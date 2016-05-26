



Цитата из к/ф «Сказка о потерянном времени». реж Александр Птушко. 1964. СССР

Победитель

Порошенко выиграл президентские выборы по нескольким причинам. Он шел на них как прозападный, но вместе с тем умеренный кандидат, отчасти компромиссная фигура. Восток страны был деморализован происшедшим, выяснил, что у него нет замены Януковичу. На кандидата Олега Царева оказывалось грубейшее давление в Киеве.

Порошенко подходил западным послам как человек, многократно себя запятнавший и потому контролируемый. Он подходил победившему майданному меньшинству как свой представитель. Он подходил коррупционному бизнесу как понимающий человек. В контролируемых, то есть — во всех основных медиа страны его победа подавалась как неминуемая.

К тому же у Порошенко была неплохая программа. Он обещал мир в Донбассе, хорошие отношения с ЕС и нормальные — с Россией, децентрализацию власти, реформу судебных и правоохранительных органов, борьбу с бедностью. Ритуально поминал Крым, но не слишком усердно. И в целом выглядел хоть и свидомым, но адекватным.

По разным причинам ни одной из своих целей Порошенко не достиг, а многих даже не пытался достичь. Мира в Донбассе нет. Ситуация в экономике — катастрофа. О нормальных отношениях с Россией («благодаря» майданной власти) нет и речи. Все осваивают деньги, соревнуются в поиске врагов, наращивают рейтинги, убирают и убивают оппонентов.

Анархическая власть

Петр Порошенко несет ответственность за ситуацию в стране только формально — как первое лицо государства. Реально же он не является таким первым лицом. В украинском государстве вообще нет ни лидера, ни ответственного. Есть разнородная группа, в которую входят олигархи, послы, политики, боевики. Они гребут все одновременно, иногда в одну сторону, иногда — в разные.

Это делает невозможным поиск виновного (ответственного). Это делает государство непредсказуемым — что сказывается и на деловом, и на социальном климате. Предприниматели выводят деньги в офшоры и не инвестируют в собственную страну. Граждане не платят налоги, относятся к государству без надежды и с подозрением, решают свои проблемы автономно, многие уезжают.

Украина стала failedstate. Нет единства народа, истории, судьбы. Прежняя идентичность отвергается новой властью. В качестве новой идентичности предлагается смесь шизофрении с провокацией, которая заведомо не может сплотить страну, а может только не давать атмосфере остыть. Украина — это территория, где живут граждане и где есть правящие этой землей олигархи, боевики и послы. Больше ее ничего не объединяет. Ее территориальное единство — сугубо временное.

А ведь два года назад — даже после госпереворота, пролитой крови, сделанных подлостей и сказанных глупостей — еще не все было потеряно. И предвыборная программа Петра Порошенко, будь она реализована, могла бы спасти Украине жизнь.

Выполнимые обещания

Компромиссный кандидат в президенты обещал мир в Донбассе: «Обеспечить деэскалацию конфликта, избежать войны и сохранить мир». Это были правильные слова. А действия были другими: выяснилось, что воевать — это полезнее и для рейтинга, и для усмирения собственных боевиков, и для теневого освоения многомиллиардных бюджетов.

Компромиссный кандидат в президенты обещал «найти приемлемые способы сотрудничества с Россией». Это были правильные слова: существование государства Украина (в любых границах) без выполнения этого пункта невозможно. Но действия отличались от слов: провокации, борьба с русским языком, культурой, артистами, всеми симпатизирующими России согражданами, общими праздниками и общей историей. По тем же причинам, по которым майданная власть решила воевать с Донбассом, она решила найти в России «врага» и сплотить общество против него.

Компромиссный кандидат в президенты обещал децентрализовать власть. Еще одно правильное обещание: Украина — искусственно созданное государство, и поддерживать мир между Ивано-Франковском и Донецком можно, только прислушиваясь к обоим и предоставляя автономию по наиболее болезненным вопросам. Действия вновь отличались от слов — и вновь по тем же причинам. Украинская власть не собирала и не мирила страну — она ее радикализировала и стравливала. Целью была сама атмосфера войны — для сохранения власти.

Невыполнимые обещания

Другие обещания были заведомо неисполнимыми. Кандидат Порошенко обещал гражданам Украины немедленную евроинтеграцию и европроцветание. Договор об экономической ассоциации с ЕС был подписан, но торговый оборот с Европой упал. О вступлении в ЕС нет и речи. Отношение граждан ЕС к Украине было выражено на референдуме в Нидерландах: против. Безвизовый режим получен, по среднему гражданину Украину его месячного дохода хватит только на билет в одну сторону.

Кандидат Порошенко обещал борьбу с коррупцией. Это обещание было еще менее исполнимым. Достаточно вспомнить отзыв американских дипломатов о тогда еще будущем президенте: «Самый коррумпированный человек на Украине». Уровень коррупции на Украине вырос. Президент не только не продал свои компании, но и нарастил их капитализацию на $100 млн и хранит деньги в офшорах. Люстрация посредством бросания в мусорные баки осталась развлечением агрессивных дурачков и формой борьбы за отжатие активов у одних коррупционеров другими.

В области экономики кандидат Порошенко обещал борьбу с бедностью. Вместо этого сокращались социальные выплаты и втрое выросли коммунальные платежи. Выполняются пожелания МВФ (выдоить из населения все, что возможно), а не пожелания населения (дайте пожить по-человечески). Рухнула промышленность и курс валюты. Квартплата больше пенсии. Из бедной страны Украина стала нищей.

В кредит берутся миллиарды долларов, об их дальнейшей судьбе ничего не известно, расплачиваться будут потомки. Бывший премьер-министр обмыл первый миллиард, дети чиновников проигрывают миллионы в казино, сами чиновники отдыхают в Дубае.

В других сферах все ограничилось декларациями. Вместо реформы милиции — переименования и переодевания. Вместо энергобезопасности — закупка российского газа не напрямую, а через посредников (чтобы «не платить России»). Вместо свободы слова — проведение форумов, отстрел и посадка оппонентов.

Что дальше

В мае 2016-го Украина стоит перед почти теми же вызовами и проблемами, что и в мае 2014-го, когда владелец Roshen стал президентом: отсутствие мира в стране, коррупция, отсутствие свободы слова, безответственные политики, экономический кризис, внешнее управление. Только теперь эти проблемы стали еще запущеннее и тяжелее.

Что дальше? Уже упомянутая хаотичность украинского государства и вызываемая ею непредсказуемость ставит любой прогноз под сомнение. Можно предположить и падение Порошенко с дальнейшим судом над ним, и спокойное завершение его президентского срока, и даже победу на следующих выборах.

Устраивает ли Порошенко западных послов? Скорее да: антимосковская позиция и готовность выполнять любые пожелания — важнее остального. Устраивает ли он международных кредиторов? Безусловно, да: берет деньги на любых условиях и выполняет все пожелания.

Устраивает ли он местных боевиков? И да, и нет: не сажает, дает подраться и подзаработать, хотя «развернуться по-настоящему» не позволяет. Устраивает ли он местных олигархов? И да, и нет: конечно, им хотелось бы перевести на себя больше финансовых потоков, вместе с тем дозволено многое.

В общем, единственная сторона, которую Порошенко не устраивает категорически, — это народ. Отсюда и пятикратное падение рейтинга — до 10%, что намного меньше, чем было у Януковича перед майданом. Но, как уже показала история, решения на Украине принимают агрессивные меньшинства. Порошенко не препятствуют движению государства в пропасть, но ему лично пока ничто всерьез не угрожает.

Впрочем, вчера, 25 мая, ровно в годовщину избрания Порошенко, в украинской политике появился новый фактор, способный кардинально повлиять на ситуацию. Это — вернувшаяся в Киев Надежда Савченко. Невменяемая женщина, желающая продолжать убивать «ради мира», раскрученная до уровня суперзвезды и никем не контролируемая — возможно, это тот самый спусковой крючок, который ведет к окончательной радикализации, полноценной гражданской войне и окончательном распаду Украины.