Президент России Владимир Путин в минувшие выходные посетил Грецию. Это был не вполне обычный визит, его можно разложить на две части. Одна касалась политических и экономических вопросов. Путин провел переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и своим коллегой, президентом Прокописом Павлопулосом, а также с председателем крупнейшей оппозиционной партии Греции «Новая демократия» Кириакосом Мицотакисом. По итогам российско-греческих переговоров принята Политическая декларация России и Греции, сообщается на сайте президента России, и подписаны российско-греческие документы. Глава Российского государства сделал ряд заявлений по внешней политике, растиражированных мировыми средствами массовой информации, в частности, относительно размещения системы ПРО США в Румынии и Польше.

kremlin.ru О чем разговаривал Владимир Путин с Богом и что просил у Него?

По оценкам экспертов, эту деловую часть можно назвать успешной, так как были достигнуты очень важные договоренности. Греция стоит на смыке Европы и Ближнего Востока, Балкан и Турции. Особое внимание привлекают слова Путина о том, что Россия хочет возобновить отношения с Анкарой и ждет от нее конкретных шагов, которых та пока не предпринимает. «Мы слышим заявления о желании возобновить отношения, — сказал президент. — Мы тоже хотим возобновить отношения. Не мы их разрушили. Мы сделали все, чтобы на протяжении десятилетий вывести российско-турецкие отношения на беспрецедентный уровень партнерства и дружбы. И вот эта дружба между российским и турецким народом, она действительно достигла очень большого уровня. Мы этим очень дорожили. Зачем это было сделано, я до сих пор ума не приложу. Мы в контакте находимся с представителями турецкой стороны, по разным каналам партнеры выходят. Они ответ наш знают. Мы ждем каких-то конкретных шагов с их стороны. Пока их нет». Это подача в сторону Анкары. Решится ли президент Турции Реджеп Эрдоган ее принять, решится ли отказаться от «наследства» идеолога правящего курса, бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу? Посмотрим.

Вместе с тем есть и вторая часть, паломническая, когда глава нашего государства отправился на Афон, где в эти дни отмечалось 1000-летие русского присутствия на Святой горе. В официальных сообщениях говорится, что «в Карее, административном центре Афона, вместе с протоэпистатом Святой горы отцом Павлом и братией глава Российского государства присутствовал на молебне в храме Успения Пресвятой Богородицы, по окончании которого обратился к присутствующим с приветственной речью. Президент России также встретился с членами Священного кинота. Позже Владимир Путин посетил Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь. По окончании молебна, на котором также присутствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава государства поблагодарил игумена Иеремию и братию монастыря за гостеприимство и радушие, которые встречают здесь наши соотечественники. Важно и впредь делать все необходимое, чтобы этот русский уголок на Афоне продолжал укреплять духовные силы всех православных верующих, отметил президент».

По завершении молебна в кафедральном афонском храме Успения Пресвятой Богородицы президент сказал, что хотел бы «поблагодарить Вселенского патриарха, предстоятеля Греческой православной церкви за все, что вы делаете для поддержания отношений с Русской православной церковью, с русским народом и Россией. Братию Святой горы Афон хочу поблагодарить за теплый прием. Я здесь во второй раз и чувствую особую теплоту, доброту, самое лучшее отношение не только ко мне как к главе Российского государства, но и к русскому народу в целом. На Святой горе Афон происходит очень важное и очень нужное для православного мира деяние. Это деяние связано с сохранением нравственных устоев нашего общества. В значительной степени вы являетесь источником этого благополучия и благодати». Сугубое упоминание Фанара и Элладской православной церкви было с благодарностью воспринято присутствующими на встрече как представителем Константинопольского патриархата, так и греками. А митрополит Салоник Анфим в воскресной проповеди даже привел в пример посещение Афона российским президентом и московским патриархом Кириллом как назидание тем в Греции, кто хочет нивелировать значение православия в жизни страны.

Можно отметить преемственность линии российской политики в широком контексте, одним из элементов которой стала встреча в феврале этого года папы Римского Франциска и патриарха Московского Кирилла. Москва делает серьезный выбор, продолжать ли ей вписываться в ту цивилизацию, которая называется «западной», или попробовать осуществить собственный проект. Частным проявлением подобных дискуссий можно назвать полемику между президентом России и председателем Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным, о которой рассказала газета «Ведомости». По данным издания, Кудрин пробовал убедить Путина, что для экономического роста нужно снизить геополитическую напряженность. Пусть страна в чем-то отстала, но у нее тысячелетняя история, и Россия не станет торговать суверенитетом, сказал Путин, пообещав защищать его, причем не только пока будет президентом, но и до конца своей жизни.

Российский президент на Святой горе большую часть времени был под прицелом телекамер и фотокамер. И вот что бросается в глаза — Путин внешне выглядел очень сосредоточенным и задумчивым. Но в ряде случаев он улыбался и оживлялся — когда приветствовал в конце выступлений братию пасхальным возгласом «Христос воскресе!» и когда видел старых знакомых, монахов, с которыми встречался ранее, как будто президент оказался в кругу домашних, своей семьи. Если верить греческому порталу Newsbomb. gr, то во время пребывания на Афоне «в течение 40 минут российский лидер для всех пропал из виду». Издание считает, что Путин взял это время для личной молитвы и размышлений, прогуливаясь в одиночестве с «черными четками с красными шариками», что вызвало восхищение монахов, которые не видели такого от греческих политиков, а также глава Российского государства «выразил желание приехать снова на Афон как простой паломник».

О чем разговаривал Владимир Путин с Богом и что просил у Него? Это личное дело взаимоотношений человека с Творцом. Но опытным путем известно, что такого рода усиленная молитва часто бывает накануне принятия важных решений. А они России предстоят. В этом году избирается новый состав Государственной думы, встает необходимость предложения новых прорывных идей во внутренней и внешней политике. Так каких решений ждать от президента? Надеемся, скоро узнаем.