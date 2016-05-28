Ватикан отправляет в Россию нового апостольского нунция. Сегодня, 28 мая, Зал печати Святого престола сделал объявление: в Москву из Варшавы уезжает итальянский архиепископ Челестино Мильоре, который до того являлся апостольским нунцием в Польше.

deon.pl Архиепископ Мильоре: «Оставить в стороне дипломатические механизмы в пользу открытого и хорошо работающего стиля действий»

Мало кто ожидал, что Ватикан пойдет на то, чтобы сообщить о своем решении именно сейчас. В июле этого года Краков принимает Всемирный день молодежи (ВДМ), крупнейший мировой католический форум, на котором обязательно присутствие папы Римского. То, что архиепископ Мильоре может покинуть прежнее место и возглавить посольство Святого престола в России, известно было еще весной, когда пошли первые утечки. Однако считалось, что монсеньор задействован в подготовке визита и пребывания папы Франциска в Польше и покинет страну только после проведения ВДМ. Ведь, как указывают некоторые польские церковные эксперты, если в светском мире Россия является более важной страной, чем Польша, то в мире католическом — наоборот.

Но Ватикан в итоге сделал то, что сделал. Несколько слов о новом апостольском нунции. Он родился 1 июля 1952 года в Кунео в Пьемонте, на севере Италии. Рукоположен 25 июня 1977 года. Получил докторскую степень в области канонического права в Папском Латеранском университете. В 1980 году после окончания Папской церковной академии поступил на дипломатическую службу Святого престола. Работать начал в Анголе, потом была нунциатура в США, Египте и Польше. С 14 апреля 1992 года — специальный посланник в Совете Европы в Страсбурге. 21 декабря 1995 года папа Иоанн-Павел II назначил Мильоре заместителем секретаря по отношениям Святого престола с государствами (заместителем министра иностранных дел Ватикана). Монсеньор занимался контактами со странами, которые не поддерживают постоянных дипломатических сношений с Ватиканом — Китаем, Вьетнамом, Северной Кореей.

В 2000-х годах он часто представляет Святой престол на различных международных конференциях, с 2002 года и до назначения в Польшу в июне 2010 года архиепископ отстаивал интересы Ватикана в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Выступая в ООН, монсеньор Мильоре неоднократно защищал права человеческой личности, ее экономическое и социальное развитие. Он защищал семью, основанную на браке между мужчиной и женщиной. Неоднократно выступал за мирное урегулирование израильско-палестинского конфликта, ядерное разоружение и нераспространение. Монсеньор является сторонником идеи отмены законодательного преследования богохульства.

В интервью польскому католическому информационному агентству Katolicka Agencja Informacyjna архиепископ Мильоре рассказал, что о своем переводе в Москву он узнал уже в конце февраля, после встречи папы Франциска и патриарха Кирилла. «Конечно, для меня это было милым удивлением в связи с новой миссией и новыми вызовами, которые меня ожидают, — добавил нунций. — Несомненно одним из больших и важных вызовов является отношение между сестринскими Церквами: Католической и Православной. Последняя в Российской Федерации является не только самой многочисленной Церковью, но также находится в тесной связи с культурой и историей, и проявляется в разных сферах общественной и политической жизни страны». Он отметил, что собирается «познакомиться в оригинале» с русским языком, назвав его «очень красивым», но ранее известным ему только в итальянском переводе.

Безусловно, новый посол Ватикана приезжает в Россию на подготовленную почву. Он будет шестым по счету апостольским нунцием в Москве. Его предшественник, архиепископ Иван Юркович, проделал гигантскую работу по преодолению стен и возведению мостов между Ватиканом, Русской православной церковью и Кремлем. Большая часть его деятельности остается под спудом, так как монсеньор предпочитал бережно сохранять достигнутый прогресс, осторожно делая следующие шаги. Учитывая, что встреча папы Франциска и патриарха Кирилла вызвала определенные нестроения среди православного сообщества (правда, по некоторым данным, инициировали эти шумные акции отнюдь не в церковной среде), деликатность Юрковича понятна и оправдана.

В этом смысле архиепископу Мильоре будет немного полегче. Он отмечает это и сам. «Я отдаю себе отчет в том, что ожидания папы и решение о том, кто будет представлять его на российской земле, есть следующие: оставить в стороне дипломатические механизмы, которые по своей сущности жестки и обозначены, в пользу открытого и хорошо работающего стиля действий, направленного на налаживание отношений соединяющих взгляды и мнения, какими бы разными они ни были, так, чтобы идти по общему пути», — подчеркнул монсеньор. В переводе с церковно-дипломатического языка на обычный, это значит, что государство Ватикан расширяет свою службу в России качественно, выделяя новые направления работы, цели и задачи, более активно присутствуя в информационном пространстве, равно как, скорее всего, и количественно через увеличение штатного присутствия. Так что, похоже, Москва и в католическом мире начинает приобретать дополнительный вес.