на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья — в городах Каспийске и Кизляре. Впервые в регионе на базе одного из пунктов, оборудованного в Дагестанском государственном техническом университете, была применена новая процедура распечатки аттестационных бланков, их сканирования после экзамена и отправки в Федеральный центр тестирования.

В Ставропольском крае в 2016 году единый государственный экзамен сдавали около 13 тысяч человек. Из общего числа сдающих экзамен более 11,5 тысячи — выпускники текущего года. В крае организована работа 137 пунктов проведения ЕГЭ и государственного выпускного экзамена, который сдают дети с ограниченными возможностями здоровья.

В Чечне сдавали экзамен 11 713 выпускников текущего года и прошлых лет. Для «ЕГЭ-туристов» отвели специальный пункт приема экзаменов. Они будут сдавать ЕГЭ на базе гимназии №7 — в пункте №508. Всего в республике организованы 64 пункта сдачи ЕГЭ. Наблюдают за ходом итоговой аттестации в регионе 130 федеральных наблюдателей.

В Северной Осетии, с учетом выпускников прошлых лет, зарегистрировались для сдачи экзамена 4833 человека, в том числе 4283 выпускника текущего года. Экзамен проходил в 31 пункте, во всех 484 аудиториях установлены камеры видеонаблюдения.

В Кабардино-Балкарии на ЕГЭ в текущем году зарегистрировано более 4,7 тыс. человек. Из них 4,3 тысячи — выпускники 2016 года, 453 — выпускники прошлых лет. В регионе открыты 26 пунктов проведения экзамена, в каждой из 309 аудиторий установлено оборудование для видеонаблюдения.

В Ингушетии экзамен по русскому языку сегодня сдали 2955 выпускников. Было задействовано 19 пунктов проведения экзамена — 17 основных и два на дому. В каждом велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Контролировали ход испытаний федеральные инспекторы, общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Меньше всего учеников сегодня было на пунктах сдачи ЕГЭ в Карачаево-Черкесии. Экзамен по русскому языку сдавали 1757 школьников, из которых 1731 сдавали его в форме ЕГЭ, еще 26 выпускников с ограниченными возможностями здоровья — в форме государственного выпускного экзамена. Всего в республике были открыты 16 пунктов сдачи ЕГЭ: 14 — в образовательных организациях, один — на дому, один — в СИЗО.

Читайте подробнее: На Северном Кавказе сдали ЕГЭ по русскому языку около 57 тысяч выпускников

4575 выпускников общеобразовательных организаций Калужской области сегодня, 30 мая сдавали единый государственный экзамен по русскому языку.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник министра образования и науки области Артем Тихонов, для проведения ЕГЭ на территории региона было открыто 37 пунктов проведения экзаменов с аудиториями по 25 человек. Каждый пункт проведения экзаменов был оснащен системой видеонаблюдения в режиме «онлайн» и металлодетекторами.

Экзаменационная работа по русскому языку состояла из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На выполнение заданий экзаменационной работы было отведено 3,5 часа (210 минут).

«Экзамен по русскому языку является обязательным, поэтому для получения аттестата выпускникам необходимо набрать по русскому языку 24 балла. Минимальное количество баллов для поступления в организации высшего образования по русскому языку, составляет 36 баллов. Единый государственный экзамен по русскому языку на территории Калужской области прошел без нарушений», — подчеркнул Тихонов.

Читайте подробнее: Калужские школьники сдали ЕГЭ по русскому языку

В Архангельской области сдали первый обязательный экзамен по русскому языку. Его сдавали более 6300 человек. Это выпускники школ и прошлых лет. Всего в регионе открыто 88 пунктов сдачи ЕГЭ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования и науки.

По информации ведомства, в этом году большинство пунктов проведения ЕГЭ работают по новой технологии: задания распечатываются непосредственно в аудиториях за несколько минут до начала испытания. Чтобы получить аттестат, выпускникам необходимо набрать не менее 36 баллов — таков минимальный порог. Экзамен длится три с половиной часа. Его результаты станут известны не позднее 15 июня.

«Что касается уже прошедшего ЕГЭ по географии и литературе, то в ходе испытаний не было зафиксировано ни одного нарушения или попытки списать со стороны выпускников. Удалений с экзаменов не было. Это значит, что ребята достаточно ответственно отнеслись к собственным результатам», — сообщил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Добавим, что в этом году около 70 процентов всех экзаменационных аудиторий транслируют картинку с ЕГЭ в режиме on-line, в остальных кабинетах ведётся видеозапись. Именно видеонаблюдение позволяет решить любые спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе проведения итоговой аттестации.

Читайте подробнее: Более 6300 человек сдали ЕГЭ по русскому языку в Архангельской области

В посёлке Плеханово (Тульская область), где в марте 2016 года произошли массовые беспорядки цыган, сопротивлявшихся ликвидации их незаконных врезок в газовые трубы, сегодня, 30 мая, начался снос незаконных построек.

В посёлке работают экскаваторы и бульдозеры: сносятся незаконно построенные цыганами дома. Двух зданий уже нет.

Стоит отметить, что после того, как судебными приставами было объявлено решение о предстоящем сносе, пять владельцев сами демонтировали свои дома. Большинство же цыган «тянули до последнего».

Уточняется, что местные власти назвали количество незаконных построек: это примерно 120 домов. В течение первого дня сноса планируется ликвидировать десять строений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал в Плеханово разразился в середине марта. Представители газовой службы прибыли в посёлок, чтобы ликвидировать последствия аварии на газовой трубе. Цыгане оказали сопротивление, чтобы газовики не уничтожили незаконные врезки в трубы.

17 марта помощник руководителя УФССП России по Тульской области — главного судебного пристава Тульской области Полина Овсянникова заявила, что в Плеханово 121 дом, построенный нелегально, планируется снести.

Читайте подробнее: В Тульской области начался снос незаконных цыганских построек

В посёлке Плеханово Тульской области начался снос незаконных цыганских построек, населенный пункт оцеплен бойцами Нацгвардии, сообщают «Тульские новости».

Уже снесено два здания, 30 мая планируют уничтожить 10 домов. Всего по решению суда необходимо ликвидировать 122 жилых дома, построенных без разрешения. Уточняется, что владельцы пяти домов сами снесли незаконные постройки после того, как получили извещение от судебных приставов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал в цыганском поселке начался в середине марта из-за аварии на месте незаконной врезки на газовой трубе. Цыгане оказали сопротивление, начались массовые беспорядки.

Всего в поселке стоят 700 домов, из них 300 — принадлежат цыганам. Объявления о решении суда и предстоящем сносе домов были расклеены заблаговременно.

Читайте подробнее: Цыганский поселок в Тульской области оцеплен Нацгвардией

Одному из жителей поселка Плеханово в Туле, где 30 мая коммунальщики приступили к сносу незаконно возведённых домов, понадобилась медицинская помощь.

Как сообщили «Тульские новости», один из местных жителей почувствовал себя плохо. На место приехали медики, после оказания помощи они уехали.

Местные журналисты сообщают, что жители поселка «угрожают полицейским «колдовской местью»: некоторые из женщин обещали, «что все фото сотрудников полиции, которые будут сделаны сегодня, они разместят на кладбище, что приведет к «колдовской мести».

Одна из местных жительниц, когда техника начала сносить очередной дом, запустила в полицейских бутылкой и стаканом. Никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, борьба с незаконными цыганскими постройками в тульском Плеханово активизировалась в марте — после массовых беспорядков. Тогда аварийная газовая служба приехала в поселок, чтобы устранить аварию из-за незаконной врезки. Жители поселка, опасаясь, что вовсе останутся без газа, не подпустили газовщиков к месту аварии, оказали сопротивление полиции. Успокоить людей удалось лишь на следующий день.

На руках у судебных приставов — решения суда о сносе более 120 домов. Срок добровольного сноса истек почти месяц назад, однако самостоятельно жители поселка разобрали лишь один дом.

Читайте подробнее: Снос «цыганских» домов в Туле: одному из жителей стало плохо

Конфликт жителей поселка Плеханово (Тульская область) с властями начался 15 марта из-за попытки незаконного подключения к газовой сети, когда около двух тысяч человек (400 домов) остались без газа и отопления. Сотрудники аварийной газовой службы прибыли на место утром. Группа жителей поселка их просто не подпустила к аварийному участку, где позже была обнаружена незаконная врезка в газовые сети.

Аварийщики, получив доступ к месту врезки, начали ремонт, которому помешала толпа местных жителей, в основном цыган. Около 100 человек набросились на ремонтную бригаду, у автомобиля аварийщиков были разбиты фары.

Участники акции протеста жгли шины, фиксировались нападения на сотрудников полиции и журналистов — когда на месте появились журналисты местных СМИ, толпа стала кидать в них камни и палки. Ремонт пришлось прервать.

17 марта для устранения и предотвращения беспорядков в поселок были направлены бригады ОМОНа и полиции, они оцепили здание местной администрации. Позже порядок в поселке был восстановлен, четверо жителей привлечены к административной ответственности — трое арестованы, еще один должен выплатить штраф.

Газовщики демонтировали 200-метровый участок газораспределительной магистрали — только на этом отрезке было обнаружено пять незаконных врезок, от каждой из которых самодельные сети тянулись в несколько домов. По заявлению газовщиков, на ворованном газе «сидели» десятки домовладений.

После того как беспорядки были подавлены, власти заявили о разработке проекта планировки поселка и намерении оказать помощь жителям поселка в регистрации их домов. Выяснилось, что значительная часть домов, многие из которых были построены еще в советское время (цыганская община в Плеханово живет с 1960-х годов), числятся как самострои, а люди в них проживают незаконно. Уведомления о незаконности построек жители поселка получали еще с осени 2015 года, однако они до сих пор на месте.

Администрация и представители цыганской общины поселка пришли к соглашению, согласно которому более 120 незаконно возведенных домов снесут, а к остальным будут проведены все необходимые коммуникации. Незаконные постройки на территории поселка Плеханово должны были быть снесены в обязательном порядке, срок добровольного сноса истек 20 апреля. Незаконными дома признал суд.

Читайте подробнее: Снос цыганского самостроя по Тулой: ОБЗОР

По десять домов в неделю планируется сносить в поселке Плеханово Тулы. Первые 10 домов пошли под экскаваторы сегодня, 30 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, на территории поселка развернут координационный штаб.

По данным мэрии, на месте работ было организовано дежурство карет скорой помощи, расчета МЧС, аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций, сотрудников правоохранительных органов — всего около 400 человек. Врачи понадобились — во время сноса одному из местных жителей стало нехорошо.

«Сейчас речь идет о сносе домов, которые стоят на газовых коммуникациях, что создает опасность не только для жителей табора, но и для всего поселка Плеханово, — заявил глава администрации города Евгений Авилов журналистам. — Делаем это в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность. Мы сделаем все, чтобы новые строения были официально оформлены. Я неоднократно встречался с баронами. У нас есть общая договоренность о том, что незаконных строений появляться больше не будет».

Всего в неделю планируется сносить по 10 домов. В мэрии пообещали, что те жители, которые после демонтажа домов оказались на улице, смогут временно разместиться в гостинице. Так, в тех домах, которые пошли под снос сегодня, жили более 50 человек, в том числе 14 детей и подростков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цыганские самострои в поселке Плеханово, в черте города Тула, оказались в центре внимания властей после массовых беспорядков в марте. Тогда местные жители вышли на улицы, протестуя против отключения их домов от газа. Как оказалось, десятки этих домов нигде не зарегистрированы, а следовательно, «сидят» на незаконных врезках в коммуникации. Только по уже вынесенным решениям судов сносу подлежит более 120 домов.

Читайте подробнее: Власти Тулы намерены сносить по 10 «цыганских» домов в неделю

Без сноса незаконных построек нормальное развитие поселка Плехново в Туле невозможно. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин 30 мая на встрече с главой администрации Тулы Евгением Авиловымпо вопросу сноса домов в цыганском поселке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Евгений Авилов сообщил, что на сегодня был запланирован снос 10 самостроев, возведенных на газоохранной территории. Коммунальные службы произвели отключения построек, подлежащих сносу, от инженерных коммуникаций. Четыре из них были снесены до начала операции самими цыганами в добровольном порядке — в рамках исполнения судебного постановления. Все запланированные к сносу 10 построек были снесены к 11:00 30 мая.

«Мы находимся в диалоге с лидерами цыганской общины. Вся необходимая информация до них доведена. У нас пока нет причин волноваться об организации возможных провокаций», — отметил Евгений Авилов.

Алексей Дюмин поблагодарил Евгения Авилова за хорошую организацию работы и обратил внимание на то, что основная работа в этом направлении еще впереди, поэтому не исключены провокации и возникновение напряжения с разных сторон.

«Снос — законная мера. Кроме того, снесённые сегодня 10 незаконных построек располагались непосредственно на коммуникациях, а, следовательно — представляли угрозу безопасности всех жителей Плеханово. Без этого сноса поселок просто не сможет развиваться. Нам в Тульской области все эти «шанхаи» непонятные не нужны. Мы нацелены на улучшение качества жизни людей», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Он также отметил, что цыганская община — часть тульского общества. В ней есть добропорядочные граждане, которые сами не хотят, чтобы поселок жил «по ту сторону закона».

Врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин держит ситуацию на личном контроле.

Читайте подробнее: Без сноса самостроя Плеханово не сможет развиваться