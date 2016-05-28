Ученые из разных городов и университетов Турции опубликовали совместную декларацию, в которой осудили юридические скандалы, нападки на СМИ и боевые действия в юго-восточных регионах Турции, проводимые с санкции правительства. Действия кабинета министров были раскритикованы сначала 1128 учеными, а затем их число увеличилось до двух тысяч. В ответ на это Партия справедливости и развития (ПСР) и президент Реджеп Эрдоган перешли в наступление через министерство юстиции и Совет по высшему образованию (YÖK). В отношении ученых было начато уголовное судопроизводство. После того как Эрдоган указал на ученых, подписавших коммюнике под названием «Мы не будем участвовать в этом преступлении», «Инициативы ученых во имя мира», Совет по высшему образованию начал в Стамбульском университете и Университете Мармара административные расследования.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом событии узнали во всем мире. В адрес ученых стали поступать слова поддержки из-за границы. Греческие ученые подготовили списки с подписями в поддержку ученых, направив в Турцию письма солидарности. Ассоциация преподавателей и исследовательский персонал Университета Пантеон осудили нарушения академических свобод, отметив, что в Турции «свобода выражения считается преступлением». Члены ассоциации подготовили в электронном формате тексты поддержки, направив их в 109 университетов с призывом поставить свои подписи.

Известный американский лингвист и мыслитель Ноам Хомский осудил заключение под стражу трех ученых после следующего заявления президента Эрдогана: «Мы должны в кратчайшие сроки переформулировать определения террора и террориста, и внести эти изменения в Уголовный Кодекс». Объясняя свою точку зрения по данному вопросу, Хомский отметил: «В начале нашего столетия Турция предпринимала перспективные шаги в направлении демократизации и установлению прав человека. К сожалению, за последние несколько лет президент Эрдоган, решительно направив этот процесс в обратное русло, предпринимает попытки к установлению авторитарного и диктаторского правления. Последние его действия свидетельствуют о продвижении этого опасного курса, представляющего угрозу, как для самой Турции, так и за ее пределами».

В отношении ученых, подписавших коммюнике, начато расследование по подозрению в «терроризме». Возбуждено дело по статье 301 Уголовного кодекса, которое, казалось, уже не будет пущено в оборот из-за слишком плохой репутации. Следствие ведет Бюро по вопросам терроризма и организованной преступности при Генеральной прокуратуре Стамбула. Обвиняемые начали давать показания. Создана рабочая группа при стамбульском отделении Управления безопасности. Режим Эрдогана вышел из-под контроля, масштабно атакуя гражданское население, что заставляет припомнить тысячелетнюю анатолийскую пословицу: «Чем больше насилия, тем ближе погибель».

С одной стороны, режим старается уничтожить сопротивляющихся курдов силой танков и оружия вместо того, чтобы разрешить курдский вопрос путем переговоров. А с другой — стремится искоренить любой оппозиционный демократический очаг противозаконными методами. В первую очередь, это касается предпринимателей и СМИ, близких к движению «Хизмет» («Джамаату), которых Эрдоган прозвал «параллельной структурой». Он обращается как с преступником с каждым, кто его критикует, вне зависимости от уровня и статуса. Глава государства повсеместно вводит внешнее управление, чтобы контролировать прессу и финансовые институты.

Прибыльные в прошлом «Банк Асья», «Холдинг Коза Ипек» и СМИ доведены до банкротства вскоре после назначения внешнего управляющего, которому из бюджета этих компаний выплачивалась зарплата в 10 тысяч турецких лир. На повестке дня стоит их продажа и ликвидация. Внешнее управление было также назначено в самую успешную группу компаний г. Кайсери — «Бойдак Холдинга», а также самой продаваемой в Турции газеты «Заман». На очереди теперь газета «Джумхурийет».

Агрессия режима на этом не заканчивается. Она чрезвычайно разносторонняя. Популярная передача «Всё» (Her Şey) и еще две программы, выходившие на телеканале CNN Türk, были сняты с эфира после угроз в их адрес. Конституционный суд, вынесший решение о нарушении прав Джана Дюндара и Эрдема Гюля, обвиняемых в шпионаже за свои репортажи, теперь сам обвиняется в нарушении Конституции. Виной тому следующее заявление Эрдогана: «Я не подчиняюсь этому решению [суда], равно как и не уважаю его». Осведомители превратились в отлаженное учреждение.

В парламенте Турции на повестку вынесено дело в отношении 5 депутатов от кемалистской Народно-демократической партии. Эти и другие противозаконные действия были предприняты режимом в течение нескольких дней. Решительная атака. Гаснущий огонь испускает много дыма. Эрдоган подтягивает все вооружения на линию фронта.