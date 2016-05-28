Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на торжественном приеме по случаю Дня Республики выступил со странным заявлением. С одной стороны, он высказал уверенность в скором начале серьезных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию. Далее цитируем его высказывание по ТАСС: «Считаю, что венская встреча была успешной. Мы ожидаем, что в скором времени, без промедления, начнутся очень серьезные, как говорят посредники, субстантивные, то есть содержательные переговоры». С другой стороны, Алиев заявил, что «этот конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана», что «иного пути нет», и «должны быть выполнены четыре резолюции Совбеза ООН».

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Мы обратили внимание на это выступление прежде всего потому, что Алиев таким образом впервые прокомментировал итоги венских переговоров с главой Армении Сержем Саргсяном. Далее будем следовать логике официальных заявлений. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам венских договоренностей заявлял: «Договорились, и об этом будет сказано в совместном заявлении, добиваться соблюдения перемирия, прекращения огня в том виде, в котором эта договоренность была достигнута в 94−95 годах прошлого столетия». В Вене была достигнута договоренность о шагах в направлении мониторинга их выполнения и внедрения механизмов расследования инцидентов, расширения возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ в направлении возможного возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта.

Эта позиция была подтверждена в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) — главы МИД России Сергея Лаврова, госсекретаря США Джона Керри и госсекретаря по европейским делам Франции Арлема Дезира: «Президенты (имеются в виду, конечно, Алиев и Саргсян — С.Т.) подтвердили свою приверженность прекращению огня и мирному урегулированию конфликта. Для снижения риска дальнейшего насилия они договорились завершить в кратчайшие сроки внедрение механизмов ОБСЕ по проведению расследований (инцидентов на границе). Президенты также договорились о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ».

Как видим, в этих документах нет упоминания о четырех резолюциях Совбеза ООН по Карабаху, о чем говорит президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественном приеме. Это говорит о том, что готовящееся МГ ОБСЕ соглашение к предполагаемой в конце июня встрече президентов Азербайджана и Армении носит больше технический промежуточный характер, что может создать реальные предпосылки для возобновления дискуссий по карабахскому урегулированию в формате Мадридских соглашений. Кстати, и посол Соединенных Штатов в Ереване Ричард Миллз считает достижением то, что обе стороны подтвердили свои обязательства по соглашению о прекращении огня 1994−95 годов. Он назвал «проявлением доброй воли их готовность работать над созданием механизмов по расследованию инцидентов на линии соприкосновения», а «сопредседатели МГ ОБСЕ будут последовательны и готовы работать над этим поручением».

Баку — если следовать опять — таки логике президента Алиева — также считает «венскую встречу успешной». Но неожиданно начинает вырисовываться любопытная интрига. Сначала заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов говорит о том, что Баку не предоставлял своего мандата на расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Затем он резко меняет свою позицию, заявляя, что «Азербайджан не против»; «мы сказали, что не возражаем против этого предложения». Однако обозреватель Day. Az Лейла Таривердиева обвиняет армянскую сторону в том, что она «усиленно внедряла в информационное пространство мысль о том, что в ходе обсуждений (в Вене — С.Т.) было достигнуто полное согласие с условиями Еревана, на которые под давлением якобы согласился и Баку». При этом она утверждает: «Баку однозначно заявил, что в Вене обсуждались такие-то вопросы, но никакого согласия на те или иные шаги Азербайджан не давал».

Таривердиева ссылается на следующее заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна: «По итогам Венской встречи: Стороны в присутствии глав внешнеполитических ведомств России и США и госсекретаря Франции договорились о том, что представлено в заявлении сопредседателей. Оно могло быть пятисторонним, но, да, Азербайджан отказался подписывать соглашение, и оно стало трехсторонним». То есть выходит, что Армения в Вене что-то подписала, а Азербайджан отказался. Итоговый документ известен, и на его основе — по президенту Алиеву — сложилась «уверенность в скором начале серьезных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию». Более того, уважаемая госпожа Таривердиева утверждает: «Глава МИД Армении четко дал понять, что ни на механизмы мониторинга, ни на расширение полномочий Анджея Каспшика Азербайджан согласия не давал, как и было заявлено азербайджанской стороной с самого начала». Хотелось бы знать, кто в состоянии разобраться в такой логистике суждений.

Если Баку действительно отказался брать на себя какие-либо юридические обязательства по итогам Венского заявления, то о каких переговорах на уровне глав государств Азербайджана и Армении может идти речь. Если же Баку идет все же на переговоры на условиях, изложенных в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) — главы МИД России Сергея Лаврова, госсекретаря США Джона Керри и госсекретаря по европейским делам Франции Арлема Дезира, то чем объяснить такую политику откровенного политического блефа?

В целом становится все более очевидно, что секретность или полусекретность переговорного процесса по карабахскому урегулированию сама становится источником политической и информационной борьбы между конфликтующими сторонами. Не случайно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге для прессы призвала Баку и Ереван «к уходу от политики конфронтации, но от каких-либо попыток конфронтации, ухудшения ситуации».

Сопредседатели МГ ОБСЕ встретятся в Брюсселе 31 мая с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, а 2 июня в Париже — с главой МИД Армении Налбандяном. Последний заявил, что «возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном по карабахскому урегулированию возможно в случае соблюдения условий, которые были озвучены в ходе встречи президентов двух стран в Вене». В то же время посол Германии в Армении Матиас Кислер, как представитель страны, председательствующей до конца года в ОБСЕ, отметив, что Берлин намерен «сыграть особую роль в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта», никак не прокомментировал вопрос о возможной встрече президентов Армении и Азербайджана в июне. Да и состоится ли она вообще?