Насколько экономически обоснованы новые тарифы на услуги ЖКХ, означает ли повышение стоимости услуг лучшее качество? Эти и другие вопросы интересовали украинскую региональную прессу на неделе с 19 по 25 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об одном из таких обсуждений рассказывает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Согласно решению исполкома Черниговского городского совета, в среднем цена на услуги ЖКХ поднимутся на 160%. Административные расходы, то есть заработные платы всего персонала ЖЭК, в тарифе закладываются на уровне 50%. В ряде случаев по одной и той же услуге четыре разных предприятия дают разные тарифы. О какой обоснованности тогда идет речь? Компании ЖЭК превратились в прокладку для зарабатывания. Они собирают деньги, а все услуги предоставляют субподрядные организации. Впрочем, большинство экспертов все же приходят к выводу, что повышение тарифов неизбежно. Однако обоснованность самого тарифа и контроль за предоставлением услуг остается проблемным вопросом черниговского жилищно-коммунального хозяйства.

На Волыни требуют легализовать добычу янтаря, говорится в статье на портале «Волинські Новини» (Луцк). Ходить по собственным огородам под дулами автоматов и наблюдать, как их земли превращаются в «лунные пейзажи» после незаконной добычи янтаря, жители Маневицкого района не хотят, а поэтому нужно наводить порядок в этой сфере и легализировать добычу. Заметим, что именно в этом уголке Волыни находятся едва ли не самые главные в области залежи янтаря. Председатель фракции «УКРОП» в облсовете Вячеслав Рублев, напомнив обещания Петра Порошенко двухлетней давности — навести порядок в сфере добычи янтаря, заявил, что, затягивая с легализацией, Волынь теряет миллионы, которые могли бы наполнить бюджет. А Национальная гвардия, которая по селам «охраняет» залежи с автоматами, выполняет функцию надзирателя, позволяя добычу одним и запрещая тем, кто не проплатил «разрешение». Председатель Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк заверяет, что незаконной добычи янтаря в его районе нет. Но журналисты издания провели собственный эксперимент — попросили местных жителей подтвердить или опровергнуть эту информацию. Как оказалось, стоит отъехать за 20−30 километров от райцентра в сторону Сойни, как над дорогой можно увидеть «лунные кратеры» — ямы от мотопомп, которыми моют янтарь. А рядом — пустоши, на которых ничего не растет и явно не скоро появится.

Закарпатцам не стоит верить Порошенко: скорого безвизового режима с Европейским союзом не будет, предостерегают «Новини Закарпаття» (Ужгород): «Наше издание неофициально обратилось к консулу одной из восточно-европейских стран, которое имеет свое представительство на Закарпатье, с просьбой прокомментировать перспективы получения безвизового режима для Украины. «Закарпатцам не стоит верить Порошенко: скорого безвизового режима с ЕС не будет и когда он будет, сказать очень трудно. Страны Вышеградской четверки за безвизовый режим, но их голос слышать в ЕС не очень хотят. Крупнейшим союзником украинцев по этому вопросу выступает Венгрия, которая неоднократно призывала к введению безвизового режима, но нестабильность, коррупционные скандалы на Украине делают свое черное дело. Задержание украинского дипломатического автомобиля с контрабандными сигаретами существенно ударило по имиджу Украины и еще больше осложнило этот вопрос», — заявил консул».

Тем временем в Сумах чиновники начали голодать на майдане, передает «Данкор» (Сумы). 23 мая уволенные работники департамента градостроительства и земельных отношений вышли на площадь Независимости, чтобы начать бессрочную акцию протеста. Уже установлены две палатки, в которых планируют размещаться около 50 участников протеста. Сюда же подвезли дрова и металлическую бочку для обогрева ночью. Руководит процессом директор департамента Анатолий Жук, уже пятый раз уволенный мэром Сум Александром Лысенко. Как рассказал глава независимого профсоюза департамента Виталий Глянцев, после нынешнего похода на аппаратное совещание, где мэр не захотел их услышать, они начинают бессрочную голодовку, пока городские власти не выполнят их требования — не восстановят всех на работе и не отменят ликвидацию департамента. Если их протест ни к чему не приведет, то работники департамента отправятся пешком в Киев добиваться правды там.

Источник, близкий к подразделению «Азов», сообщает, что в полку много недовольных действующей властью, за что им пригрозили отправить на передовую. Об этом пишет «Жизнь Луганска» (Луганск). По информации источника, командир полка Белецкий пытался встретиться с президентом Порошенко в администрации, но не был допущен к «высочайшему телу». Мало того, после этого Порошенко в грубой форме высказал по телефону куратору «Азова» Роману Зварычу недовольство поведением его подопечного. Военнослужащим «Азова» пообещали, что в случае мобилизации подразделения, все без исключения «пойдут на передок», полк будет задействован в самых горячих точках. Им запрещен выезд на автомобилях из зоны «АТО», проверку на постах въезда выезда производят подразделения МВД Украины. Помимо того, сообщается, что благотворительная помощь, поступающая из различных источников для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих добробата, разворовывается семьей Зварычей. Автомобили б\у (внедорожники и пикапы), переданные в основном из Польши и Прибалтики, распродаются с целью личного обогащения.

А в редакцию портала «Полтавщина» (Полтава) обратился руководитель областной организации «Айдар Полтавщины» Владислав Касьян, который утверждает, что ему угрожают экс-сотрудник СБУ и члены УНА-УНСО. По его словам, в свое время представители УНА-УНСО с экс-сотрудником СБУ и бывшим работником милиции из Днепропетровской области предлагали ему собирать в области у благотворителей помощь в зону «АТО», в том числе и деньги, но использовать их не по назначению. «Тогда я отказался, потому что с благотворителями подписываю трехсторонние акты приема-передачи материальной помощи с участием командира батальона «Айдар», бойцы которого служат в зоне «АТО», — сказал Касьян. — Как я понял, после этого отказа начались угрозы». Ситуация взята на контроль на уровне первого заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Сергея Алешкина.

В Виннице оправдали бывшего руководителя областной полиции Антона Шевцова: следствие не нашло фактов, указывающих на «госизмену», прокуратура закрыла соответствующее уголовное производство. Как констатирует «Реал» (Винница), по истечению двухмесячного досудебного расследования «громкое дело», основанное на видео с «путинского парада в Севастополе» 9 мая 2014 года, где Шевцов шел в колонне демонстрантов с георгиевской ленточкой, закончилось фиаско. Не стоит забывать, что полицию он возглавил «по протекции» ряда депутатов с винницкими корнями. Не случайно, когда в Винницком горсуде рассматривался вопрос о содержании подозреваемого под стражей, защитой экс-правоохранителя занимался квартет столичных адвокатов. А как только освободили, из зала суда его выводила команда крепких парней явно прошедших спецподготовку. «Честно говоря, печально, — сокрушается издание. — Да, в том, что Шевцов пытался пересечь границу, когда его задержали, нет «госизмены», это было понятно изначально. Но! Но то, что на выходе расследование ничего не сумело выяснить и ничему «не нашло подтверждений», просто коробит. 42 поездки за границу за 2 года, липовое прохождение службы в «АТО», секретные данные в планшете — это и многое другое, получается, никого, кроме общественности, не волнует…».

Переименование города ударит по предпринимателям, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). «Верховная рада переименовала Днепропетровск незаконно и поспешно. При переименовании Днепропетровска при изменении документов появится новый открытый реестр собственников имущества, что облегчит рейдерские захваты недвижимости и бизнеса, — заявила заместитель председателя Регионального совета предпринимателей при Днепропетровской облгосадминистрации Лариса Бабич. — Когда горожанам говорят, что для них переименование ничего не будет стоить, это неправда. Каждый должен будет заплатить за замену паспорта, документов на недвижимость, жилье, транспорт и так далее». Как отметил член совета «Лиги аудиторов Украины» Михаил Крапивко, переименование Днепропетровска ударит по предпринимателям города: «Предпринимателям надо иметь ряд документов: устав в новой редакции, заявление и так далее. Эти документы должны быть нотариально заверены. Чтобы нотариально заверить изменения — от 300 грн за одну копию. Кроме того, надо переделать печати — это от 150 до 1 тыс. грн. Для банка потребуется карточка с образцами подписей — каждая подпись стоит 150−200 грн. Далее, нужно изменить бланки, если они типографские, внести изменения во все договоры, которые заключены, то есть отпечатать допсоглашения и разослать их. На это нужно потратить деньги и время». Он также подчеркнул, что в связи с перерегистрацией имущества необходимо будет внести соответствующие изменения во все реестры: от земельных (договоры аренды земли, которые люди годами не могут заключить) до реестров недвижимости и автотранспорта.

Распоряжением мэра в рамках декоммунизации ул. Карла Либкнехта переименована в ул. Шнеерсона, рассказывает «Вечерний Николаев» (Николаев). Это вызвало недовольство части горожан. Противник нынешнего названия, член Национального союза писателей Дарина Березина, утверждает, что при переименовании была нарушена процедура. По ее словам, горожане при опросе поддержали вариант «Черниговская», но улицу назвали в честь человека, который пропагандирует «превосходство одной нации над другими». Данное заявление, повторяющее тезисы юдофобских сайтов, пришлось по нраву далеко не всем. В защиту Любавичского ребе выступил историк Владимир Щукин, специализирующийся на изучении еврейской жизни в Николаеве. В итоге комиссия по переименованиям предложила сторонам, чтобы окончательный вердикт о наименовании улицы горожане вынесли на общественных слушаниях.

Российский режиссер Михаил Чумаченко задержан сотрудниками СБУ в Одесском аэропорту: сотрудники спецслужбы приняли его за активного сторонника непризнанной ДНР с тем же именем и фамилией, информирует «Таймер» (Одесса). Однако чуть позже выяснилось, что не все так однозначно. Российский писатель и публицист Виктор Шендерович на своей страничке в Facebook написал, что Чумаченко «посчастливилось» быть полным тезкой разыскиваемого мужчины. «Мои дорогие украинские друзья! К вам обращаюсь я со смиренной просьбой — унять каким-нибудь образом группу дебилов из Службы безопасности Украины, которые опять задержали в Одессе моего друга», — обратился Шендерович. Его обеспокоил тот факт, что теперь товарищу может угрожать физическая расправа. «И теперь первый встречный незалежный читатель может при случайной встрече с чистой душой отоварить профессора ГИТИСа (РАТИ) по лысому черепу в целях укрепления украинского патриотизма», — пишет Шендерович. Он также просит желающих осуществить такое действо сначала сходить на спектакли Чумаченко — скажем, на «Одессу у океана» в Одесском областном академическом русском драматическом театре. «А уж если не понравятся спектакли, то мочите этого москаля смело», — завершает публикацию Шендерович.

«Прославившийся на всю Украину и за ее пределами своими вокальными талантами глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев на коллегии облгосадминистрации в Херсоне, видимо, голос потерял, — пишет портал «Херсонцы» (Херсон). — По крайней мере, на вопросы губернатора Андрея Гордеева о готовности Генического района к курортному сезону, Воробьев ответить внятно так и не смог. Выйдя на трибуну, он «ответственно» заявил, что «в этом году курортный сезон в Геническом районе будет», и перевел разговор на то, как помогает воинам «АТО» и их семьям, и как это было в прошлом году. На более конкретный вопрос, сколько же в таком случае в районе отдохнуло в прошлом году воинов «АТО» и их семей, Воробьев ответил: «Воинов — сотни, а семей — десятки…». После, так и не сказав ничего конкретного, Воробьев сел на свое место. Что ж, за конкретную работу отвечать — это Вам, господин Воробьев, не песни петь!».

Традиционный парад вышиванок в Запорожье собрал более тысячи участников, передает «Индустриалка» (Запорожье). Запорожцы в патриотической одежде прошли от здания горсовета до площади Героев (возле облгосадминистрации). В параде приняли участие патриоты от мала до велика. Самым маленьким участникам, которых удалось встретить на шествии, оказались 10-месячные малыши. Одним из самых почетных участников парада был 86-летний бандурист Владимир Иванович Дяденко. Поучаствовали в параде и переселенцы из зоны «АТО». Но настоящий фурор произвели на параде собачки, одетые в вышиванки и веночки. «Вышиванку для Танка я пошила сама за полчаса и сделала еще патриотичный бантик спереди. Когда начала одевать на него вышиванку, он понял, что обратного пути нет, — смеется хозяйка питомца Катя Романенко. — Он «АТОшный», ездит со мной на полигоны, в «АТО», не боится взрывов, в общем — боевой пес. А для крохотной Соломки платье покупали на Хортице, говорит хозяйка собачки Ирина. По ее словам, собака очень обрадовалась вышиванке, потому что любит наряжаться, у нее есть целый гардероб, в котором более 50 нарядов.