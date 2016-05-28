Предвыборной президентской кампании в США пока не хватает традиционных компонентов. Новостей о супружеской неверности главных претендентов — как от партии ослов, так и от их конкурентов, слонов. Американскому электорату также недодали алкоголика, рвущегося в Белый дом вместе с белой горячкой: были же в Овальном кабинете такие любители «огненной воды», как Джон Адамс и Линдон Джонсон, в запой уходил Ричард Никсон…

Флаг США

Держать свечку в ногах некрасиво, рыться в чужом белье — неэтично. А вот попытаться осмыслить все «позы» американской политической «камасутры» не запрещает никто. Члены палаты представителей, сенаторы, президенты и кандидаты в президенты США всегда сулят электорату одно и то же, ингредиенты «супового набора» не меняются: процветающая экономика — новые рабочие места — высокие зарплаты — низкие налоги — сильная Америка, которая заставит трепетать весь мир. Ни убавить, ни прибавить. И так — каждые четыре года. Как верно замечал Николай Васильевич Гоголь, скучно на этом свете, господа.

Аманда, грудь вперед!

В нынешней президентской кампании к ним добавились посулы победить терроризм по принципу «Одним махом семерых побивахом», установить демократию на Украине и довести Россию до разорения санкциями. Задачи простенькие, как апельсин, решаемые «на раз». А потому избирателей призывают отслеживать нюансы в программах желающих стать президентами. Следить, кто из них обещает просто счастье, а кто — счастье unlimited.

Но электорат настоящих и будущих великих политиков США сопротивляется — по причине банальной скуки предложенной программы. Если уж не хлеба, то бишь гамбургеров из «Макдональдс», то хотя был зрелищ: недавно член законодательного собрания штата Нью-Гэмпшир поделился интересными мыслями по поводу кормящих матерей. Народный избранник, республиканец Джош Мур — один из авторов законопроекта, который запрещает матерям кормить своих младенцев на публике. Дословно в нем говорится о недопустимости «сознательной демонстрации женщиной соска или двух сосков» в общественных местах, вводится запрет на внебрачные связи и демонстрацию своих гениталий.

Коллеги инициативу Джоша Мура всерьез не приняли, после чего местный конгрессмен в ярости сообщил: тогда ему должны законодательно разрешить хватать таких распущенных женщин. За соски. Потом лживые писаки передернули его слова: якобы он требовал распространить это право на каждого мужчину. Видимо, настоящего американского патриота с незыблемыми моральными устоями.

Тут, естественно, в дело вступила великая двухпартийная система. Конгрессменша штата от демократической партии, Аманда Болдин, возмутилась и попросила поддержки у заседающих в собрании мужчин. Дождалась мгновенно: республиканец Ал Балдасаро заявил, что, «при всем уважении к Аманде, он меньше всего хотел бы видеть ее сосок».

Эта увлекательная дискуссия представителей обеих партий в законодательном собрании Нью-Гэмпшира несколько дней оставалась главной темой американской и европейской прессы. Свою дозу популярности по случаю урвал и Дональд Трамп: журналисты напомнили, что еще в 2011 году он вел деловые переговоры с женщиной-юристом. Через какое-то время та попросила сделать перерыв, ей нужно было сцедить молоко для своей трехмесячной дочери. «Ты омерзительна», — сказал нынешний кандидат в президенты.

Чего уж там, именно за эту деревенскую простоту и непосредственность избиратели и уважают своих избранников. Американские специалисты в области средств массовой информации долго критиковали газетчиков за то, что те уходят от освещения серьезных политических и экономических программ кандидатов. Профессора и кандидаты наук выглядели очень благородно, призывая пишущих и снимающих не забивать соотечественникам головы деталями из личной жизни претендентов. «Практики», замотанные текучкой, долго отмахивались от «теоретиков». Но потом не утерпели, и честно высказали им все, что думают об американских выборах. Выводы, сделанные теоретиками на основе бесед с журналистами, звучали как приговор для тех, кто по сей день верит, будто американцы всегда выбирают достойного. Вот они:

— Избиратели не голосуют «за» или «против» той или иной экономической программы претендента. Они основывают свое решение, исходя из его умения руководить и его человеческих качеств. Посему освещение предвыборной программы кандидата вовсе не главное.

— Кандидаты используют предвыборные обещания как средство достижения своей цели. Пятьдесят процентов на пятьдесят за то, что они поменяют позиции, исходя из своих политических нужд.

— Не желая рисковать и честно анализировать экономические вопросы, кандидаты в действительности не говорят о них много.

— Проблемы экономики чересчур сложны для понимания кандидатов, прессы и избирателя, и ни у кого из них нет ответов.

— Все кандидаты говорят одно и то же.

Можно отмахнуться от мнения журналистов, назвать их злобными критиканами демократических устоев, невеждами и шакалами ротационных машин. Постараюсь хотя бы отчасти их оправдать. Во время предвыборной кампании Джорджа Буша-старшего корреспонденты журнала «Тайм» брали у него интервью, в котором деликатно попрекнули: «Критики говорят, что вы до сих пор не выработали своего видения Америки или пути, по которому поведете страну».

И получили достойный и прямой ответ будущего президента: «Мы определяем его каждый день».

Сами политики ничего не смыслят в экономике, но требуют от избирателей разбираться в выдвигаемых ими — написанными толпой оплаченных экспертов… — «инициативах по оздоровлению Америки». В 2008 году Рик Шенкман выпустил книгу «Насколько мы глупы? Повернемся лицом к правде об американском избирателе». Даже не стану цитировать, приведу лишь один читательский отзыв. «Плохой новостью является тот факт, что американцы невежественны, недальновидны, они — заложники ничего не значащих фраз», — сказал Джон Вейнер, профессор истории калифорнийского университета в Ирвине.

Зато избиратели прекрасно знают: в любой предвыборной кампании политики с радостью будут топтаться на сексуальной жизни своего конкурента.

Однополая любовь рождает рейтинг

В нынешнем году электоральная «камасутра» вышла на новый уровень: сказались «толерантные» изменения в законодательстве. Моника Левински была не единственной пассией Билла Клинтона, её славу попыталась затмить Дженнифер Флауэрс, певица в ночных клубах. Она подробно рассказала о том, как, в свое время, в течение 12 лет состояла в любовной связи с женатым Биллом Клинтоном. Это не новость, еще 26 января 1992 года Билл вместе с Хиллари выступили в телепрограмме канала «Си-Би-Эс» и дружно отвергли все утверждения любовницы тогдашнего кандидата в президенты.

Не стоило бы и вспоминать, если бы Дженнифер не пошла дальше и три года назад не ударилась в подробности этой романтической истории. Как она объявила, Билл сообщил ей, что Хиллари — лесбиянка. Газеты вынесли новость на первую полосу в середине сентября 2013 года. А примерно за полгода до этого, 18 марта, бывший государственный секретарь Хиллари высказалась в поддержку регистрации однополых браков.

В прошлом веке на «однополом» американском политике, вознамерившимся пойти в президенты, можно было ставить крест сразу после публикации в местной газете. Времена изменились, 26 июня 2015 года гомосексуалистам и лесбиянкам официально разрешили создавать семьи на всей территории Соединенных Штатов.

Насаждаемая политиками и тиражируемая журналистам «толерантность» — великая сила. Еще какие-то семь лет назад, в июне 2009 года, социологическая служба Гэллапа по результатам опроса выяснила: сексуальные связи между незамужними/неженатыми партнерами осуждают 40 процентов американцев, а однополые сексуальные связи — 47 процентов. В прошлом году сторонников гомо-браков оказалось уже 57 процентов, социологи по результатам очередного опроса сообщили: американцы поняли всю неизбежность нового закона и смирились.

То, что раньше считалось аморальным, сегодня возведено в достоинство. Именно это и предлагается именовать «толерантностью» и голосовать за носителей этой великой ценности. Мешают несогласные-«традиционалисты». Еще в апреле прошлого года Дональд Трамп поделился «твиттом» одного из американцев, задавшимся вопросом: «Если Хиллари Клинтон не может удовлетворить своего супруга, почему она считает, что способна удовлетворить Америку?». У претендентки на Белый дом есть время до 8 ноября, дня выборов, чтобы доказать обратное. Она костьми ляжет, чтобы сделать это.

Барак Обама, согласно конституции, не может остаться на третий срок. Хотя именно нынешняя толерантность могла бы обеспечить ему поддержку большой группы избирателей: гомосексуалистов. Граждане «нетрадиционной сексуальной ориентации» — в Америке эта самая ориентация считается более чем традиционной — составляют минимум 23 процента населения страны. Причем, в массе своей они сочувствуют именно демократам, считая, что республиканцы поражены страшным недугом, гомофобией.

Нынешний президент, с этой точки зрения, идеален. Еще три года назад активист так называемого «Движения чаепития» Джером Корси доказывал всем, что в прошлом Барак Обама был гомосексуалистом и состоял в браке со своим соседом по комнате во время учебы в Колумбийском университете. По мнению «глубинного исследователя», загадки из жизни президента мешают избирателям в полной мере оценить его политические способности в качестве лидера страны.

Да какие тут загадки. Потом некий «видный член» чикагского гомо-сообщества сообщил: визиты Барака Обамы в «однополые бары» и его участие в «банных игрищах» давно были известны. Потому это самое «сообщество» и было шокировано: вначале его выдвижением на пост президента, а затем и триумфом на выборах в 2008 году.

«Это победа для Америки, — объявил Барак Обама в день решения Верховного суда о легализации однополых браков. — Она подтверждает, что миллионы американцев равны, и мы стали более свободны».

И все-таки для заявленной Бараком Обамой полной свободы стране чего-то не хватает. Но подвижки в лучшую сторону есть, в феврале 2015 года сенат одобрил законопроект, направленный на ускорение легализации проституции, «за» проголосовал 61 республиканец и даже 9 демократов. «Иногда простому американцу надо расслабиться после напряженной рабочей недели», — пояснил сенатор-республиканец Митч Макконнел, которому 20 февраля исполнилось 74 года.

По уверениям конгрессменов, Барак Обама просто обязан одобрить законопроект до конца своего президентского срока. Хотя бы для того, чтобы никогда в будущем американские политики не попадали в скандалы с «нелегальными» пока проститутками.

А ну-ка, «девушки»…

Не сомневаюсь, что на Капитолийском холме сумеют легализовать проституцию. Разве что закон обратной силы не имеет, и достопочтенный американский гражданин Эллиот Спитцер не вернется на пост губернатора штата Нью-Йорк, который он занимал с 2007 по март 2008. И не получит он должности министра юстиции штата, на которой восемь лет, не щадя живота своего, трудился до губернаторства.

Человек он — по всем меркам хороший, с прогрессивными взглядами. Уже в 2007 году предлагал узаконить однополые браки, но натолкнулся на противодействие местных конгрессменов. Твердолобых консерваторов. Успешно боролся с организованной проституцией — но крышевал службу «Императорский клуб», которая и поставляла ему «девочек». За несколько лет «клубный сервис» обошелся ему примерно в 80 тысяч долларов. Эллиот Спитцер публично покаялся и предпочел добровольно уйти в отставку — чтобы избежать импичмента от местных законодателей.

Такие истории пишутся по одному и тому же сценарию, а потому сенсацией не считаются. Американские журналисты проанализировали содержание политической «камасутры» в своей стране и сделали вывод: представители партии демократов подходят к делу без фантазии и «огонька». Зато от республиканцев всегда можно ждать сюрпризов, умеют они потрафить согражданам своей креативностью.

Ровно за неделю до того, как служба Гэллапа в 2009 году поведала о моральных устоях американцев, губернатор штата Южная Каролина Марк Сэнфорд вынужден был сообщить, где он отсутствовал больше недели. Республиканец слетал в Аргентину к своей содержанке, но никого из подчиненных «прикрыть» свои шуры-муры не попросил. Поэтому сотрудники губернатора продолжали скармливать обеспокоившимся жителям штата легенду о том, что губернатор «путешествует в Аппалачах». Сам Марк Сэнфорд был уверен, что его отсутствия просто никто и не заметит — и это стоило ему неудачной попытки выдвинуть свою кандидатуру в президенты на выборах 2012 года. Ладно, с президентом не получилось, зато после удачного вояжа в Аргентину он сохранил губернаторское кресло. Видимо, репутацию спасли его собственные признания в том, что у него были любимые женщины — помимо жены, понятно — не только в Аргентине, но и в родной стране, Соединенных Штатах. Жаль, жена развелась с ним через год после возвращения супруга от содержанки. Это так расстроило Марка Сэнфорда, что он выставил свою кандидатуру на выборах в конгресс в 2013 году — и победил. Народ оказал ему полное доверие.

Увы, он не стал президентом. Иначе американо-аргентинские отношения были бы скреплены узами настоящей любви.

«Гаджеты» — убийцы демократии

Повторюсь: пресыщенные «романтическими похождениями» своих политиков, сегодня избиратели ждут новых глав «камасутры». Измена жене/мужу — пройденный этап. Потенциальных избранников народа подстерегают две страшные опасности: обвинение в «сексуальном нападении» и «сексуальных домогательствах».

Пытаюсь понять, как квалифицировать жест президента Бориса Ельцина, когда он, во время официальной церемонии, ущипнул за бок одну из кремлевских стенографисток — что и было показано по телевидению. Это, согласно классификации американского «Национального центра для жертв преступности», и есть «нападение»: когда «кто-то в сексуальной манере дотрагивается до любой части тела другого человека, даже через одежду, без согласия последнего».

Ну, а «домогательствами» считаются «непристойные сексуальные предложения, запросы на оказание сексуальных услуг и другое, вербальное или физическое поведение сексуального характера». Речь идет об отношениях руководителя с подчиненными, так что от реакции сотрудника зависит, сохранит ли он свое рабочее место. Когда республиканец Герман Кейн объявил о своем участии в президентской кампании в 2011 году, откуда ни возьмись, появились четыре женщины, сообщившие: они — жертвы Германа Кейна, пострадали давно, еще в середине девяностых годов. Тогда он, возглавлявший сеть пиццерий, «домогался» своих сотрудниц.

Память у жертв, даже по прошествии многих лет, оказалась блестящей, главное — воспоминания прорезались именно в самое нужное время, как подарок конкурентам. Кто заказал этот «стриптиз», сколько он стоил, до сих пор неизвестно, но Герман Кейн натиска четырех обиженных не выдержал и добровольно сошел с дистанции, не дожидаясь неизбежной «дисквалификации».

Муж, изменивший жене, может стать конгрессменом. Остаться президентом. Даже — губернатором. Мужчину, который «ущипнет» женщину — насчет «однополых щипков» разъяснений пока нет — в Америке ждут публичное осуждение, юридические разбирательства и денежные штрафы. Разъяренные феминистки будут склонять его имя на каждом своем собрании, требовать скальпа и напоминать, что полвека назад таких мерзких типов именовали не иначе, как «мужская шовинистическая свинья». «Свинье» мало не покажется…

Американская «камасутра» идет в ногу со временем: если вам не по душе ее каноны, лучше не пользуйтесь социальными сетями, «твиттером» и фотокамерой мобильного телефона так, как это сделал в 2011 году член палаты представителей Энтони Вейнер. Потом он признал: было глупо с его стороны послать молодой женщине фото своей промежности — пусть и прикрытой плавками. Чуть позже назвал все «шуткой». «Глупостей» и «шуток» — в смысле получателей его «селфи» — оказалось больше, он посылал женщинам свои фотошедевры на протяжении трех лет.

Как называть потом его заверения в том, что он лично не встречался ни с одной из них, и никогда не изменял жене — решите сами. Только учтите: это истинная правда, не был, не состоял, не участвовал. Стал жертвой изобретателя фотокамеры. И просил учесть, что использовал свои личные «гаджеты», не нанеся никакого ущерба казенной оргтехнике.

Энтони Вейнер пытался отбиваться от негодующих коллег на Капитолийском холме всего десять дней после разоблачения, после чего сложил с себя полномочия. При этом «пипл» оказался полностью на стороне своего избранника, восклицая «А че он такого сделал?», тиражируя майки и кофейные кружки с портретом своего героя. И любимец публики продолжил свою эротическую переписку, о чем заявил на пресс-конференции, когда выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2013 году…

Во многих советских газетах на полосе, где публиковались материалы на зарубежные темы, была рубрика «Их нравы». Читатели справедливо осуждали капиталистическую мораль, которая ниже плинтуса. Если кому-то кажется, что рассказ об американской политической «камасутре» как раз из той же оперы, он ошибается.

Речь — не о нравах, а о великих и незыблемых демократических традициях, нарушать которые никому не дозволено. Другое дело, что американцам приелись давно известные вариации на тему «любовь оказалась сильнее меня». Им скучно, что давно уже зафиксировал один из моих любимых писателей О. Генри в повести «Короли и капуста».

Так вот, про тех, кого в Америке в нынешнем году почтительно именуют электоратом:

«Программа мюзик-холла по сути своей фрагментарна и раздроблена. Публика не ждет эффектной развязки. Каждый номер достаточно плох сам по себе. Никому нет дела до того, сколько романов было у комической певицы, если она выдерживает свет прожекторов и может вытянуть две-три высоких ноты. Публика и бровью не поведет, если ученых собак бросят в пруд, как только они проскочат через последний обруч. Зрителям все равно, расшибся или нет велосипедист-эксцентрик, когда выкатился головой вперед со сцены при оглушительном звоне разбитой бутафорской посуды. Также не считают они, что купленный билет дает им право знать, питает ли виртуозка на банджо какие-нибудь чувства к ирландцу куплетисту».

Так что самой большой сенсацией развернувшейся предвыборной кампании станут не скандалы на «амурные темы». Которые, судя по участившимся намеками Дональда Трампа в адрес Хиллари Клинтон — кто не помнит Монику Левински… — уже назревает и прорвется со дня на день.

Абсолютной сенсацией будет их отсутствие. Но надежды на это мало, сезон «серьезных» разоблачений еще не начался. Электорат занимает свои места и с нетерпением ждет.

Чуть не забыл: это с какой стати ретроград Джош Мур запрещает свободным американкам демонстрировать свою грудь только в отдельно взятом штате Нью-Гэмпшир?..