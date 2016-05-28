



Флаг Австрии

На прошлой неделе в фокусе внимания австрийских СМИ оказался ряд знаковых событий в России и на постсоветском пространстве, среди которых помилование Надежды Савченко, австрийско-белорусский экономический форум в Вене и антироссийские планы Североатлантического блока.

Замкнуть кольцо вокруг России

Газета Salzburger Nachrichten усматривает печальную тенденцию последнего времени: в Европе долго не замечали того факта, что после вступления в силу Лиссабонского договора 2009 года Евросоюз и НАТО оказались тесно связаны друг с другом. Это относится ко всем без исключения странам-членам ЕС, включая и нейтральную Австрию. Газета отмечает, что теперь НАТО поигрывает мускулами, размещая новые силы быстрого реагирования на восточной окраине Европы, которые, естественно, направлены против России, хоть официально это не признается. При этом НАТО официально не принимает Украину в свои ряды, вместо этого многие годы привязывая ее к себе с помощью ряда договоров. Таким образом, по мнению газеты из Зальцбурга, Украина стала своего рода членом НАТО де-факто. В этих условиях российский Черноморский флот, издавна дислоцирующийся в Крыму, вдруг обнаружил себя внутри НАТО, и с этой точки зрения российский ответ не был удивительным. Газета также отмечает, что на днях и Черногория была принята в НАТО, таким образом, стремление замкнуть кольцо вокруг России становится очевидным. При этом масло в огонь подливает пенсионер-генерал НАТО Ричард Шеррифф, разглагольствующий об угрозе ядерного удара со стороны Москвы. По мнению Salzburger Nachrichten, военное столкновение в Восточной Европе невероятно, а, следовательно, инсценировка кризиса является скорее легитимацией закупки дорогого и бессмысленного оружия.

Минск и Вена нужны друг другу

24 мая в Вене при поддержке Федеральной палаты экономики Австрии и Ассоциации торгово-промышленных палат Европы прошел экономический форум «Содействие инвестициям ЕС в Белоруссию», сообщает австрийское ведомство в своем пресс-релизе на сайте wko.at. На открытии форума глава Федеральной палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль отметил, что снятие с Белоруссии экономических санкций Евросоюза будет способствовать стабилизации экономики страны и ее будущему росту. При этом роль экономики заключается в том, что она «наводит мосты, полагается на диалог и прокладывает дорогу для политики. Ведь санкции не решают никаких проблем, они углубляют рвы». Ляйтль также отметил, что идея зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока вызывает все больше одобрения уже и со стороны ЕС, подчеркнув, что такое трансконтинентальное сотрудничество является большим преимуществом в условиях международной конкуренции. Принимавший участие в форуме еврокомиссар по вопросам расширения политики добрососедства Йоханнес Хан, в свою очередь, указал на большой потенциал и обилие возможностей, которые предлагает белорусская экономика, а также пообещал в этом плане поддержку со стороны Еврокомиссии.

Президентские амбиции Савченко

Когда почти два года назад Юлия Тимошенко поместила Надежду Савченко на первое место в избирательном списке своей партии, чтобы привлечь голоса националистов, она и не могла представить, что по возвращению из России у летчицы появятся свои претензии, пишет Der Standard. На недавней пресс-конференции она заявила о своей готовности стать президентом, а также о возможности возвращения Крыма в ходе Третьей мировой войны. По мнению венской газеты, такой радикализм скорее всего отпугнет украинцев от возможного выбора в пользу Савченко. При этом популярность Надежды, основанная на сообщениях СМИ о ее сопротивлении в российском плену, может вскоре уступить место разочарованию, когда ей придется проявить себя в политических буднях. Конечно, исполнение национального гимна перед пресс-конференцией добавляет освобожденной «очков патриотизма», но вот для украинского желудка, как язвительно замечает Der Standard, в программе Савченко ничего нет. Ввиду драматически обвалившегося уровня жизни для простого населения на первый план выходят другие проблемы. В таких условиях войну за Крым даже в Киеве готовы вести лишь очень немногие.

Россия берет у Запада в долг

Напрямую санкции Запада оказывают мало влияния, однако они затрудняют для России доступ к иностранным ценным бумагам, — именно так считалось до последнего времени, сообщает Wirtschaftsblatt. По мнению журналистов экономического издания из Вены, это прежнее убеждение теперь оказалось ложным. Впервые с момента введения санкций Россия вышла на международный рынок капитала с евробондами на сумму в 1,75 млрд долларов, при этом три четверти из них были куплены иностранными инвесторами из Европы, Америки и Азии. Издание отмечает, что благодаря этому страна сможет не только заткнуть бюджетные дыры: одновременно она прошла важный тест, доказав, что может получить доступ к деньгам западных инвесторов вопреки санкциям.

Допинговая дилемма Кремля

Должна ли быть Россия, великая спортивная держава, отстранена от Олимпийских игр в Рио? Над этим крайне актуальным еще и с точки зрения политики вопросом теперь ломают головы спортивные функционеры по всему миру, передает Wiener Zeitung. Газета отмечает «бросающийся в глаза факт»: движущей силой в антидопинговых расследованиях в российском спорте явным образом выступают США. Так, глава USADA Трэвис Тигарт в своей статье в New York Times заявил: «Чтобы защитить чистых атлетов, российскому легкоатлетическому союзу нужно запретить участие от Игр в Рио». При этом, по мнению Тигарта, если в других видах спорта также будут выявлены нарушения правил, то необходим тотальный запрет для всех российских спортсменов. Журналисты из Вены отмечают, что в такой позиции можно усмотреть политический контекст, однако вместе с тем именно упрямство юриста Тигарта в свое время привело к разоблачению его соотечественника легенды велоспорта Лэнса Армстронга: то есть по России бьет антидопинговая артиллерия самого крупного калибра. По мнению Wiener Zeitung, в любом случае такой запрет коснется и «чистых» спортсменов из России, которых, на взгляд австрийцев, следует защитить от «круговой поруки».