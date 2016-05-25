Единороссы предлагают дополнить закон «О политических партиях» поправками о праймериз. Норму вроде бы не собираются делать обязательной для всех политических игроков. И все же представители оппозиции насторожились. Что предлагают оппонентам «медведи» — шубу с барского плеча или скрытую ловушку? Что будет, если предварительное голосование по отбору кандидатов будут вынуждены проводить все партии?

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

На первый взгляд, преимущества и ловушки праймериз для оппозиционеров можно назвать очень быстро. Предварительное голосование позволяет де-факто раньше начать предвыборную кампанию и привлекает внимание к партии. Этот аргумент постоянно вспоминают в связи с соответствующим мероприятием единороссов — почему бы ему не работать и для оппозиции? С другой стороны, никто не мешает тем же «медведям» отправить собственную массовку на предварительное голосование к политическим «соседям» и навязать им победителя. Например, более слабого кандидата. Вот вам и ловушка для оппозиции. Но на деле, как всегда, все сложнее.

Проведение праймериз приводит к заметному росту популярности перед выборами? Но пример самих единороссов пока этого тезиса не подтверждает. Чем ближе к дате предварительного голосования, тем чаще простые избиратели слышали о такой инициативе «партии власти». Но, по данным ВЦИОМ, ее рейтинг на 1 мая 2016 года составлял 49% голосов, а на 15 мая — 47,9%. Конечно, не стоит переоценивать падение в 1,1%. Для партии с такой серьезной поддержкой это очень незначительные колебания. Но даже в этом случае получается, что рейтинг единороссов, несмотря на приближение праймериз, как минимум топтался на месте. Может быть, кампания вокруг предварительного голосования по крайней мере замедлила падение рейтинга партии? Но и тут заслуга праймериз неочевидна. За последний месяц не происходило событий, которые грозили бы «медведям» серьезным падением поддержки. Скорее наоборот. Например, на руку партии вполне могло сыграть ее активное участие в праздновании Дня Победы.

Праймериз любой другой партии не отличались бы «медвежьим» размахом. А значит, и эффект от них, в том числе информационный, был бы меньшим.

Может быть, праймериз хотя бы помогают кандидатам-одномандатникам, которые таким образом могут раньше начать кампанию? Однако опыт показывает, что далеко не всегда это так. Скажем, победители праймериз «Моя Москва» накануне выборов в Мосгордуму 2014 года в ходе основного голосования побеждали далеко не всегда. А заявить о себе избирателю можно и без подобных процедур. Во многих регионах уже появились информационные плакаты политиков от системной оппозиции, которые ни в каких праймериз не участвуют (в Санкт-Петербурге, например, сложно не столкнуться с плакатами «Партии роста» с изображением Оксаны Дмитриевой).

Выходит, обязательное для всех партий предварительное голосование станет как раз ловушкой для оппозиции? Но и это не очевидно. Да, власти могут направить людей на участки по проведению оппозиционных праймериз и добиться победы там нужного кандидата. Но зачем такие сложности, когда всё можно сделать проще? Кандидаты, которые не нравятся федеральным властям, скорее всего, ни одной системной партией выдвинуты или допущены до собственного предварительного голосования не будут. С региональными властями системная оппозиция также чаще предпочитает вести диалог, чем конфликтовать. А там, где такой конфликт всё же имеется, сама партия результаты праймериз может отменить — предлоги найдутся.

Тогда, чего же хотел добиться секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, говоря о законодательном закреплении праймериз? Видимо, всё проще, чем кажется. Обратим внимание, что сам функционер единороссов как раз и не предлагал обязывать все партии такую процедуру проводить. Да и о самой идее законопроекта пока не сказал ничего конкретного — скорее всего, даже концепции этих поправок пока нет. Это больше похоже не на хитрую многоходовую комбинацию, а на простое желание продлить информационный эффект от праймериз самих «единороссов». Обсуждать такую инициативу в СМИ явно будут не один день, вот и мы с вами не исключение.

А будет ли все же процедура внутрипартийных праймериз закреплена законодательно — еще большой вопрос. Сейчас уже не все помнят, что в 2011 году с подобной идеей выступил Владимир Путин, тогда еще премьер-министр: «Прошу подумать над тем, чтобы такое предварительное голосование сделать нормой для всех политических партий и внести соответствующие изменения в действующее законодательство». Оппозиционные партии тогда тоже эту идею не поддержали. Например, представитель КПРФ Иван Мельников говорил, что «от таких заявлений… вся партийная система России должна быть в легком шоке». Но вот уже следующие парламентские выборы на подходе, а идея так и не была реализована. Не факт, что кто-то возьмется осуществлять инициативу всерьез, если она никому не несет явной выгоды. Получается, практически по Ницше — праймериз «для всех» оказываются инициативой «ни для кого».