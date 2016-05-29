Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 22 — 28 мая стали: египетские эксперты предлагают христианам и мусульманам начать диалог с иудаизмом; ведущая партия Туниса отказывается от политического ислама; глава войскового духовенства Армянской апостольской церкви не считает конфликт в Нагорном Карабахе религиозным; президент России Владимир Путин совершил паломничество на Афон; американские евангелисты и консерваторы ждут объяснений от Дональда Трампа и другое.

ИА REGNUM Флаг Ватикана

Папа Римский Франциск принял на аудиенции великого имама университета Аль-Азхар, профессора Ахмеда аль-Тайеба с делегацией, состоявшей из его ближайших сотрудников, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Со стороны Святого престола на встрече присутствовали председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан и секретарь отец Мигель Анхель Аюса Гишот. Обсуждались совместные усилия лидеров и исповедников великих религий на благо мира в мире, осуждение насилия и терроризма. В центре внимания была ситуация с положением христиан в контексте конфликтов и напряженности на Ближнем Востоке и вопросы их защиты. По словам кардинала Торана, на встрече папы и великого имама говорилось не о прошлом, а о желании возобновления диалога. Глава Папского совета по межрелигиозному диалогу выразил убеждение, что первое задание для обеих сторон заключается в преодолении необразованности, «поскольку многие христиане боятся мусульман, но никогда их не встречали и не читали Коран», то же самое «касается мусульман, которые никогда не интересовались содержанием Евангелия». Общение Франциска и аль-Тайеба называют «историческим», оно является важным шагом на пути восстановления взаимного диалога, который был прерван в 2011 году.

Великий имам в интервью L'Osservatore Romano (Ватикан): «Я счастлив быть первым шейхом Аль-Азхара, который посещает Ватикан и усаживается с папой за стол дискуссии и согласия». Говоря о впечатлении, произведенном на него понтификом, аль-Тайеб отметил: «Это человек мира, человек, который следует христианскому учению, религии любви и мира. Следя за выступлениями Его Святейшества, мы увидели, что этот человек уважает другие религии и принимает во внимание их последователей. Этот человек посвящает свою жизнь служению бедным и несчастным, он берет на себя ответственность за людей в целом. Это аскет, отказавшийся от эфемерных удовольствий мирской жизни. Все эти качества мы разделяем с ним и поэтому пожелали встретиться с этим человеком и работать вместе ради человечества». Также великий имам подчеркнул, что «для руководителей Божественных религий настало время для активного и конкретного участия, чтобы дать человечеству новый ориентир милосердия и мира, чтобы человечество могло избежать великого кризиса, от которого мы теперь страдаем. Человек без религии представляет опасность для своего ближнего, и я думаю, что сегодня, в XXI веке, люди начали осматриваться в поисках мудрых руководителей, которые поведут их в верном направлении. Все это подтолкнуло нас к этой встрече и дискуссии, к обсуждению верного шага в правильном направлении».

О реакции египетской прессы на встречу Франциска и аль-Тайеба пишет AsiaNews (Рим, Италия). По мнению издания, в статьях преобладали политические коннотации, а не религиозные. Некоторые газеты, как Islam El Yom (Islam Today), говорили о «политическом маркетинге», запускающем конструктивный и открытый диалог «между Святым престолом и университетом Аль-Азхар» и «согласии в необходимости организации международной конференции на тему мира». Слова понтифика об «основополагающей роли университета Аль-Азхар на современном этапе мировой истории» вызвали много рассуждений о роли религии «в борьбе с фундаменталистским мышлением и укреплении диалога и мира». Египетский писатель Салах Иссу считает, что встреча папы и великого имама поможет противостоять «исламофобии», спровоцированной дикими преступлениями ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России). Декан факультета исламских исследований университета Аль-Азхар, доктор Амина Насир отмечает, что общение Франциска и аль-Тайеба — это общение «половины населения земного шара». А доктор Суад Салех, профессор сравнительного богословия, предположил, что настало время «также открыть диалог с третьей монотеистической религией, то есть с иудаизмом».

Ведущая тунисская партия отказывается от политического ислама, передает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Партия возрождения Туниса (ПВТ) собирается позиционировать себя в качестве «мусульманских демократов». По словам ее руководства, «мы хотим быть партией, которая говорит о повседневных проблемах, а не теми, кто рассуждает о Страшном суде и рае». Одной из причин изменений партийной программы стала относительная политическая стабильность Туниса. Другое дело то, что так называемое «Исламское государство» настолько дискредитировало себя, что возникла потребность в демонстрации разницы между «мусульманской демократией» и экстремистским вариантом ислама, от которого ПВТ намерена отстраниться. Новая идентичность партии определяет веру в качестве источника вдохновения своей правоцентристской политике, равно как христианство было ориентиром для христианских демократических партий, появившихся в Европе после Второй мировой войны. По мнению ряда тунисских политологов, руководство ПВТ отдает себе отчет в том, что светская политическая традиция страны, доставшаяся в наследство от французского протектората, не позволит кому-либо превратить Тунис в Саудовскую Аравию.

Ассирийская Конфедерация Европы (АКЕ) — организация, зарегистрированная в апреле прошлого года в Европейском парламенте в качестве представительного органа ассирийской, халдейской и сирийской диаспор — раскритиковала недавние заявления халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако, который осудил деятельность «самозваных христианских ополченцев», что действуют на севере Ирака и претендуют на военную помощь США. Среди ассирийских организаций в Ираке и диаспоре, говорится в заявлении, которое цитирует Agenzia Fides (Ватикан), существует широкий консенсус о необходимости более активного участия ассирийцев в кампании по освобождению равнины Ниневии от ДАИШ и защите этой территории после ее разблокирования. А названные патриархом «самозваные» христианские ополченцы официально признаны и поддержаны иракским правительством, вопреки тому, что говорит Сако. По словам руководителей АКЕ, необходимость создания вооруженных формирований стала очевидна, когда курдские повстанцы отступили и оставили ассирийцев в Ниневии перед угрозой геноцида со стороны джихадистов. Поэтому христианские бойцы вовсе не вооруженная по конфессиональному признаку группа, а законное ополчение, помогающее наряду с другими выживанию многонационального Ирака. Лидеры Ассирийской Конфедерации Европы официально предупредили патриарха, что тому не следует «вмешиваться в политические дела своего народа» и призвали его «не путать роль религиозного деятеля с понятием политического лидера».

Vatican insider (Турин, Италия) взял интервью у главы войскового духовенства епископа Вртанеса Абрамяна, Армянская апостольская церковь. Журналист беседовала с владыкой после службы в приграничном карабахском селе Талыш, где в апреле были убиты десятки людей. «Наша Церковь на протяжении веков всегда была рядом с армянским народом и его армией, — заявил епископ. — А моя работа — быть ближе к солдатам. Но я здесь и затем, чтобы напомнить армии и нашим людей, что религия и Церковь предназначены для мира, мы здесь, чтобы продвигать и проповедовать его… Почему село Талыш? Это знаковое место, мы находимся здесь на крайней границе христианского мира. Тут заканчивается христианский мир и начинается земля ислама». Играет ли религия роль в конфликте, связанном с Нагорным Карабахом? По мнению монсеньора, мир все-таки движется в другом направлении. «Я сам принимал участие в различных экуменических встречах, где не только христиане разных конфессий, но и евреи, и мусульмане вместе молились на благо мира, — говорит Абрамян. — Что касается этого конфликта, могу без сомнения сказать — это не религиозная война».

Президент России Владимир Путин начал паломничество на гору Афон с кафедрального собора в Карие, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Путин прибыл на Афон на катере. В Успенском соборе он отстоял литургию и встретился с членами Священного синаксиса (законодательный и судебный орган власти этой православной монашеской республики). В своем выступлении президент поблагодарил настоятелей, Константинопольский патриархат и Элладскую православную церковь за вклад в укрепление отношений между Россией и Грецией. Также он побывал в основанном русскими Свято-Пантелеимоновом монастыре, где встретился с московским патриархом Кириллом. Визит Путина на Афон транслировался в прямом эфире несколькими российскими телевизионными станциями.

Епископ японского диоцеза Ниигата Тарчизио Исао Кикучи призвал президента США Барака Обаму помнить, что когда мы говорим об атомном холокосте, то речь идет не о цифрах, а о человеческих жизнях, истории и слезах, передает AsiaNews. Монсеньор назвал визит Обамы в Хиросиму «приятным сюрпризом» и удивительным и рискованным выбором правительства США. По его мнению, американский президент, один из очень немногих людей, который имеет право применить ядерное оружие, может внести большой вклад в повышение осведомленности в мире о желании многих людей в Японии ликвидировать атомные бомбы.

Лидеры евангелических Церквей и консерваторы планируют встретиться с предположительным кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, чтобы обсудить ряд вопросов и принять решение о дальнейших действиях, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Организаторы, среди которых бывший кандидат в президенты США Бен Карсон и президент Family Research Council Тони Перкинс, пригласили к участию в дискуссии около 400 делегатов. Большинство из потенциальных участников встречи до сих пор не поддерживали выдвижение Трампа на республиканских праймериз. От миллиардера хотят услышать ответы по таким важным для консервативных американских христиан вопросам, как выдвижение кандидатов в Верховный суд, аборты, расовая справедливость и свобода вероисповедания. Смущение вызывает позиция Трампа в отношении женщин (он выглядит как «женоненавистник»), его призыв разрешить аборты в случаях изнасилования, инцеста и угрозы для жизни матери и требования массовых депортаций нелегальных мигрантов.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.