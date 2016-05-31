«Кто любит меня — за мной!»: 585 лет назад Орлеанскую деву Жанну д’Арк сожгли на костре.

Цитата из кф «Страсти Жанны д`Арк». реж Карл Теодор Дрейзер. 1928. Франция Венок святой Жанны

585 лет назад на костре погибла Жанна Д’Арк — отважная девушка, жившая в средневековой Франции. О ее происхождении до сих пор нет вполне однозначного мнения: крестьянка, королевский бастард или принцесса? По сообщениям историков, современники никогда не звали ее д'Арк. И сама она называла себя не иначе, как «Жанной Девственницей». Существует много версий с предположением, что героиня избежала казни, и еще долгое время жила долго и счастливо. Как бы то ни было, уже долгие века ее образ остается символом патриотизма и несгибаемого мужества. К биографии Жанны до сих пор неустанно обращаются писатели, поэты, художники, кинематографисты. А всем гостям старинного города Руана обязательно показывают место на центральной площади, где приняла мученическую смерть Орлеанская дева.

Mr.XY Памятник Жанне д’Арк в Париже

Голоса и видения

Место рождения Жанны называют точно: деревня Домреми на границе Шампани и Лотарингии. Но не очень понятно когда она родилась. Считается, что в 1412 году, но когда в 1904 году ее причисляли к лику святых, дату официально назвали другую: 6 января 1409 года.

Кто были ее мать и отец — тоже туманно. По одной версии — обедневшие дворяне (отсюда дворянское «д» в фамилии), по другой — зажиточные крестьяне (а «д» означает — «из такой-то местности», в данном случае, возможно, папа ее был из города, в название которого входило слово Арк, таких было несколько). Но даже если родители девы и были крестьянами, то позже получили дворянство.

В 13 лет Жанна вдруг услышала голоса святой Екатерины и архангела Михаила, причем архангела даже несколько раз видела. Они и сказали ей, что именно она освободит Орлеан, сняв осаду англичан, да еще и возведет на трон наследника французского престола дофина Карла. Собственно, с этого и началась ее миссия в Столетней войне между французами и англичанами. Причем, внезапный взлет и трагический конец Жанны д’Арк на костре уложился в несколько лет.

Николай Рерих. Жанна д'Арк

«Голоса и видения Жанны д’Арк невозможно обойти вниманием при изучении ее истории. С религиозной точки зрения они не вызывают никаких затруднений: разумеется, это были названные ею святые, а сама ее миссия есть не что иное, как промысел Божий. Но материалистически настроенных исследователей они всегда приводили в некоторое смущение. Действительно, многое можно объяснить с позиции науки и здравого смысла. Хорошо известно, что слуховыми и зрительными галлюцинациями часто сопровождаются различные виды психических расстройств, таким образом и пытались объяснить феномен Орлеанской Девы некоторые серьезные ученые в XX веке.

Религиозная экзальтация, абсолютная уверенность в своем великом предназначении, передающаяся окружающим помимо их воли, сильная интуиция, дар внушения и самовнушения, и, наконец, наличие пророчества и общая мистическая настроенность общества того времени — все эти объективные факторы, безусловно, имели место и сыграли свою роль во всей этой невероятной истории.

Но проблема для материалистов в том, что никакой религиозной экзальтацией и самовнушением нельзя объяснить те ясные и четкие указания, которые она получала от Голосов и полное подтверждение тех фактов и информации, которыми она от них располагала. Истории известны ее пророчества, которые исходили от нее при дворе короля Карла и во время судилища в Руане. Они полностью сбылись. Как же объясняли с рациональной позиции эти факты? Никак. Изначально, именно благодаря им, Жанне удалось выполнить свою миссию. Нет сомнений, что она их слышала, ее посещали видения, и она была абсолютно убеждена, что они принадлежат святым Екатерине, Маргарите и архангелу Михаилу», — пишет в своей книге «Миссия Жанны д Арк и загадки истории» Евгений Хацкельсон.

Видение Жанны д’Арк (Жюль Бастьен-Лепаж, 1879 год)

Чтобы понять, почему в те времена французы были так расположены верить в сверхъестественные явления, вспомним, что писал о начале второго периода Столетней войны, после битвы при Азенкуре 1415 года и договора в Труа, выдающийся историк Н. И. Кареев.

«…Вся северная Франция была занята англичанами. Бедствия страны достигли высшей степени, французская нация казалась погибающей. Высшие сословия в отчаянии предались необузданной жажде наслаждений, спеша воспользоваться недолгим временем, какое остается им жить; низшие классы изнемогали под ужасным гнетом иноземного нашествия, междоусобия, беззакония; понятия о справедливом и несправедливом затемнились; национальное чувство проявлялось только ненавистью к согражданам другой партии, взрывами свирепостей. Парижане восхищались отвратительными маскарадами, плясками мертвых, легкомысленно, но верно отражавшими в себе действительность; французская нация казалась утратившей веру в себя».

Жанна д'Арк. Миниатюра второй половины XV в

В статье «Франция после битвы при Азенкуре» русский историк также пишет, что, лишившись надежды на земные силы, французы «жаждут непосредственного вмешательства Промысла в их судьбу, хотят, чтобы Бог послал избавление им».

«Религиозный энтузиазм овладел многими французами, проявлялся в разных областях Франции. По Артуа и Пикардии ходил кармелитский монах, проповедуя против пороков духовенства и всеобщей греховности, призывая людей к покаянию; они массами сходились слушать его; в Париже францисканский монах, возвратившийся из Палестины, волновал сердца пламенными проповедями, в которых применял видения Апокалипсиса к событиям настоящего времени; являлись пророки и пророчицы, возвещавшие, что наступают великие события. Народ припоминал предвещание друидов, что явится дева из дубравы и повергнет мужей лука под ноги свои, ждал чудес, видел знамения. Рыцарская любезность французов к дамам располагала их находить приятной мысль, что спасение будет дано женщиной», — пишет Николай Кореев.

Непорочная

Решимость повиноваться божественному голосу и видениям овладела душой Жанны д'Арк с неодолимой силой; она пошла в селение Бюре к брату её матери, попросила его достать ей от рыцаря Бодрикура, коменданта города Вокулера, конвой, который проводил бы ее к дофину, напоминала дяде старое пророчество, применяя его к себе, говорила: «Разве не предсказано с давнего времени, что Франция будет погублена женщиной и спасена девушкой, уроженкой лотарингской окраины? Эта женщина королева Изабо (Изабелла), а эта девушка я».

Как известно, Карл VІІ колебался принять ее. Любимец его Тремуль и другие придворные не желали допустить до него девушку, возбуждавшую в народе энтузиазм, опасаясь, что она повредит их влиянию на короля. Близ Шинона Жанна едва не подверглась нападению. Но вдовствующая герцогиня анжуйская, мачеха Карла VII, женщина твердого характера, хорошо понимавшая политические дела и видевшая в народном энтузиазме единственное спасение Франции, убедила короля принять Жанну д'Арк в присутствии всего двора.

Жан Огюст Доминик Энгр. Жанна д’Арк на коронации Карла VII. 1854

Для испытания боговдохновенности Жанны король в простой одежде стал между придворных; Жанна с первого взгляда узнала его. При всей своей слабости и бездарности Карл VII был для Жанны д'Арк предметом религиозного уважения. Она громко сказала ему: «Я послана Богом проводить вас, истинного наследника Франции, в Реймс для коронования. Зачем вы не хотите верить мне?». Колебание Карла было прекращено действием твердой веры её в свое посланничество от Бога и тем, что в разговоре с ним наедине она сообщила ему какую-то тайну. «Кажется, она состояла в том, что Жанна разгадала и рассеяла затаенное сомнение Карла в законности его рождения». — отмечает историк Николай Кореев.

Епископы и доктора богословия были созваны в Пуатье, чтобы подвергнуть испытанию правоверие Жанны д'Арк; она победоносно отвечала на их казуистические вопросы. Герцогиня анжуйская и другие знатные дамы засвидетельствовали, что она непорочная девушка. Из этого по тогдашним понятиям следовало, что она не может быть орудием дьявола.

«Кто любит меня — за мной»

Цитата из кф «Жанна Д'Арк». реж Люк Бессон. В ролях Мила Йолович, Дастин Хоффман, Джон малкович. 1999. Франция Рыцарь

Убедившись в правоверии и непорочности Жанны д'Арк, Карл VII согласился послать ее с отрядом войска в Орлеан. Отважное предприятие, исход которого должен был показать, действительно ли Жанна д'Арк — посланница Божия, имело полный успех. Но историки предостерегают: не нужно думать, что Жанна орудовала мечом подобно другим рыцарям. Воинов вдохновляло на подвиги одно ее присутствие — стройная фигура, закованная в блестящие доспехи, развивающееся знамя за спиной… «Кто любит меня — за мной» — таков был девиз юной воительницы. И люди шли на смерть, видя в Жанне воплощение Франции, гордой и непокоренной. Известие о том, что армию возглавила посланница Бога, вызвало необычайный моральный подъем. Победы следовали одна за другой.

Во французах укоренялась вера в посланничество Жанны от Бога, они благоговели перед ней, у них возникло множество легенд о чудесной силе, данной ей от Бога. Англичане, трепетавшие перед Жанной д'Арк, считали ее союзницей дьявола, и фантазия их тоже давала ей сверхъестественные силы, которым не могут противиться люди. Впечатление, производимое ею, было так могущественно, что герцог Бедфордский после семимесячной осады отступил от Орлеана, и этот день, 8 мая, целые века оставался праздником годовщины освобождения Орлеана.

Шарль Ленепве. Жанна д’Арк при осаде Орлеана

Однако в лице Карла VII Жанна не нашла ни поддержки, ни благодарности — дофин, для которого она отвоевала трон, был слишком ничтожен и слаб духом.

В свой следующий поход к оккупированным англичанами замкам Луары Жанна выступила лишь 9 июня. И в этот раз армия, возглавляемая ею, действовала успешно. После очередной победы Жанна настояла на том, чтобы Карл был коронован в Реймсе. Во время этой традиционной церемонии она держала в соборе меч главнокомандующего и знамя. Затем Жанна стала убеждать короля начать наступление на Париж, однако решительности теперь уже законному королю не прибавилось. Да и его придворные, опасаясь соперничества, как могли вредили народной героине. И вот, во время битвы за осажденный бургундцами Компьень, был предательски поднят крепостной мост, и Жанна оказалась в руках врагов. А Карл VII, которому она, по сути, подарила королевство, и не подумал спасти ее.

«Уникальность этой светлой исторической личности проявляется в каждом штрихе ее биографии и в огромных масштабах ее посмертной славы. Достаточно сказать, что Жанна — единственная за всю мировую историю в 17 лет занимала пост главнокомандующего вооруженными силами страны, она единственная в истории жертва инквизиции, которую римская церковь оправдала и даже причислила к лику святых, она единственная женщина в истории, чье дело церковный суд разбирал трижды (и дважды оправдал). Ее безупречные личные качества, полководческий талант, патриотизм, личная храбрость, наконец, сама мученическая смерть ее сделала из Орлеанской Девы святую в народном сознании Франции за сотни лет до того, как ее под именем Благочестивой Жанны канонизировала католическая церковь. Церковь, которая осудила ее на смерть, выполняя политическую волю своих истинных хозяев, а затем оправдала, выполняя волю хозяев новых, уже ничего не могла ни добавить, ни убавить к ее образу. Жанна д’Арк принадлежит не церкви и даже не Франции, она — законная гордость всего человечества», — пишет в своей книге «Миссия Жанны д Арк и загадки истории» Евгений Хацкельсон.

Цитата из кф «Жанна Д'Арк». реж Виктор Флеминг. 1948. США К победе

Действительно, ни одна из жертв инквизиции не удостоилась такого внимания со стороны историков и богословов, как знаменитая национальная героиня французского народа Орлеанская дева, погибшая на костре в Руане по решению инквизиционного трибунала 30 мая 1431 г.

Предательство

В 1430 году военные действия французских войск на юге ограничивались в это время мелкими стычками у Луары. Жанна решилась покинуть неблагодарного короля и неприязненный двор, идти с небольшим отрядом преданных ей воинов на север, где англо-бургундское войско осаждало Компьень. Ночью с 22 на 23 мая прошла через неприятельские войска в осажденный город, а на следующий день сделала отважную вылазку, пошла на селение Мариньи, где стоял сильный бургундский отряд. При вынужденном отступлении неприятельский стрелок сорвал Жанну с коня, взяв в плен. Англичане радовались, французский народ был глубоко опечален и полагал, что Жанна д'Арк отдана в плен по предательству.

Процесс над Орлеанской девой начался 21 февраля 1431 года. Несмотря на то, что формально Жанну судила церковь за ересь, англичане и не думали утаивать, насколько они заинтересованы в этом судилище. Все хроники того времени свидетельствуют о незаурядном мужестве, с которым Жанна выносила тяготы заточения, и ее остром уме. Она блестяще отвечала своим обвинителям на суде, опровергая все их неуклюжие измышления.

Цитата из кф «Жанна-Дева». реж Паскаль Боницер, Кристин Лоран, Жак Риветт. 1994. Франция Судилище

Пытаясь сломить волю узницы, ее содержали в ужасных условиях, оскорбляли, угрожали пыткой. Вопреки нормам церковного суда, не разрешили подать апелляцию Папе Римскому.

Поскольку от Жанны не удавалось ни добиться признания в ереси, ни сломить ее волю тюремным заточением, то воспользовавшись ее неграмотностью, ее попросту обманули, подсунув на подпись бумагу с текстом об отречении. После этого трибунал приговорил ее к смерти.

Особо почитаемый Марком Твеном историк Жюль Мишле писал: «На площади были воздвигнуты три помоста. На одном из них помещались королевская и архиепископская кафедры, трон кардинала Англии, окруженный сидениями его прелатов. Второй предназначался для действующих лиц мрачной драмы: проповедника, судьи, бальи и, наконец, самой осужденной. Отдельно виднелся громадный оштукатуренный помост, заваленный дровами. Ничего не пожалели для костра, и он пугал своей высотой. Это было сделано не только для придания торжественности обряду сожжения, но и с определенной целью: палач мог достать только снизу до костра, расположенного на большой высоте, и зажечь его; таким образом, он не был в состоянии ни ускорить казнь, ни покончить с осужденной, избавив ее от огненных мук, как обычно делал с другими… Жанна должна была заживо сгореть. Поместив ее на вершине горы из дров, над кругом копий и мечей, на виду у всей площади, можно было предположить, что, долго и медленно сжигаемая на глазах любопытной толпы, она проявит, наконец, некоторую слабость, у нее вырвется если не признание, то по крайней мере несвязные слова, которые легко истолковать в желанном смысле; быть может, даже тихие молитвы или униженные моления о пощаде, естественные для павшей духом женщины».

Цитата из кф «Жанна Д'Арк на костре». реж Роберто Росселини. 1954. Италия, Франция Казнь

На казни Жанны присутствовали все ее мучители — Кошон, ле Метр, Уорвик, провокатор Луазелер. Затем на голову Жанны надели бумажную митру с надписью «Еретичка, рецидивистка, вероотступница, идолопоклонница» и повели на костер.

Жанна д'Арк была сожжена живой. Ее осудили якобы за ведовство и ересь, в действительности же это была расправа над патриоткой, единственное «преступление» которой заключалось в том, что она подняла французский народ на защиту своей родины против англичан, захвативших тогда значительную часть французской территории. Орлеанская дева была «верной дщерью господа», и тем не менее она погибла на костре. Инквизиционный трибунал, судивший ее, находился на службе англичан, которые добивались смерти Жанны, надеясь, что этим они нанесут чувствительный удар своим французским противникам. Таким образом, процесс над лотарингской крестьянской девушкой носил ярко выраженный политический характер, хотя обвиняемую и судили за мнимые преступления против церкви и католической веры, — полагает историк Иосиф Григулевич.

Казнь

О том, как вела себя Жанна в день своей казни доподлинно неизвестно. Ее сторонники свидетельствовали, что она мужественно и гордо взошла на костер, а противники утверждали, что она каялась и рыдала. Кошон и англичане даже после сожжения Орлеанской девы продолжали клеветать на нее, обвиняя свою жертву во всевозможных преступлениях против веры, жестокостях и бесчестных поступках.

«Англичане просят палача отодвинуть сгоревшие вязанки хвороста, чтобы все на площади могли видеть то, что осталось от тела Орлеанской девственницы. И чтобы какой-нибудь шутник не стал потом рассказывать, что она не сгорела. Когда огонь погас, можно было видеть несколько еще кровоточащих кусков тела, в частности, сердце, которое, по ряду свидетельств, осталось абсолютно не тронутым огнем. Огонь развели повторно, чтобы все сгорело дотла, а затем и в третий раз. Наконец, дело сделано, а чтобы никто не пришел взять пепел на реликвии, кардинал Винчестерский приказывает палачу бросить все, что осталось от костра, в Сену», — приводит подробности сайт «Музей права».

Цитата из кф «Процесс Жанны Д'Арк». реж Робер Брессон. 1962. Франция Орлеанская дева

Жан ла Шапель, средневековый хронист, пишет, что Орлеанскую деву сначала обезглавили, а уж потом сожгли. Существуют разночтения и в дате. Одни современники Жанны д`Арк называют 30 мая, Другие говорят о 14 июня или 6 июля, в английских хрониках указывается и более позднее время — февраль 1432 года. А самая удивительная версия гласит о том, что на костре в Руане была сожжена вовсе не Жанна д'Арк.

Что мог видеть народ во время казни? Немного. В тот день на рыночную площадь Руана согнали восемьсот воинов, вооруженных мечами и булавами. И на площади был установлен такой порядок, что «ни у кого не хватило бы смелости приблизиться к осужденной и заговорить с нею». Казнь была назначена на восемь часов утра. Но осужденную, идущую на костер, народ увидел только в девять. На ней был огромный колпак, спущенный до середины носа и скрывавший ее лицо почти целиком; а нижняя часть лица, утверждает летописец, «была сокрыта под покрывалом».

Что означал этот странный маскарад? Зачем понадобилось скрывать лицо жертвы, если ею действительно была Жанна? В тот день в Руане сожгли женщину. Однако нет никаких доказательств того, что этой женщиной была Жанна.

Цитата из кф «Жанна Д'Арк». реж Виктор Флеминг. 1948. США Жа́нна д’Арк

«Если предположить, что Жанна Д`Арк была представительницей королевской семьи, то ее вряд ли могли бы казнить на костре. По мнению ряда историков настоящая Жанна Д`Арк могла быть либо отравлена в тюрьме, либо при инсценировке казни «выведена со сцены», а в дальнейшем благополучно вышла замуж и прожила долгую счастливую жизнь. Тем не менее российский исследователь Анатолий Левандовский опровергает эти гипотезы.

Святая

Опасаясь превращения Жанны в республиканскую героиню и желая использовать ее популярность в народе в интересах церкви, Ватикан в 1897 г. начал процесс ее беатификации. В 1909 г. папа Пий X провозгласил ее блаженной, а в 1920 г. Бенедикт XV приобщил ее к лику святых. Среди многих тысяч жертв инквизиции Жанна д'Арк пока что единственная, посмертно удостоенная столь великой чести. И теперь церковники не жалеют чернил, чтобы доказать святость Жанны.

Цитата из кф «Жанна Д'Арк». реж Люк Бессон. В ролях Мила Йолович, Дастин Хоффман, Джон малкович. 1999. Франция Жанна из Домбреми

«С редким апломбом современный французский богослов Руиссен укоряет «неверующих историков» в том, что, дескать, они не способны понять «божественное естество» Орлеанской девы, объясняя — о невежды! — все ее поступки естественными причинами, в то время как они диктовались волею Всевышнего…(Ruyssen R. P. France religieuse du XII au XV siecle. Paris 1958 p. 257−258). Позволительно спросить Руиссена, почему в таком случае Всевышний разрешил Кошону бросить свою избранницу в костер?

Пусть же церковники перекраивают, дописывают, искажают историю. Им все равно не скрыть того факта, что их собратья бросили в костер национальную героиню Франции — Жанну д'Арк, суд над которой был и остается одной из самых позорных страниц омерзительной деятельности инквизиции» — пишет в своей книге «Инквизиция» Иосиф Григулевич.

Цитата из кф «Жанна Д'Арк». реж Люк Бессон. В ролях Мила Йолович, Дастин Хоффман, Джон малкович. 1999. Франция Суд

30 мая католической церковью отмечается День святой Жанны д’Арк.

Сам Марк Твен однажды написал о Жанне: «Если учесть все обстоятельства — происхождение, молодость, пол, отсутствие образования, обстановку ранних лет и те сложные условия, при которых Жанна воспользовалась своими высокими дарованиями и одержала победы на поле битвы и перед судом, решавшим вопрос о ее жизни и смерти, — она естественно и безусловно окажется самой выдающейся личностью, которую когда-либо порождал род человеческий».

Остается добавить последнюю деталь. Когда победительница англичан, дева, возглавившая французское войско, обратившая поражения французов в будущую победу, приведшая на трон короля, поднимавшая в атаку тысячи солдат своим знаменитым «Кто любит меня, за мной!», героиня Франции и ее будущая святая взошла на костер, ей было всего 19 лет…

«Слава ее окрепла.

И там, где в беде народ,

Дева встает из пепла,

На помощь она идет.

Тогда всех других дороже

Лозунг, зовущий в бой:

Если не я, то кто же?

Кто любит меня — за мной!»

(Владимир Солоухин. Собрание сочинений в 4-х т.

Москва: Художественная литература, 1983).