



Иван Шилов ИА REGNUM Любовь зла

Комментарии и аналитические материалы о состоянии отношений Москвы и Вашингтона всегда считались актуальными. Даже если на то не было никаких информационных поводов. Скажем, тамошние и наши социологи регулярно проводят опросы на тему отношения Соединенных Штатов к России — и наоборот. Только для того, чтобы сделать выводы о том, что наше восприятие друг друга становится хуже год от года.

Вернись, я всё прощу

Дежурную оговорку надо сделать сразу: речь не идет о том, что мы пышем ненавистью к каждому встреченному нами на улице американцу. Точно так же подавляющее большинство жителей страны за океаном не начнут стрелять в человека только потому, что он матерится по-русски. Проведя несколько часов за накрытым столом, на вопрос «Ты меня уважаешь?», представители двух стран находят в себе силы утвердительно кивнуть головой.

Но — берите выше. Социологи хотят знать, любим ли мы американских политиков, поддержавших украинский «майдан», хорошо ли относимся к любимым Вашингтоном грузинским властям, начавшим войну в Южной Осетии, и, наконец, приходим ли в восторг от решения Барака Обамы ввести санкции против Москвы. Работа непростая, хотя результат ее заведомо известен.

Согласно подсчетам «Левада-центра», обнародованным осенью прошлого года, 71% наших с вами сограждан назвали роль Соединенных Штатов в мире отрицательной. Как пояснили устроители опроса, так выглядит наивысший показатель последних восьми лет. Эти результаты — «навскидку», наше отношение к «оплоту демократии» только ухудшается день ото дня.

Абсолютно верно, ведь поется же в известной песне: «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена». Напрасно говорят, что мы замкнулись на своих внутренних проблемах и нас мало интересуют события в мире. То же исследование показало, что три четверти опрошенных сограждан вообще уверены, что США, Германия, Япония, Великобритания — противники России, «которые стремятся решать свои проблемы за ее счет и при удобном случае наносят ущерб ее интересам». Если вам скажут, что вы неверно трактуете намерения наших «западных партнеров», попросите привести аргументы. Дежурные заверения в том, что «Америка — страна великой свободы», таковыми считаться не могут.

Можно было бы легко списать эти цифры на некие «стереотипы», бытовавшие во времена холодной войны между Советским Союзом и Соединенным Штатами. Тогда Москва «боролась за мир» и «поддерживала свободолюбивые народы планеты» — в кавычках лишь потому, что это затертые клише, а не потому, что это неправда. А Вашингтон, соответственно, «наращивал гонку вооружений» и «демонстрировал звериный оскал империализма». Прошедшее время неуместно: лишь находящиеся в состоянии перманентного восхищения любыми телодвижениями администрации США российские оппозиционеры сегодня отрицают эти слагаемые внешней политики Вашингтона.

«Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь» — таков был смысл уверений «президента всех россиян» Бориса Ельцина в адрес «президента всех американцев» Билла Клинтона. А министр иностранных дел Андрей Козырев предлагал считать внешнюю политику США идеалом справедливости. Что ж, обязательную любовь всех и вся к Америке профессор Клайд Престовиц, автор книги «Государство-изгой: крах американской политики добрых намерений», формулировал так: «Американизм также содержит в себе идеал международного порядка без кровопролитных конфликтов, обеспечивающего всем народам возможности реализации своих чаяний без ущерба интересам других народов».

С этого места, пожалуйста, поподробнее. Неприязнь граждан России к Америке объясняется именно никогда не исчезающим у Вашингтона желанием всеми возможными способами этот идеал внедрить на оставшейся части планеты. Сложными и тупыми интригами, финансированием местных пропагандистов, наконец — силой.

После ухода Б. Ельцина из власти нам дали испытательный срок. Его окончанием можно считать май 2006 года, когда в Вильнюсе вице-президент США Дик Чейни обвинил Москву в «шантаже», «запугивании», «подрыве территориальной целостности соседей» и «вмешательстве в демократические процессы». Он предупредил, что России предложено сделать выбор: «вернуться к демократии» или «стать врагом». Добавлю, что это действо происходило на конференции с милым названием «Единое видение общего соседства». Не иначе как подразумевались худшие манеры соседей по коммунальной кухне

Тремя годами позже Москва получила в подарок декоративное устройство с кнопкой: легким движением рук отношения двух стран должны были начать «перезагрузку». Симпатичное изделие американских кустарей сдали в утиль, когда поняли, что оно было изготовлено заведомо не работающим. Кстати: наши претензии по гарантийному ремонту «гаджета» отметались с порога, России объясняли, что она нарушила условия эксплуатации, оговоренные в инструкции. Памятка для пользователя была максимально простой: «1. Америка всегда права. 2. Если она не права, читай пункт первый».

Здесь-то и подтвердилась верность поговорки насчет единственного шага, отделяющего любовь от ненависти.

Бананы в России не растут

У нас любят американских писателей — и бананы. Самые разные сорта выращиваются в Латинской Америке, высокомерное прозвище «банановые республики» Вашингтон дал им как старший брат, всегда наставлявший заблудшую паству на путь истинный. Подкупом, организацией переворотов, финансированием угодных ему диктаторов. В романе О. Генри обо всем этом рассказано очень емко, для того чтобы снизить на один реал отпускную цену бананов, американская компания просто меняет президента Анчурии. «Нынче бизнес управляет всем миром», — пояснял этот самый простой способ решения проблемы представитель фирмы.

Именно за эту простоту «оранжевых сценариев» наши сограждане Америку и не любят, справедливо подозревая ее в ежеминутном стремлении обмануть. Михаил Горбачев наивно полагал, что Вашингтон сдержит свое обещание не расширять НАТО на восток в обмен на готовность Москвы к объединению Германии. Борис Ельцин равнодушно взирал на бомбардировки Югославии авиацией Североатлантического блока, изредка повторяя, что «Россия не позволит». В марте 2011 года Россия воздержалась при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, санкционирующей создание бесполетной зоны над Ливией и нанесение по ней авиаударов. «Я не считаю эту резолюцию неправильной, более того, я считаю, что эта резолюция в целом отражает и наше понимание происходящего в Ливии, но не во всем, поэтому мы своим правом вето не воспользовались, и это был квалифицированный отказ от ветирования», — скажет днями позже президент Дмитрий Медведев. Как он уточнил, неверно говорить о том, будто «мы не понимаем, что делаем».

Разумеется, понимаем: после бомбежек и убийства Муамара Каддафи на месте Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии появилось «гуляйполе», где по сей день вооруженные племена и просто шайки бандитов выясняют между собой отношения через прицел автоматического оружия. Свое желание свергнуть президента Сирии Башара Асада Вашингтон и его союзники материализовали в поддержку «умеренной оппозиции», вооружая и финансируя противников власти.

Давайте не будем сегодня вспоминать, сколько раз за последние несколько лет американские политики радовали Москву скорейшими обещаниями отменить поправку Джексона—Вэника — и сделали это лишь в конце 2012 года. Наши политики назвали это решение «актом политического благоразумия» и «наполнением позитивной повестки дня двусторонних отношений». Что-то в этом роде, на самом деле, лексических изысков на тему «Америка протянула России руку дружбы» было великое множество.

Дело за малым: перевести обтекаемый лексикон «на мягкую пахоту», как говорил мой коллега, призывая выражаться максимально понятно. Тогда сразу выяснилось, что у обеих сторон, объявивших о своем желании «вырастить» на этой пахоте большой урожай, совершенно различные агрономические школы. Что давно уяснили для себя мои умные и многоопытные сограждане. «Россияне смеялись над наивностью Медведева, который поверил хоть каким-то обещаниям Обамы, — уверял специалист по России из университета Джорджа Мэйсона Марк Кац. — Многие русские, и в особенности Путин, считают: что бы Обама ни делал, американцы их обманут».

Абсолютно верно. Недолго музыка играла, в марте 2014 года Соединенные Штаты и их союзники начали поэтапно вводить санкции против России.

Так, как говорят, до кучи: от нас стали требовать легализации однополых браков — как признака подлинной демократии и толерантности. И всеми силами пытались отвадить нас от стремления поставить на учет неправительственные организации с иностранными спонсорами. Как симптома абсолютной недемократичности.

«Новая Россия», которую в Вашингтоне при Борисе Ельцине числили в холопах, бить челом отказалась. Москва не послушалась Дика Чейни и «возвращаться к демократии» не захотела. Единственное, что сегодня может удивлять, — так это столь низкий процент сограждан, которые не испытывают симпатий к политике Вашингтона.

А вот дивиться тому, что Соединенные Штаты при каждом удобном случае обвиняют нашу страну в нарушении демократических норм, не стоит. Это барину дозволено судить, кому посулить рупь-целковый за гибкость спины при поклоне, кому — пригрозить розгами на конюшне за отсутствие должного чинопочитания.

Сорри, ничего личного!

Во время командировок в «логово империализма» я заметил на бамперах многих автомобилей исполненные на фоне американского флага наклейки: «Америка — номер один!» и «Это — Америка. Люби её или уезжай из нее». Для использования в стране и демонстрации своего ура-патриотизма сгодится. На экспорт уже не идет, враждебное отношение к США в мире сегодня, наверное, сильнее, чем в любой другой момент со времен агрессии во Вьетнаме.

Никакой ксенофобии — модное нынче у нас словцо… — ничего личного, как говорят. Исключительно «толерантно»: американцы такой же трудолюбивый народ, как и мы. Доброжелательный и шумный, состоящий из людей хороших и людей плохих, как и в каждой иной стране.

Но вот уже десять лет назад специалисты американской компании «Бизнес за дипломатию» выяснили: иностранцы видят граждан США высокомерными, черствыми и невежественными. Среди рекомендаций этих самых спецов для соотечественников, выезжающих за границу, есть понятный совет. «Что бы вы ни обсуждали со своими собеседниками, пусть это будет дискуссия, а не ваша лекция. Не забывайте, что на американцев в мире смотрят как на тех, кто «изображает из себя главного полицейского или вселенского судью», — напомнили эксперты. Затем предприимчивые люди пустили в продажу «несессер путешественника», который назвали «Как американцу притвориться канадцем». В джентльменский набор входили значки, наклейки и майка с символикой Страны кленового листа.

Годится не только для поездок в Россию. Уже давно выяснилось, что антиамериканские настроения — на бытовом уровне — год от года растут в Европе, где жителей США считают аморальными, грубыми, любителями применения силы и людьми жадными. Замеры западных социологов начались давно, уже в 2005 году глава американской организации «Бизнес за дипломатические действия» Кит Рейнхард посетовал, что в остальных странах «Большой восьмерки» почти каждый пятый сознательно избегает покупать товары американских марок. На первом месте в списке нелюбимой продукции — то, что принято именовать символами Соединенных Штатов: сигареты «Мальборо», кукла Барби и рестораны сети «Макдоналдс». Анализ опросов показал, что британцам, например, претит «культурный облик» США и навязчивость американской поп-культуры. Еще одной из главных причин недовольства гражданами Америки указали войну в Ираке. Плюс к этому, процитирую, «высокомерие, невежество и бесчувственность американцев».

Страдает образ страны — несет потери бизнес, резюмирует Кит Рейнхард. Его соотечественник, председатель нью-йоркского совета по международным отношениям Питер Питерсон попытался втолковать согражданам: «У Америки сегодня серьезные проблемы с имиджем, причем в глобальном масштабе». В мире, пишет он, «распространены и глубоко укоренились стереотипные представления об американцах как наглых, самодовольных, лицемерных, невнимательных людях, не желающих или неспособных участвовать в межкультурном диалоге». Нет, на открытие не тянет, согласитесь.

Удивляет другое. После развала Советского Союза и смены социального строя в нашей стране — «наверху» категорически не хотят использовать термин «капитализм» — нашим гражданам дали право стать свободными предпринимателями и беспредельно богатеть. Но капиталистический бизнес пришелся по душе не всем, мы продолжаем ворчать и негодовать.

«Когда такие люди в стране советской есть» — радовался некогда знаменитый наш поэт. И журналисты заслуженно хорошо писали о передовиках производства, науки, сельского хозяйства и культуры. Они в три смены плавили металл, спозаранку садились за комбайны и отправляли в полет космонавтов. Такие люди в стране действительно были и, судя по всему, в небольшом количестве все еще остаются в «стране российской».

Время родило новых героев. Мы восхваляем чутье торговцев акциями, размах финансовых операций банкиров и беспримерные подвиги бизнесменов, денно и нощно думающих о росте народного благосостояния, отождествляя с народом, прежде всего, себя. И только себя. И возрадуемся: в Соединенных Штатах наконец-то поняли, что сбылось ненавистное им предсказание Н. С. Хрущева о том, что «мы догоним и перегоним Америку». Ну, хорошо, пока не сфере экономики. Ладно, еще не в области сельского хозяйства. Но уж в умении части населения обогащаться всеми законными и незаконными способами — это точно.

Живы ведь еще у нас люди, которые помнят, как наши ведущие телепублицисты показывали американские сюжеты с неизменным набором: их богатеи, лимузины их богатеев, виллы их богатеев, собачки и слуги их богатеев, ассортимент товаров в магазинах, посещаемых их богатеями. После чего следовал непременный показ людей нищенствующих, а металлический голос за кадром наставлял: «Америка — страна контрастов!»

Вот он, еще один источник нашей нелюбви к Америке: мы поняли, какой товар «новой России» впарили — точнее не скажешь — в качестве идеальной экономической модели. Сегодня она нам сильно не нравится. Не шибко разбираясь в вопросах лизинга, франчайзинга и аутсорсинга, мы понимаем: дела могли бы идти куда лучше. Все — в сослагательном наклонении. При этом люди, утверждающие, что развитие России нельзя строить исключительно на сверлении новых дырок в земле и выкачивании оттуда нефти и газа, заведомо объявляются «заблудшими овцами». Министры нашего «экономического блока» занимаются исключительно прогнозами цен на нефть и обменного курса рубля, считая, что это и есть подлинная экономика.

Только не говорите, что нас не предупреждали

«В период империализма одним из путей достижения максимальной прибыли для монополий является ограбление крестьянства при помощи установления монопольно-низких оптовых закупочных цен на продукты, продаваемые крестьянами, и монопольно-высоких продажных цен как на промышленные товары, покупаемые крестьянами, так и на товары, закупленные монополиями у крестьян для продажи городским потребителям. Крестьянство нещадно эксплуатируется финансовым капиталом через систему кредита. Если в СССР и странах народной демократии повышены цены на закупаемые у крестьян сельскохозяйственные товары и одновременно понижаются розничные цены на них при продаже их потребителям…»

Поставлю здесь отточие, далее в первоисточнике говорится о том, что при капитализме все происходит наоборот. Для желающих расширить кругозор — «Большая Советская энциклопедия», том 38, подписан в печать 15 декабря 1955 года, статья «Сельское хозяйство».

Советского Союза нет. Какие государства теперь следует именовать «странами народной демократии», сказать трудно. Но система взаимоотношений в сельском хозяйстве, описанная авторами, стала нашей новой реальностью.

Возрадуемся. Огорчимся. Призадумаемся. Как это сделал герой романа Джека Лондона «Время-не-ждет». Попав в окрестности Сан-Франциско, он познакомился с пожилой женщиной, делавшей свой рислинг и сдававшей его на железную дорогу по цене 22 цента за галлон — то есть чуть меньше четырех литров.

«Между ценой на вино, которое делает эта старуха в горах, возясь со своим ручным прессом, и ценой, которую он платит за вино в гостинице — разница в семь долларов и семьдесят восемь центов. Эта разница приходится на долю лощеных городских бандитов, затесавшихся между ним и старухой. А есть еще целая орда грабителей, и каждый старается урвать себе кусок пожирнее. Называется это — железнодорожный транспорт, финансовая политика, банковское дело, оптовая торговля, недвижимость и прочее, и прочее. Но, как ни называй, орда свое получает, а старухе достаются объедки — двадцать два цента».

Давайте изучать политэкономию наших реформ по Джеку Лондону, не создавая новых, несомненно, гениальных учебников о преимуществах «рыночной экономики». Изучать систему, при которой объедки получают те, кто производит продукцию. Она общая — и в Соединенных Штатах, и в России, так с какой стати нам не любить американцев за некую их жадность? Давайте на себя оборотимся и поймем, что наш рынок гораздо «свободнее», чем хваленый западный «free market», который наши либералы внедрили в девяностые годы.

Вместо резюме — еще раз о том, почему не все население страны, начиная с детей ясельного возраста, не относится к Западу вообще и к Америке в частности негативно. Отдадим должное нашей прессе, радио и, конечно, телевидению: мы не рассказываем о реальном положении дел, наши либеральные издания — коих очень и очень много — спускают собак на каждого журналиста, решившего поведать об американских проблемах.

Их — пруд пруди. В «великой и демократической» сегодня, по официальным данным, более 45 миллионов человек, 14,5 процента населения, живет ниже черты бедности. Та же официальная статистика гласит, что половина американцев зарабатывает ниже установленного прожиточного минимума. В нью-йоркском Бронксе блюстители порядка арестовали семилетнего мальчика, надели на него наручники и десять часов продержали в участке. Конечно, он был преступником, участником детских разборок на игровой площадке. Это в «тоталитарной России» подросткам разрешено рисовать на асфальте всякую веселую всячину. В городе Дойлстаун, штат Пенсильвания, полиция задержала двух ребят: они позволили себе украсить тротуар изображениями кита и морской черепахи. Видимо, плохо рисовали. Можно поговорить и о правах человека в далекой Австралии: там полиция загребла женщину 92 лет отроду, ветерана Второй мировой. Она нарушила закон, мирно протестуя против начала угольных разработок и вырубки леса.

Хватит, пожалуй. Наши газеты, радио и телевидение в качестве главных новостей презентуют намеки американских чиновников на уровне младших клерков о том, что — быть может… — неплохо бы Бараку Обаме отменить антироссийские санкции. После чего следует логический вывод журналистов о мировой общественности, дружными рядами выступающей за хорошие взаимоотношения с Россией. Я уж и не говорю о прогнозах на тему «предстоящей в самом скором времени Соединенным Штатам мучительной переоценке ценностей». Некоторые российские эксперты уверяют, будто эта самая переоценка уже началась. Ага, мучаются, мучаются американские политики — продолжая обвинять Россию во всех смертных грехах и предъявляя Москве все новые требования.

Наша же элита продолжает любить Америку — пусть даже тайно. Поэтому искренне верит в желаемое, которое выдает за действительное. Все верно: участие в опросах об отношении к Соединенным Штатам принимали лишь «простые граждане».