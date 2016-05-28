



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Встреча Н. Савченко со СМИ 27 мая задумывалась, как «бомба». В полной мере таковой она не стала. «Бомба» не взорвалась, подтвердив, тем не менее, что взрыв реален. По содержанию ничего особенного. Много наигранности, банальности, ложного пафоса. Было, однако, и кое-что занятное. По крайней мере, появился материал для размышления не только для психопатологов, как после встречи героини в аэропорту, а и для экспертов и политтехнологов. Новая звезда украинской политики и жизни на поверку оказалась проще и, если можно так выразиться, жиже того образа самой себя, которым ей удалось блеснуть за два дня до этого. Перед журналистами она предстала такой, какой, пожалуй, есть на самом деле: простоватой (если не жлобоватой), малообразованной, по-провинциальному самоуверенной обитательницей городских окраин, набравшейся жизненного опыта в мужских компаниях за бутылкой (а то и не одной) водки, да еще, ко всему, наученной стрелять в людей и убивать их. Какая там Европа?! Какая культура, какие ценности?! Это и для столь милой сердцу летчицы-наводчицы киевской Троещины, не комильфо. А Троещине до Европы, даже до той, что поближе, «як до неба рачки». Это уже почти «айдаро-азовское» маргинальное дно. Казарменно-блиндажная манера поведения Савченко, которой она не стесняется, а, наоборот, кичится, вряд ли может кому-то импонировать, несмотря на вошедший в моду стиль «а-ля война». Все же её умствования на разные темы, мягко говоря, слишком отдавали штампами, шаблонами, не отличаясь ни оригинальностью, ни глубиной, что, впрочем, не помешало им не остаться без внимания пишущей и снимающей братии.

Прессу, кстати, собрали в не совсем обычном для такого рода мероприятий месте — во Дворце культуры «Украина». Вопрос о том, почему организаторы предпочли для своего мероприятия именно это, а не какое-нибудь другое, более привычное и подходящее для такого жанра, помещение, остается открытым. В немалой степени, думаю, пролить свет на тайну топоса позволяет тот факт, что Дворец «Украина» находится в ведении президентского Государственного управления делами. На Балканах говорят: чьи овцы — того и луг. У нас в данном случае все с точностью наоборот: чей самолет — того и пассажирка, чей зал — того и «артистка».

Тех, кто предвкушал продолжения вульгарно-эпатажного действа, в которое превратились первые минуты пребывания Савченко в «Борисполе», ждало едва ли не разочарование: на сей раз героиня дня явилась несколько иной, чем 25-го числа. Вела она себя заметно сдержаннее, старалась придерживаться определенных рамок приличия, хотя, положа руку на сердце, удавалось ей это с заметным трудом и далеко не всегда. Судя по целому ряду признаков, психика у нового символа Украины чрезвычайно подвижна, сама она предельно неуравновешенна, смена настроения может происходить моментально, диапазон же такой смены оказываться очень значительным. В отличие от среды 25-го, в пятницу 27-го маятник настроения качнулся в сторону относительного спокойствия. Или ему кто-то помог качнуться. Если в духе конспирологических теорий допустить, что состояние Савченко в аэропорту стало следствием не только обстоятельств естественной природы, но и действия какого-то возбуждающего средства, то по пути во Дворец «Украина» ей накапали дозу успокоительного. Вроде подействовало.

Главный итог пресс-конференции — сенсации не случилось, идти на штурм правительственного квартала никто пока не стал. После рывка вперед в день прилета в Украину Савченко сделала шаг назад. О своем походе в политику она, как и ожидалось, объявила. Однако перчатку власти, что тоже предполагалось, подогревая ажиотажный интерес, не бросила. Словесным выражением этого стали слова: «Мне на Банковую пока еще рано». Стало ясно, что в бой с места в карьер летчица не кинется. Ей позволено взять паузу и она с удовольствием этой паузой воспользуется.

В ходе общения с журналистами в «Украине» Савченко повела себя с невесть откуда вдруг взявшейся у нее сдержанностью (относительной, конечно) постаравшись успокоить тех, кто мог бы уже сегодня воспринимать ее как потенциальную угрозу для себя и для своего политического статуса. Она заверила собравшихся в том, что не намерена возглавлять «Батькивщину» (привет Ю. Тимошенко), и что не собирается в президенты (поклон П. Порошенко). Поначалу прозвучало убедительно, затем, правда, было напрочь перечеркнуто оговоркой: «если народ скажет, пойду». Народ же у нас, известно какой. Поманит Коломойский пожить в палатках, позовет Фирташ попить халявного пивка, привезет Нуланд печеньки на очередной «майдан», — скажет народ то, что хочет услышать кормилец. Так что расслабляться никому из украинских политиков высшего эшелона, включая П. Порошенко, не стоило бы. После шага назад может последовать новый рывок вперед. Если «народ скажет». За бутылкой водки.

На Банковой могут перевести дух. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда самозванцы отправляют войско выбить крымского хана с Изюмского шляха, один из них произносит что-то вроде: «Ну, кажется, пошли дела помаленьку». Вот и у президентского окружения, опекающего Савченко, дела, кажется, пошли. Тоже — помаленьку. Туда ли, куда надо, надолго ли — покажет время. Вопреки крайне правому радикализму подопечной с упором на «Украину выше всего», русофобию, насилие вместо плюрализма, монополию на истину вместо диалога, категорический отказ в праве на инакомыслие, — резкость в словах и выражениях она, похоже, пока не планирует дополнять резкостью дел. Показавшаяся было многим реальной угроза того, что новая звезда и по совместительству — офицер ВСУ «в отпуске» — покатит бочку на главнокомандующего или замахнется на него файером здесь и сейчас, оказалась в большей мере мнимой, чем действительной. Угроза, правда, никуда не делась, а вот принцип «здесь и сейчас», к счастью для президента и его окружения, не сработал.

Некоторый запас времени для раздумий над «проблемой Савченко» у президентских советников и советчиков есть. Краткосрочные интересы Порошенко и Савченко, в принципе, совпадают. У нее на уме «майдан», у него — навар от «майдана». Среднесрочные — нет. Об интересах долгосрочных в данном случае рассуждать, думаю, не приходится. Ни у одного из этих двух персонажей долгосрочных интересов, связанных с национальными интересами и целями Украины, скорее всего, нет. И Петя, и Надя хотят воевать до победы, в то время как стране и ее гражданам, как воздух, нужен мир. Понятно, что Порошенко хотелось бы использовать Савченко в качестве ускорителя некоторых процессов, по понятным причинам не дающим ему покоя, как провокатора, который бы поднял бунт правых уже сегодня, когда, с одной стороны, к серьезному бунту по-настоящему не готовы ни правые, ни сама Савченко, зато, с другой, — относительно готов сам президент. По крайней мере, чувствует себя готовым.

Сегодня Порошенко сохраняет остатки контроля над силовыми ведомствами, частью правительства и политического класса, включая депутатский корпус, остатки популярности среди населения. А еще — остатки компромиссных соглашений с Ахметовым, Фирташем, Коломойским, Яценюком (о Сене не стоит забывать, его уже можно включать в список, постепенно передвигая с последних позиций на первые), а также последние капли кредита доверия США и Запада. Тенденции развития этих элементов для него негативны. Иначе говоря, завтра или, в крайнем случае, послезавтра от всех остатков не останется и следа. По логике вещей и исходя из задачи сохранения власти, бить врагов и противников Порошенко следовало бы именно сегодня. Потому что завтра будет поздно. Враг Путин — во-первых, далеко, во-вторых, Пете не по зубам. Значит, бить надо противников, а заодно и друзей, из тех, что-то ли успели поднадоесть, то ли потеряли нюх, то ли перестали нравиться супруге и остальной семье. Самый простой и надежный вариант для Порошенко в такой ситуации — спровоцировать правых затеять новый «майдан» с Савченко во главе. Потом, объявив их «агентами Кремля», подавить силой, а саму Савченко скомпрометировать и заставить убраться из страны на веки вечные. Ну, а, если не уберется, то… вывести за скобки любыми доступными методами.

Савченко готова «от имени народа» идти до конца. В ее представлении конец — это публичная расправа в стиле ИГИЛ (организация, запрещённая в России) над правящей камарильей на «майдане» под грохот барабанов «черных запорожцев», в красно-черном дыму файеров и дымовых шашек, со всеми остальными понтами варварских «майданных» ритуалов. Точнее говоря, для них, для представителей нынешней власти это — конец, для самой же Надежды — начало нового этапа политической карьеры. Сейчас она — депутат ВР. Разминать мускулы ей легче и логичнее всего именно там, в парламенте. Этим — разминкой — она, видимо, и займется в ближайшее время. Украинский парламент слаб, как никогда. Это — карточный домик или соломенный домик одного из трех поросят, способный разлететься от первого дуновения более-менее серьезного ветерка. Такое развитие событий устроило бы, если не всех, то многих, включая Порошенко и радикалов, кроме, понятное дело, депутатов и их помощников.

Расправа с ВР, если бы Савченко за нее решила взяться, вряд ли заняла бы у нее много времени. Да и сил каких-то особых не отняла бы. Вопрос — куда девать эти силы потом — для новой украинской и Петиной «надежды» не представляет ровным счетом никакой сложности. Ясно куда — на другие печерские объекты, на Порошенко, на его холуев и министров, которые «против народа». Для Савченко, настроенной, по её же собственным словам, идти к миру через войну, непременно через войну, такой сценарий развития событий — вполне обычное и, кстати говоря, привычное дело. А вот, для большинства депутатов, для президента, правительства, «серых кардиналов» режима и всех прочих из тех, «кто еще не воевал», это — проблема. Большая проблема! О решении которой им стоило бы начинать думать уже сегодня.