Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) Джеймс Уорлик сообщил об отсутствии планов по экстренному визиту в регион. При этом он отметил, что с целью подготовки к планируемому в июне саммиту лидеров Азербайджана и Армении сопредседатели «надеются на встречу с главами МИД Азербайджана и Армении» с целью «подготовки почвы для переговоров, ведущих к всестороннему мирному соглашению по Карабаху». Однако вряд ли на этом этапе стороны выйдут на уровень обсуждения мирного соглашения в широком смысле, поскольку речь идет в первую очередь о выполнении достигнутой в Вене договоренности о создании системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон.

wikipedia.org Барабан мира и барабан войны

Конечно, выход на эту ступень демонстрировал бы динамику переговорного процесса. Тем более что трудно не согласиться с мнением министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, который, выступая 23 мая в Брюсселе на встрече глав МИД стран «Восточного партнерства», констатировал, что «спустя всего несколько дней после встречи в Вене азербайджанские должностные лица пытались поставить под сомнение достигнутые результаты, выражая собственные искаженные представления, которые противоречат совместному заявлению высокопоставленных представителей стран-сопредседателей МГ ОБСЕ относительно результатов встречи глав Армении и Азербайджана, в том числе о безоговорочном соблюдении соглашений о режиме прекращения огня 1994 и 1995 годов, внедрении механизмов расследования инцидентов, а также расширении возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ».

Сразу отметим, что упомянутые соглашения 1990-х годов были, во-первых, подписаны Баку, Ереваном и Степанакертом. Во-вторых, расширение офиса представителя действующего председателя ОБСЕ предполагает не только техническое, но и физическое присутствие международных наблюдателей в зоне конфликта, что без участия Степанакерта — пускай даже на определенном этапе технического — невозможно. Понимая это, Баку пытался на словах сместить акценты в венских договоренностях.

Так, заведующий отделом по внешним связям Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов первоначально заявлял, что «Баку не подписывал мандат на расширение офиса председателя ОБСЕ». Однако теперь он сменил позицию, отметив, что Азербайджан не против. В то же время руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев как-то «философски» оценивает ситуацию: «После венской встречи глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что она способствовала созданию благоприятных условий для начала субстантивных переговоров на основе поэтапного подхода. Сегодня, как это упоминалось на встрече в Вене, основная задача — приступить к всеобъемлющим переговорам по урегулированию конфликта в июне. Фундаментальная часть всеобъемлющего процесса решения конфликта заключается в изменении неприемлемого и неустойчивого статус-кво и выведении армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий».

Поэтому не понятно, какой все же документ готовится подписать Азербайджан в июне, и что для него на этом этапе первично — «освобождение» территорий или введение системы мониторинга в зоне карабахского конфликта? Тем более что и министр обороны АР генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что «для достижения урегулирования конфликта следует вывести армянскую армию с оккупированных территорий Азербайджана». Наконец, глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде призвал верующих мобилизоваться за Нагорный Карабах, а в качестве примера привел войну между Ираком и Ираном, подчеркнув, что «в окопах на передовой линии в ходе противостояния этих стран с оружием в руках были и люди в чалме».

Это — призыв чуть ли не к джихаду, хотя ранее Азербайджан категорически выступал против тех, кто пытался квалифицировать карабахский конфликт как межконфессиональную борьбу. Все это наводит на мысль о том, что в азербайджанской правящей элите стали открыто обозначаться два направления. Первое ориентировано на политико-дипломатическое урегулирование карабахского конфликта, что предполагает определенную коррекцию внешней политики страны. И второе, которое делает ставку только на силовой сценарий, хотя события так называемой четырехдневной войны показали Азербайджану, что война для него не будет легкой прогулкой. К тому же мировое сообщество почти единодушно выступает на мирное урегулирование конфликта и не будет на стороне Азербайджана в случае развязывания им — независимо от заявленных целей — войны против Армении и Нагорно-Карабахской Республики. Тем не менее и провалы бакинской дипломатии на карабахском направлении могут стать началом конца правящей в Азербайджане властной структуры.

Более того, региональный кризис, в центре которого окажется Баку, может принять весьма серьезный характер, побудив к конкретным действиям не только соседние страны. Так что на данном этапе, который может занять заметный промежуток времени, для Баку, Еревана и Степанакерта наилучшим выходом объективно является сценарий соблюдения венских договоренностей, достигнутых огромными усилиями лидеров стран-сопредседательниц МГ ОБСЕ. При этом следует иметь в виду, что Москва, Вашингтон и Париж фактически единодушны по поводу перспектив и моделей карабахского урегулирования, имея в виду, конечно, Мадридские принципы.

С 1 по 5 июля в Тбилиси пройдет ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в рамках которой в Комитете по политическим вопросам и безопасности будет вынесен на обсуждение новый проект резолюции, имеющий отношение и к Нагорному Карабаху. По имеющейся у ИА REGNUM информации, в проекте этого документасодержится призыв «поощрять политическую волю стран региона, чтобы участвовать в серьезных усилиях по достижению соглашения по укреплению мер доверия, чтобы уменьшить риск дальнейших военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта». Сохранится ли данная формулировка в нынешнем виде или ее придется переписывать, зависит от того, состоится ли в конце июня встреча лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна и будет ли подписан какой-нибудь документ. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров готов провести встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ. Правда, о его готовности встретиться со своим армянским коллегой пока ничего не сообщается. В этой связи глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер еще раз призвал стороны соблюдать соглашение о прекращении огня и выразил надежду на то, что «новые соглашения станут основой для возобновления дальнейших переговоров». Посмотрим, что из этого выйдет.