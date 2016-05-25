Они сделали из нее героя, а теперь увидели реальность: невменяемое, нездоровое, агрессивное, кровожадное существо. Существо, которому нужно в больницу, лечиться и долго-долго отдыхать. А вовсе не в Верховную раду и уж тем более не в Европарламент.

Иван Шилов ИА REGNUM Савченко

Свободная Надежда Савченко — это обезьяна с гранатой. Когда и куда она ее бросит? Этого не знает никто, включая ее саму. Степень неадекватности пациента оценить легко. Просто пересмотрите сцену приветствия в аэропорту Борисполь.

Парадокс: украинской политической системе надо бы отвергнуть такого клиента, но она его не отвергнет. Каждая из множества политических сил попытается использовать ее в своих интересах. Надеясь, что граната полетит в конкурента.

Кому-то повезет, кому-то нет. Юлии Тимошенко уже прилетело. Петру Порошенко пока нет. Дальше — больше.

Почему украинская политическая система ведет себя столь неадекватно? Зачем лепить образ хероуини, которая может броситься когда угодно и на кого угодно? Это называется — инерция. Когда за патриотизм выдается кровожадный провинциальный национализм, это нужно довести до предела. Это самоподзавод. Самосбывающееся пророчество. С какого-то момента ты уже не выбираешь. Ты обязан продолжать взвинчивать ситуацию. Иначе взвинтит кто-то другой. И выиграет. Украинские «СМИ» растеряны. Они сделали из Савченко героя, в последнее время делали это уже по инерции. Она в их головах — совсем другая, чем в жизни.

Но фарш не провернуть назад. Теперь именно она — герой. Под нее зачистили поляну, для нее накрасили пьедестал. Менять концепцию поздно. Надежда Савченко — идеальный кандидат на пост украинского фюрера. Если бы ее отпустили поближе к выборам, именно она стала бы президентом Украины. Но шансы есть и сейчас.

Так велик соблазн сделать ее своей «вывеской», сделать своим ее рейтинг, рассчитывая, что не весьма умная клиентка не будет мешать решать серьезные вопросы. Рано или поздно клиентка, конечно, бросит гранату и в тебя. Но живем ведь сегодня. Несколько миллиардов можно успеть сделать.

Надежда Савченко — самая яркая метафора свидомого украинства, доведенного до конца. В риторике — свобода и достоинства. На практике — кафкианское, гофмановское страшно-смешное.

Надежда Савченко — самый яркий пример того, что бывает, когда все решает сила. В данном случае — сила агрессивности. Которая больше всех — у сумасшедших.

Надежда Савченко — самый яркий пример того, что бывает, когда пиар заменяет реальность. Про нее можно говорить любые слова, но слышавший ее собственные слова отшатнется в ужасе.

Если успеет.