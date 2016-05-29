



В последнее время общественные и политические организации в США и Турции пытаются раскрутить так называемую «черкесскую карту» с целью дестабилизации российского Северного Кавказа. Не прекращаются попытки ввести в оборот термин «геноцид» по отношению к русско-черкесским отношениям с целью реализации своих геополитических планов по вытеснению России с Кавказа.

Не случайно «геноцид» черкесов признала Грузия во время президентства Михаила Саакашвили (пришёл к власти в результате проамериканского переворота). Не случайно тему «геноцида» пыталась обыграть Украина, где тоже произошёл проамериканский госпереворот.

Но правомерно ли использовать термин «геноцид», вошедший в юридическую практику во второй половине 1940-х годов, применительно к событиям, имевшим место в XIX в. Геноцид — это сознательная политика государства по уничтожение лиц по этническому или религиозному признаку. Такой цели Российская империя перед собой никогда не ставила, ни в отношении черкесов, ни в отношении какого-либо другого народа или этноса, в отличие от гитлеровской Германии, где политика по уничтожению отдельных народов была возведена в ранг государственной.

До конца 1810-х гг. русская политика на Кавказе была исключительно оборонительная, но западные историки предпочитают этого факта не замечать. В течение почти 50 лет, включаемых отдельными адыгскими общественными лидерами в Кавказскую войну и относимых к «геноциду», Россия стояла на правобережье р. Кубани, не посягала на земли черкесов и переходила р. Кубань и р. Лабу только в крайнем случае — в ответ на набеги горцев. В течение всего этого периода Россия стремилась к миру, пыталась торговать с ними, не вступать в конфликты.

Россия, в отличие от Турции и стран Ближнего Востока, способствовала тому, чтобы черкесский народ совершил огромный рывок в своем развитии: российские черкесы обрели письменность, возможность получать образование, развивать свою культуру, науку, литературу, что впоследствии дало толчок для формирования черкесской интеллигенции.

В России Шора Бекмурзин Номов создал в 1840 г. адыгейскую грамматику. В России Кази Атажукин создаёт кабардинский алфавит и букварь. Я не слышал случаев в истории человечества, чтобы народ, подвергаемый геноциду, мог создавать культурные ценности при власти, которая этот геноцид творит.

В советское время возникли национально-административные образования с черкесским населением: Абхазия, Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. В зарубежных странах, где существуют черкесские диаспоры, такие образования отсутствуют.

Российская Федерация на деле отстаивает права представителей черкесского этноса, примером чего может служить факт признания в 2008 г. независимости Республики Абхазия.

Главной целью командира Отдельного Грузинского корпуса и управляющего по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии генерала А.П. Ермолова было остановить регулярные набеги на поселения, находящиеся под защитой России. Он действовал жестко, но ни о каком тотальном истреблении местного населения речь идти не могла. Ермолов осознавал, что задача России не завоевать Кавказ, а обустроить его и дать импульс к дальнейшему самостоятельному развитию с вовлечением местных жителей в региональные экономические отношения.

В 1861 и 1862 гг. император Александр II дважды встречался с черкесскими представителями, убеждая их прекратить сопротивление и гарантируя им сохранение самоуправления под властью империи.

Грузинский парламент, признавший 20 мая 2011 года «геноцид Российской империи против черкесского народа» и объявивший Россию агрессором и «колониалистом», не принимает во внимание тот факт, что именно Грузия была самым непосредственным образом заинтересована в укреплении России на Северном Кавказе и победе в Кавказской войне, так как сама с XVIII века добровольно находилась под военным протекторатом России.

В XIX веке политические интересы России и Грузии были сплетены самым тесным образом. Грузинское дворянство считалось главным проводником имперской политики на Кавказе, а сотни офицеров грузинского происхождения несли службу в рядах русской армии. Именно в Тифлисе находилась ставка командующего Отдельным Грузинским (позже — Кавказским) корпусом. Кроме того, грузинские царства и княжества тоже находились в состоянии войны с горцами, и регулярно подвергались нападению со стороны последних.

Сегодня Тбилиси пытается использовать «черкесский вопрос» для решения собственных сиюминутных политических задач — дискредитации России на международной арене. Такая провокационная политика Грузии вносит осознанный раскол как в международное, так и в региональное сообщество народов и государств Кавказа.

Нынешние власти Грузии, выступающие в роли «главных защитников» адыгских народов, стыдливо умалчивают о том, что многие представители грузинской элиты в качестве офицеров русской армии участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе в XIX веке и параде на Красной Поляне 1864 г. Поэтому Грузия тоже несет непосредственную ответственность за события того времени. В свою очередь многие представители современного поколения грузинских политиков участвовали в уничтожении абхазо-адыгов во время войны в Абхазии 1992−1993 гг.

Большинство российских черкесов выступают против создания «независимого черкесского государства» под протекторатом Тбилиси, осознавая, что только в России не на словах, а на деле соблюдаются права национальных меньшинств. Народы России имеют возможность свободно изучать свою историю, культуру и традиции, говорить на родном языке. В то же время в Грузии проводится неприкрытая кампания «грузинизации», имеющая целью ассимилировать нацменьшинства. Нежелание мириться с такой дискриминационной политикой грузинских властей привело к войнам в Абхазии и Южной Осетии. Продолжаются притеснения других нацменьшинств, проживающих в Грузии: армян, азербайджанцев, греков, турок-месхетинцев и др.

Ещё хуже обстоит ситуация в Турции, где согласно конституции страны «каждый гражданин Турции — турок», независимо от его национальности. Дискриминации со стороны официальной Анкары подвержены многие нацменьшинства страны: курды, армяне, греки, грузины и др.

Беспредельным лицемерием турецких властей является содействие в продвижении идеи «геноцида черкесов», в то время, как сама Турция в недавнем прошлом совершила чудовищный геноцид армян, признанный 29 странами мира.

Усилия США и их союзников, продвигающих идеи «геноцида черкесов», продиктованы не заботой о черкесах, а конъюнктурными интересами в противостоянии с Россией. Трагедия черкесов для них не имеет никакого значения;

Приход России на Кавказ несравним с приходом европейских колонизаторов в Америку и Индию, с оккупацией немецкими нацистами Восточной Европы. Народы Кавказа в XVIII—XIX вв. неизменно рассматривались руководством России в качестве самостоятельных субъектов региональной политики, с которыми велись войны и заключались мирные договоры и военные союзы, осуществлялась торговля.

Нацисты в ходе Второй мировой войны, а отчасти и европейские колонизаторы в Америке и Индии, рассматривали завоеванные территории исключительно как свои колонии, где местное население было лишь экономическим «средством». Всем известна страшная судьба американских индейцев при колонизаторах и судьбы жителей России, Украины, Белоруссии, Польши, Югославии при нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Ничего похожего во время Кавказской войны не происходило.

Кавказские войны — трагедия для всех участвовавших в них народов, включая русский. Это было длительное противостояние с неоправданно большим количеством жертв, в котором в определенные периоды и на определенных территориях перевес оказывался на разных сторонах. Но эти события не были похожи на избиение беззащитных и несопротивляющихся людей.

Местное население неоднократно само начинало боевые действия. Черкесы рассматривали русские поселения на правобережье р. Кубани как удобную цель бытовавшей у них набеговой системы хозяйствования, в которой грабежи соседей были крайне важным элементом жизнеобеспечения. Более того, набеги и захват людей в рабство считалось у местных народов самым почетным ремеслом, возведенным в ранг культа, т.к. зачастую именно по количеству рабов определялось богатство и социальный уровень человека. Участь подобных пленников, как правило, была печальна — их гнали к побережью и продавали в Османскую империю.

До прихода русских на Кавказ адыгское общество не было единым, о чем упоминают почти все ученые и путешественники того времени, посещавшие Северный Кавказ. Задолго до Кавказской войны в регионе противостояли друг другу различные социальные и национальные группы, что не позволяло адыгскому обществу сформировать единое государство. Из-за отсутствия к началу войны единой кавказской общности некорректно называть Кавказскую войну «освободительной», «русско-черкесской» и тем более «русско-кавказской». Кавказская война состояла из нескольких войн, и в значительной степени приняла и для России, и для народов Кавказа характер гражданской войны, так как на службе императорской России состояли многочисленные формирования из числа местного населения.

На стороне России на всем протяжении Кавказской войны сражалось большое количество адыгов-мусульман, даже в конце войны, после того, как под влиянием Шамиля война с Россией приняла характер религиозной войны против «неверных». Большое число простых горцев переходило на сторону России и записывалось в казаки, чтобы получить личную свободу и вырваться из системы рабовладения.

Тема «геноцида» черкесского народа вписывается в общую канву политики Запада в Кавказском регионе. Пока Чёрное море остаётся вне полного контроля НАТО, тема «геноцида» черкесов будет регулярно выплывать в нужное время, в нужном месте.