



Иван Шилов ИА REGNUM Tesla-S

Осенью 2015 года властями США автомобильный концерт Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках эко-тестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Эксперты и аналитики спорят, с чем это связано: с экологией, лоббизмом концерна GM или даже политическим и экономическим противостоянием мировых держав. Выдвигаются разные версии, гипотезы, предположения.

Любой двигатель внутреннего сгорания (ДВС) производит вредные выхлопы, такие как окиси азота, взвешенные частицы и другое. И чем больше производится автомобилей с таким типом двигателей, тем больше окружающая среда подвергается вредному воздействию. Ужесточение норм выхлопа, которое является основой «зелёной политики» в странах ЕС и США ведет к удорожанию автомобилей и невозможности потребителя полноценно воспользоваться заложенными в двигателях характеристиками. По мнению ряда экспертов, скандал с VW может положить начало концу эпохи существования двигателей внутреннего сгорания, как дизельных, так и бензиновых.

Назад в будущее

Автомобильная эволюция делает виток спирали и возвращается к своим истокам, только на более высоком уровне. История электромобилей, которые всё больше набирают популярность, началась ещё раньше, чем транспортных средств с ДВС. В 1830 году шотландский изобретатель Роберт Андерсон осуществил первую попытку установить электродвигатель на телегу. В 1890 году электромобиль появился в США. На том этапе это были всего лишь эксперименты, но уже в начале XX века электромобили стали массовым явлением. В 1910 году в Нью-Йорке почти весь таксопарк состоял именно из автомобилей с электродвигателем (более 70 тысяч машин). Популярность транспортных средств с электрическим двигателем объяснялась тем, что они, в отличие от машин с ДВС, работали тихо, не издавали неприятного запаха и были более простыми в эксплуатации — их было значительно легче заводить, а также электромобили были проще в управлении (автомобили с ДВС работали только с механической коробкой передач). К тому же, учитывая все эти преимущества, электромобили стоили примерно столько же, сколько и машины с ДВС.

Тогда, в начале прошлого века, главной причиной поражения автомобилей с двигателем внутреннего сгорания была трудность запуска мотора. Изобретение электрического стартера решило эту проблему. Машины с ДВС стали набирать популярность, более того, в 1920-е рост добычи нефти вызвал снижение стоимости топлива, что стало одной из основных причин успеха двигателей внутреннего сгорания. В отличие от конкурентов, электрокары так и не избавились от своего главного недостатка — они имели маленький запас хода, а также процесс подзарядки батарей был слишком сложным — нельзя было просто засунуть электромобиль в розетку и ждать, пока машина зарядится. Был необходим преобразователь переменного тока в постоянный. Заправки для электромобилей были, но в слишком ограниченном количестве, поэтому поездка на такой машине на дальние расстояния создавала много трудностей. С 1930-х годов производство электрических машин вовсе перестало быть массовым, несмотря на попытки использовать их в служебных целях.

Электромобили: ренессанс?

Изобретённый еще в первой половине XIX века, электродвигатель не наносит вреда атмосфере за счёт выхлопа, в отличие от дизельного или бензинового. В результате давления со стороны американских и европейских экологов электромобили начинают рассматриваться как альтернатива для ДВС, но менее вредоносная. Также аргументом в пользу электрокаров становится то, что электрическое «топливо» намного дешевле, чем бензин или солярка, да и электричество — источник энергии, который возможно восполнить, в то время как нефтяные запасы рано или поздно буду истощены. Неоднократно эксперты и ведущие экономисты планеты отмечали, что экономика, основанная на природных энергоресурсах, медленно и однозначно движется к концу, и вопрос поиска альтернативного источника энергии встает всё более остро.

Новую волну популярности электромобили приобрели уже в XXI веке. Американская компания Tesla дала электрокарам в второе дыхание, выпустив полностью электрический автомобиль Model S. Эта модель стала первым в мире электрический седаном премиум-класса. Выпуск Tesla и мощнейшая пиар-компания в поддержку электрических двигателей постепенно сделала электромобиль трендом, и теперь все больше автопроизводителей вкладывает финансовые средства в развитие экомобилей: BMW, Lexus, KIA, Nissan и другие. На данный момент в мире продано около 1 миллиона электромобилей, включая в это число гибриды (авто и с ДВС, и электродвигателем), и по прогнозам экспертов, к 2020 году число электромобилей на рынке возрастет до 40%.

Заслуга Tesla в том, что она показала миру, что электромобиль — это модно. После, уже в 2015 году, очень кстати прогремел «дизельгейт», заставив «зелёных» ещё активнее отстаивать экологичный транспорт. Когда есть два противоборствующих субъекта, внимание завоевать намного проще. Одно дело проталкивать экологичные автомобили, пытаясь голословно убедить потребителей в том, что выбросы это плохо, но совсем другое, когда на глазах у всего мира разворачивается борьба добра со злом. Зло — это концерн Volkswagen, олицетворяющий все автомобили с ДВС, обман и угрозу человечеству. Добро — борющиеся же за экологию правительство США, нагло обманутое инженерами немецкого автоконцерна. «Раскрутку» экологически безопасного транспорта посредством «дизельного скандала» можно считать успешной. И в том же месяце, когда Volkswagen был разоблачён в США, Tesla Motor открыла свой первый завод в ЕС, встав на путь завоевания европейского потребителя. И всё бы хорошо, экологические инициативы и развитие электромобилей шли бы как по маслу, но при всех плюсах, машины с электродвигателем оставляют за собой немало вопросов.

Обратная сторона

«Нулевых выбросов от автомобилей, где есть движущие части, не бывает. Пыль от истирания асфальта и шин продолжает оставаться серьезным загрязнителем воздуха городов и двигатели тут ни при чем,» — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Северо-Западной общественной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. По его словам, испарения масел и тепловое загрязнение воздуха никуда не исчезает при переходе на электромобили — стоит вспомнить запахи от моторов троллейбуса или трамвая. Но главное, что электромобили на данном этапе работают на той же энергии от сгоревшего ископаемого топлива, что и авто с ДВС, правда, топливо (уголь, нефть, газ) сжигаются на ТЭС и через систему электропроводов, с большими потерями, сильно вырастая в цене, энергия поступает на электромобиль. Для того, чтобы электромобили действительно стали «чистыми», они должны получать энергию от «чистых» источников, утверждает эксперт.

Экологическую угрозу в большей степени несут и аккумуляторы электрокаров. Добыча редкоземельных элементов, являющихся необходимым компонентом любой автомобильной батареи, происходит в основном в Китае и других странах третьего мира и является серьезной проблемой для состояния окружающей среды этих стран. Батареи можно и перерабатывать, но переработка батарей — это очень энергоемкий процесс, в котором для извлечения металлов тратится от 6 до 10 раз больше энергии, чем требуется для производства материалов другими способами, в том числе в горнодобывающей промышленности. Более того, аккумуляторы имеют ограниченный срок службы и содержат в большом количестве высокотоксичный литий. Переработка батареек с целью извлечения лития весьма сложна и опасна. Поэтому, скорее всего, этот литий попадет в окружающую среду. Помимо лития эти аккумуляторы содержат в себе тяжелые металлы (в большинстве типов кобальт), высокодисперсный углерод, обладающий канцерогенным действием и другое.

Считается, что автомобили виновны в загрязнении воздуха приблизительно на 80%, но эти цифры ошибочны. Как рассказывают экологи, нередко в статистике не учитываются выбросы от бытовых источников — например, кухонных газовых плит, ответственных за выброс 21% угарного газа и 3% окислов азота. Также остаётся без внимания, что человечество ответственно лишь за 25% загрязнений атмосферного воздуха — остальные 75% вызваны естественными причинами, такими, как извержения вулканов, пыльные бури, лесные пожары, пыль космического происхождения, частицы морской соли и другое. Таким образом, 80% автомобильного загрязнения воздуха фактически составляют реальные 20%. И в итоге в независимости от того, антропогенные загрязнения или нет, результат один — ухудшение состояния атмосферы. Однако это не значит, что борьба за экологию неактуальна, и данной проблема останется без внимания.

Но похоже на то, что вектор в автомобильном мире уже выбран. Электромобили начинают атаку на рынок, и весомый вклад в это сделали именно США. Какие цели здесь преследуются — станет известно спустя время. Но что уже сейчас можно сказать точно, что бренд «электромобиль» стал эффективным маркетинговым и рекламным ходом, который заставляет потребителей в очередной раз раскошелится под предлогом яркой приманки в виде «защиты окружающей среды» и «экологичности».