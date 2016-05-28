«Путин поддержал идею возобновить уроки военной подготовки в школе — это укладывается в его систему, которая должна научить молодежь любить родину, — рассказывает АВС. — Он считает, что профессия защитника родины возрастных границ не имеет. Военной подготовкой будут заниматься даже дети в возрасте от 8 до 10 лет, как это делалось в Советском Союзе, когда существовала специфическая организация «YUNARMIA» (надо полагать, газета имеет в виду военизированную игру «Зарница», участники которой назывались юнармейцами — прим. ИА REGNUM ). В российском Министерстве обороны сообщили также, что эти решения обусловлены необходимостью удовлетворить растущие патриотизм населения и понимание того, что страну может потребоваться защищать и с оружием в руках».

litres.ru Книга «Юнармия»

По мнению газеты, рост патриотизма в России обусловлен, «прежде всего, и в основном», позицией президента Путина «его регулярным проявлением пламенной любви к России и желанием не бросать своих: ни тех русских, что живут в Крыму, ни русскоговорящих в Донбассе». Издание, выходящее в стране, более десятка лет назад отказавшейся от обязательной военной службы и переведшей свою армию на контрактную систему, между строк выражает свое неверие в то, что патриотизм может быть не игрой слов, а выражением действительно существующей любви к родине и возвращающемуся чувству гордости за нее.

Еще два материала, затрагивавших российскую тему газета оставила без комментариев. В первом из них не найдя, по-видимому, зацепок для критики Москвы и восхваления Вашингтона.

«Президент России Владимир Путин направил главе Сирии Башару Асаду письмо, в котором выражает соболезнования по поводу серии терактов, совершенных исламистскими экстремистами в Джаблехе и Тартусе, — отметила АВС. — Российский лидер заявил, что будет продолжать поддерживать своего сирийского коллегу и вместе с ним бороться против угрозы терроризма. Кроме того, Путин отметил, что необходимо возобновить мирные переговоры по разрешению сирийского конфликта, которые были инициированы ООН, но парализованы после того, как между властью и оппозицией вновь начались трения с применением оружия».

Во втором США и вовсе выглядели неправой стороной, и отсутствие какой-либо оценки было лучшим из вариантов, позволявших и на «информационную елку залезть и руки иголками каверзных вопросов не оцарапать».

«Москва вызвала военного атташе американского посольства в российский МИД для того, чтобы урегулировать инцидент, происшедший с самолетом-шпионом США поблизости от дальневосточной границы России. Согласно заявлению российского правительства американский летательный аппарат курсировал в воздушном пространстве между эшелонами, используемыми для полетов пассажирских судов, и едва не создал аварийную ситуацию для лайнера, выполнявшего рейс из Токио в Париж».

Каталонская El Periódico постаралась игнорировать скользкие темы Сирии и российско-американских перехватов, сосредоточившись на не обещающей неприятных для редакции последствий информации «родственники погибших в результате крушения малазийского самолета на востоке Украины 17 июля 2014 года требуют, чтобы Россия выплатила им сотни миллионов долларов компенсации».

Газета отметила, что пока иски против России в Европейский суд в Страсбурге подали родственники только 33 пассажиров МН17 из Австралии, Малайзии и Новой Зеландии. Всех их сгруппировал некий австралийский адвокат, потребовавший с Москвы в виде компенсации за каждого погибшего в размере 10 миллионов долларов.

Издание воздержалось от выводов, но, тем не менее, выразило свое отношение к происходящему в финальном абзаце публикации:

«Совет Безопасности Нидерландов, ведущий расследование причин аварий, обнародовал 13 октября 2015 г. заключение о том, что самолет был сбит ракетой советского производства «Бук». Однако никто в Нидерландах за прошедшие более чем полгода с исками в суд до сих пор не обратился».

Трезвомыслящие люди не нашли ответа на вопрос, кто виноват в трагедии. Так против кого подавать жалобу?

«Летчица Надежда Савченко, ставшая героиней Украины, обменяна Путиным на двух российских военных и уже прибыла в Киев, — радостно восклицает El País. — Ее возвращение на родину может ослабить напряженность между Москвой и Западом накануне совещания в ЕС, которое должно принять решение о продлении санкций в отношении России».

Мимо освобождения Савченко не прошло ни одно испанское издание. Исключением, пожалуй, можно считать El Confidencial, которое предпочитает работать с материалами, покрытыми завесой тайны и не стремится писать о том, что лежит на поверхности. Это электронное СМИ уведомило в начале недели своих читателей, что «готовится обмен Савченко н «грушников» Александрова и Ерофеева», о собственно помиловании украинки речи уже не вело. Большинство СМИ, освещавших этот факт, представляли происшедшее, как «обмен двух шпионов ГРУ на одного украинского пилота». Не углубляясь или не желая вникать в специфику терминологии, используемой при описании событий. И только каталонская La Vanguardia обнаружила, что ситуация вовсе не выглядит, как обмен пленными, который мог бы послужить юридическим признанием того, что российская регулярная армия ведет войну против украинской.

«Украина представляет освобождение Савченко как свою выдающуюся победу, — резюмирует La Vanguardia. — Президент страны Петр Порошенко, вдохновленный достигнутым, пообещал возвратить Крым и Донбасс «точно в такой же манере, в какой он вернул Надежду». Однако, на самом деле «точно также» это сделать невозможно. Путин не обменивал Савченко ни на кого. Он объявил о ее помиловании и отпустил на родину. Через некоторое время Порошенко помиловал и отпустил двух российских военных. Ни о каком обмене речь не шла. Не существует ни одного документа подтверждающего обмен пленными, как это принято при ведении войны».

Сообразительные каталонские журналисты, в отличие от коллег из остальной Испании, не поленились поработать с экспертами в области права и в итоге их информация выглядела холодным душем для тех, кто праздновал якобы доказанность причастности России к войне и «выдающуюся победу над Путиным».

El Mundo сосредоточилась на другом моменте, связанном с возвращением Савченко.

«Надежда продемонстрировала свою готовность принять предложение народа баллотироваться в президенты. «Украинцы, если вам необходимо, чтобы я стала президентом, я буду им», — сказала она».

Завершилась рабочая неделя публикацией той же El Mundo «Россия продлевает санкции против Запада на весь 2017 год».

«Это означает, — констатирует газета в расстроенных чувствах, что большая часть испанских продуктов, поставлявшихся ранее в Россию, не попадут туда еще, как минимум год. Из-за санкций ВВП Евросоюза в прошлом году потерял 0,3% своего объема. Испания в списке наиболее пострадавших стран ЕС от русского вето занимает шестое место — наши потери составили 338 миллионов евро. Из Москвы заявляют, что ЕС не добьется своими санкциями того, чтобы Россия пошла на уступки в ущерб собственным национальным интересам».