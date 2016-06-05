В крупных городах страны сейчас регулярно происходят события связанные с фокусами. Это конференции, шоу, концерты. Одних фокусников заказывают на свадьбу, а другие проводят всемирно известные и очень дорогие шоу. До сих пор вокруг фокусов существует множество мифов и легенд. И уж точно они вызывают любопытство. Олег Степанов — известный фокусник и эксперт по сценической магии, которого приглашают в жюри телевизионных шоу, но кроме этого, он крупнейший исследователь истории фокусов. Нам посчастливилось пообщаться с ним про столь волшебный предмет.

Иван Шилов ИА REGNUM Фокус

— Если бы Вы писали историю фокусов от зарождения до наших дней — какие бы люди и события были в центре этого повествования?

— Что значит «Если бы»? Я пишу. Жан-Эжен Робер Уден. Его жизнь это главное событие.

— Почему часть фокусников «выдаёт секреты», а часть нет. Какой профессиональный и цеховой кодекс существует профессиональных фокусников? Расскажите немного про то, как фокусники существовали в веках.

— Приход потока информации в нашу страну совпал с выходом передачи «Разрушение кода фокусников» (Breaking the Magician's Code). Первую мы не смотрели, но вот цикл с Валом Валентино крутят и сейчас. Современные люди считают, что фокусник это дурачок, который сидит и раскрывает секреты. Я — старой формации. У меня даже известные фокусники плачут, когда я отказываюсь раскрывать им секреты. Никакого «профессионального кода» нет. В Америке есть юридические проблемы. Там секреты не раскрывают только потому, что подписывают договор при нарушении которого люди могут просто забыть о своей будущей профессии.

— Есть ли в мире сценической магии национальные стили и особенности? Какая страна внесла наибольший в клад в развитие этого искусства и почему?

— Ну, конечно есть национальные стили. Сейчас много чемпионов из Азии. Они резко отличаются от других. У Азиатов многое зависит от «зарядок» (заранее спрятанных в теле устройств). Когда открывается занавес они тупо стоят в какой-то позе (рукой двигать нельзя, ногой — нельзя). Начинается представление — сначала появляется первая карта — освобождается первая ниточка с пружинкой, потом вторая… Через некоторое время фокусник уже может двигаться. Это выглядит смешно. Но с точки зрения «спорта» многие хотят иметь как можно больше «зарядок» чтобы считать себя крутым. Когда это пытаются повторить русские, выглядит смешно.

Олег Степанов

— Какие главные заблуждения о фокусах существуют в мире неспециалистов?

— «Медведи на улице Москвы» в мире фокусов, это конечно «код фокусника», «все спрятано в рукаве» (между прочим, существует такое направление «сливинг», но это не все фокусы) и «люк в ящике». Существуют и теоретические заблуждения. Ну, многие верят, что фокусники сами изобретают свои фокусы (Исчезновение Статуи Свободы изобрел для Копперфильда Джим Стинмеер) и многие думают, что у каждого фокуса есть только один секрет (в действительности, если все фокусники распиливая женщин используют двух ассистенток, то быстро появляется тот, кто работает с одной ассистенткой. И наоборот).

— Каково место культуры фокусов в истории культуры человечества? Как бы Вы описали особенности этого странного мира? В одном из интервью Вы говорили что фокусники «больные люди» — поясните, пожалуйста, что Вы имели в виду?

— Тут имеется резкое различие между нашей страной и всем миром. Во Франции был Робор Уден, который написал книгу «Тайны престидижитатора», которая ввела фокусников в состав «культурного слоя». У нас книга не была переведена и мы фокусниками таковыми не считаем. Ну, а как можно прокомментировать «больных людей»? Основа культуры — честность и порядочность. Фокусник — обманывает. Нужна определённая повёрнутость в голове, чтобы совмещать две такие противоположные догмы. Вы бы видели, как фокусники пытаются обмануть друг друга. Это просто клиника.

— Правда ли что некоторые фокусники зачастую тренируют своё тело порой почти калеча его или как минимум достигая возможностей «йогов» и цирковых артистов в жанре «каучук»? для каких фокусов (освобождения?) это особенно важно?

— Ну… Я много лет назад занимался бади-трикс. Это всякое там хождение по углям, протыкание себя иголками и прочая ерунда. Сейчас готовлю знакомых, которые хотят выступать с необычными номерами. Но йога здесь не нужна. Рассказы о том, что люди вынимали руки из суставов… Пустое. Сейчас самое сложное это глотание шпаги (недавно выучил своего знакомого) и один молодой парень хочет возобновить номер «Человек-фонтан» (он сам занимается фаер-шоу, а если натренироваться заглатывать и выплевывать керосин, то можно улучшить шоу). Но это все обычные тренировки. Ничего сверхъестественного. Есть два способа сделать супер-шоу со сверх возможностями: долго-долго тренировать своетело или долго-долго врать окружающим, что-то, что ты делаешь — это сверх возможности. Поскольку по деньгам результат один и тот же, то выбирают обычно второе.

— Скажите пару слов про такой жанр как «ментализм» и вообще использования психологии, гипноза, психофизиологии в работе фокусника. Какие особенности психологии используются наиболее часто?

— Не нужен в фокусах гипноз. Есть крутые менталисты, которых я называю «настоящими», которые делают реальные вещи, но сейчас «профессиональный» ментализм это все те же гиммики (специальные устройства). Израильский Лайор Сушард просто средний фокусник. Он так криво все делает, что знающие люди только ахают. И называю я его «средним» не потому что завидую, а потому что его репертуар это обычные современные фокусы из магазинчиков с реквизитом. Он даже не использует что-то сложное или старинное. Я могу назвать не только имена создателей всех его фокусов, но и название фирм, которые это выпускают и название DVD в которых он все это посмотрел. Не, ну, конечно, болтать о том, что фокусники используют психологию, это у нас любят…

— Как вы видите режиссуру фокусов? Какие жанры в мире фокусов были популярны в разные эпохи? И какие стали сейчас совершенно невозможны?

— Сейчас возможно все. Зависть — двигатель прогресса. Если я скажу, что что-то сейчас невозможно, то просто, чтобы насолить мне, это быстро реализуют.

— Есть ли в мире фокусы секретов, которых Вы не знаете? Если да, то какие из них вызывают у Вас самое большое восхищения? Кто из фокусников обладает самыми развитыми «особыми навыками», которым Вы завидуете?

— Н-да. Легенда о существовании загадочного и знающего все секреты мастера никогда не умрёт. О, нет, конечно нет секретов которые я не знаю. Я самый знающий! Я знаю все секреты всех фокусников за все времена. (Господи, только бы мама не прочитала это интервью) Я завидую работягам. Скажу вам по секрету (Это самый жуткий секретсупер-секретного общества супер-секретных фокусников), в мире существует огромное количество писателей и учителей, которые впаривают молодым, что для того, чтобы стать настоящим фокусником, надо много тренироваться, но сами являются ленивыми жлобами. Байки о том, что тренируются по 3 часа в день рассказывают те, кто не тренируется и пяти минут. А те, кто прерывает их и с печалью в голосе сообщает «А я тренируюсь по 4 часа» вообще не тренируются, а просто покупают реквизит в магазине и нажимают на нужные кнопочки. Так вот. Среди всей этой шарашкиной конторы под названием «фокусники» действительно существуют те, кто тренируется. Им я завидую…