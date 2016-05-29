Издание The Sunсообщает, что Путину срочна нужна NUKE, чтобы на примере сонных островов у побережья Шотландии доказать, что Россия не боится Запада. У кого из читателей найдется достаточно силы воли, чтобы не отреагировать на такой заголовок? А уж кликнув, он точно придет к выводу, что не зря поддался порыву: оказывается это не Путин мечтает уничтожить острова ЕС, а «Топ-политик России хочет, чтобы Влад нанес удар по Фарерам и стер их с карты».

army-news.ru Ракетный комплекс «Искандер»

«Влиятельный российский политический деятель Владимир Жириновский выступил с возмутительным предложением: он считает, что Москва должна ядерным ударом уничтожить целый остров в Северном море для того, чтобы показать, насколько она серьезна в деле защиты своих интересов за рубежом, — в оригинале текста восклицательных знаков больше, чем запятых и точек, вместе взятых. — Лидера ультра-националистической либерально-демократической партии России процитировал украинский сайт (название не приводится — прим ИА REGNUM ). Маленький остров с населением в 200 000 человек — подходящая мишень для демонстрации мощи Москвы, по мнению Жириновского. После нанесения удара Брюсселю останется только сказать: вот здесь был остров, а теперь его нет. И эти слова политик-экстремист произносит в эфире канала «Россия — 1»!»

«Пока неясно, каким именно островам уготована участь жертвы: Фарерским, Оркнейским или Шетландским. Но Фареры — пожалуй, самый лакомый кусок — они наиболее густонаселенные, — продолжает издание. — Заявления Жириновского, скорее всего хотят вернуть нас к проблеме только что открывшейся румынской ракетной базы НАТО, которую русские считают угрозой для своей территории. Кстати, из Кремля никаких комментариев относительно высказываний Жириновского не последовало».

На всякий случай Sun предпринимает попытку обратить все в шутку, заявляя, что «Владу» (Путину — ИА REGNUM ) нужен NUKE — компьютерный софт, применяемый для редактирования видеороликов и наложения спецэффектов. Именно в таком виде, предполагают авторы текста, Москва и будет пугать мир войной.

Нет сомнения, что читатель, пробежав глазами материал, находится теперь в легком возбужденном ожидании: что же эти ребята смогут придумать на следующей неделе? Тренируются-то ведь они с упоением.

Другой таблоид — Mirror — не то чтобы соревнуется с Sun в гонке за дутыми сенсациями, но, как минимум, стремится не отстать. Текст «Зеркало», как переводится название издания с английского, публикует практически один в один «сановский», но от фамильярного «Влад» находит силы удержаться.

Солидные издания предпочли не обращать внимания на этот примитивный «ядерный троллинг», однако попались на другой, более высокого класса. Речь, конечно, о вышедшей из печати книге отставника-генерала Ричарда Ширреффа.

«Несмотря на то, что автор, служивший замкомандующего войсками НАТО в Европе до 2014 года, очень осторожен в высказывании своих взглядов и обнародовании прогнозов, его предсказание возможной атомной войны между Россией и НАТО в 2017 году звучит совершенно определенно, — пишет в The Times Дэмиен Уитворт. — У Ширреффа — огромный опыт аналитика и превосходное знание русских. Он считает, что Россия хочет осуществить вторжение в страны Прибалтики, чтобы вернуть их в империю. Когда это случится, НАТО вынуждено будет, в соответствии со статьей 5 своего устава, ответить».

Ширрефф говорит о ядерной войне, как неизбежном явлении. Не выскажись он так — кто бы обратил внимание на его книгу вообще? «Не будете ли вы себя чувствовать несколько глупо, если через год российских войска в Риге не окажутся?» — задает прямой вопрос Уитворт. «Я хочу, чтобы все знали о существующей опасности, — отвечает генерал. — И я очень хотел бы, чтобы ничего подобного не произошло. Чтобы НАТО удалось сдержать Россию неядерными способами, а люди, прочитавшие мою книгу, спросили потом: «Ну, и о чем это тип тут писал?» Для меня это было бы высшим счастьем».

«Выступая в Афинах на совместной пресс-конференции с главой Греции Алексисом Ципрасом, Путин посочувствовал румынам, сказав, что они просто пока еще не понимают, в какую передрягу попали, разместив у себя базу ПРО. Ведь теперь Румыния — под прицелом русских ракет. И с Польшей будет то же самое, — отмечает The Independent. — Путин предпочел не уточнять, чем все это может кончиться для румын и поляков, сказав, что Москва не хотела бы прибегать к каким-то действиям первой, и контролирует нахождение и состояние натовских ракет».

Завершилась неделя России в британской прессе мажорными аккордами освобождения Надежды Савченко и ее триумфального возвращения на родину.

«Путин помиловал Савченко. Однако, несмотря на это лидеры G7 заявили, что снятие санкций с России невозможно. По крайней мере, пока не будет признано «семеркой», что все условия Минских соглашений Кремль выполнил», — подчеркивает The Guardian.

Газета отмечает, что популярность «первой женщины-военного летчика Украины» на родине просто зашкаливает.

«Украинское посольство Белоруссии уже заявило, что Савченко могла бы принять участие в работе трехсторонней контактной группы в Минске, в которую входят представители Киева, Москвы и восточно-украинских сепаратистов и которая пытается найти решение конфликта. Савченко удостоили высшей награды страны — звания Героя Украины. Пока Надежда находилась в застенках, ее избрали членом делегации ПАСЕ и депутатом Верховной рады. Она уже успела пообещать сформировать комитеты для освобождения политзаключенных и вернуть оккупированные территории (Крым и Донбасс) и объявить борьбу с коррупцией в украинской армии. Она выступила в защиту своих товарищей по батальону «Айдар», которых Amnesty International обвиняет в совершении военных преступлений».

После перечисления всех этих добродетелей Савченко газета выдерживает паузу на глубокий вдох для произнесения главной тирады: «В конце концов, она сказала, что готова стать и президентом страны, если украинцам это нужно. Больше всего в своей жизни ей нравится летать, но если родине от нее требуется другое, то Надя готова пойти по этой тернистой тропе».

О реакции действующего главы государства Украина, Guardian не сообщила ничего.