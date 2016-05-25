



rmf.fm Мазуры скрывают немало секретов III Рейха

В предыдущих статья о поиске Янтарной комнаты ИА REGNUM говорило о немецком и британском следах этой одной из самых интригующих историй XX века. Теперь настала очередь сказать несколько слов и о польском следе.

В августе 2015 года мир потрясла сенсационная новость. Двое искателей сокровищ сообщили, что они обнаружили в горах возле города Валбжих (Нижняя Силезия) легендарный «золотой поезд» нацистов, забитый золотом и бриллиантами. О факте находки стало известно из письма, которое от имени мужчин направила в адрес мэрии юридическая фирма, с требованием в обмен на место указания сокровищ предоставить искателям 10% от их стоимости. «В соответствии с действующими процедурами староста провел совещание с представителями пожарной службы, полиции, армии и прокуратуры, — заявила Марика Токарская из Валбжихской районной администрации. — В письме не говорится о точном местоположении находки. Тем не менее, информация нам представляется заслуживающей внимания, так как она содержит много специфических особенностей, позволяющих думать, что авторы послания знают, где расположен поезд».

Новостью заинтересовались и не только в Польше. Британская корпорация ВВС и Telegraph, немецкая газета Die Welt и американская Washington Post посвятили нацистскому «золотому поезду» несколько материалов. Хотя мюнхенская газета Sueddeutsche Zeitung подвергла польское правительство критике за «неправильную информационную политику» в отношении «золотого поезда», поскольку сочла эту историю обычной журналистской «уткой». К делу подключилась мэрия Валбжиха. Городские власти выпустили «заявление об официальном одобрении отчета о нахождении поезда и начали соответствующие процедуры». В свою очередь отвечающий за культурное польское наследие Генеральный хранитель памятников Петр Зуховский сообщил, что «на более чем на 99% уверен» в том, что «золотой поезд» существует, однако предупредил об опасности его самостоятельных розысков — состав и подступы к нему могут быть заминированы. «Мы не знаем, что находится внутри. Но сам факт наличия поезда свидетельствует об уникальном его содержании», — добавил Зуховский. Однако что именно скрывали нацисты и у кого были отняты эти сокровища? Версии высказывались разные.

Некоторые польские издания сочли, что в «золотом поезде» нацисты складировали утраченные во время Второй мировой войны сокровища музеев и частных коллекций Польши. Другие приняли за основу «еврейский след». Стали появляться заявления с претензиями. Так, живущий в Латвии адвокат Михаил Йоффе сообщил, что на сокровища может претендовать Россия по праву того, что Советский Союз входил в антигитлеровскую коалицию. «Если имущество было вывезено с территории бывшего СССР, то в соответствии с международным правом оно должно быть передано российской стороне», — подчеркивал Йоффе. Аналогичные претензии предъявил и Всемирный еврейский конгресс. В заявлении, опубликованном в Нью-Йорке, глава этой организации Роберт Сингер сообщил, что ценные предметы, которые могут быть найдены на территории Польши, вполне возможно являются украденными у евреев и потому «должны быть возвращены своим законным владельцам или их наследникам». Нет, «золотой поезд», если его найдут, будет находится в распоряжении Государственного казначейства Польши, парировал в ответ Зуховский.

К поискам подключилось министерство обороны Польши. Саперы и военные инженеры занялись в Валбжихе «предварительной разведкой» в предполагаемом месте нахождения «золотого поезда», которые взяли под свой контроль служба охраны железных дорог и лесные пожарные. Томаш Семоняк, министр обороны Польши на тот момент, заявил, что говорить о результатах разведки еще рано. Армейские подразделения занимались работами осенью 2015 года. Потом в деле поиска «золотого поезда» наступил перерыв, пока не появилась новая информация. Искатели заключили соглашение с Польскими железными дорогами (PKP), договорившись, что поиски начнутся не раньше середины мая этого года и будут они вестись с использованием тяжелой техники. А до того планируется произвести осмотр зоны предполагаемого места нахождения поезда, чтобы определить масштабы вырубки леса в нем.

Эта история заинтересовала нас в связи с сообщением, сделанным в конце августа 2015 года британским телеканалом Sky News, который предположил, что среди сокровищ «золотого поезда» находится Янтарная комната. Польша имеет свой богатый опыт поиска спрятанного нацистами добра. В начале 1980-х годов «золотой лихорадкой» заразились премьер-министр Польши генерал Войцех Ярузельский и министр внутренних дел Чеслав Кищак. Власти создали специальную группу для поиска немецких сокровищ. Однако результаты оказались скромными. Одной из немногих удач стало обнаружение в аббатстве в Лубонже (Нижняя Силезия) клада с золотыми и серебряными монетами, общим числом в 1353 и весом более 6 килограммов. Впрочем, нацисты не имели к этому сокровищу никакого отношения, оказалось, что его зарыли еще в XVIII веке. Но это был хоть какой-то результат. В случае с поиском Янтарной комнаты дела обстояли иначе.

В 1981 году свои услуги по ее обнаружению предложил «человек со странными способностями», Эдвард Трушелевич, указавший на место расположения — замок в Пасленке (Варминско-Мазурское воеводство). Как рассказывает польский телеканал TVN24, были очевидцы, которые видели осенью 1944 года, как ночью во дворе замка разгружали грузовики, забитые ящиками. В непосредственной близости от Пасленка гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох часто проводил совещания, где определялась судьба награбленных нацистами сокровищ. Интересный нюанс — хотя Кох был приговорен польскими властями к смертной казни, приговор так и не вступил в действие, экс-гауляйтер умер своей смертью в заключении в 1986 году. Есть подозрения, что власти Польши сохранили Коху жизнь потому, что он знал, где хранится Янтарная комната и другие ценности. Однако если это так, высокопоставленный наци этот секрет унес с собой в могилу.

И вот еще один интересный нюанс. Спустя несколько месяцев после того, как Sky News допустил связь «золотого поезда» с Янтарной комнатой, в апреле этого года польские СМИ сообщили о находке в комплексе бункеров немецкого военного командования в Мамерках на Мазурах. Поисковики обнаружили неизвестное до того помещение. Открытие было сделано с помощью георадара, определившего в одном из объектов замурованное помещение размером три на два метра, рассказал Польский культурный центр в Калининграде. По словам Бартоломея Плебаньчика, управляющего комплексом бункеров «Город Брыгиды» в Мамерках, по свидетельствам местных жителей, Эрика Коха перевозили из тюрьмы в Барчево в Мамерки во время судебного процесса над ним, и в Мамерках он указал на место, где были спрятаны сокровища. «Если бы шансы найти элементы Янтарной комнаты или других ценностей, замурованных гитлеровцами, были невелики, то никто наверняка не принимал бы двух попыток найти скрытое помещение. Проведенные в 1950—1960-х годах взрывные работы дают основание полагать, что на территории Мамерок на самом деле что-то спрятано», — отметил Плебаньчик.

Итак, если и в самом деле Янтарная комната находится на территории Польши, то где именно? Эта тайна еще требует своей разгадки. Однако, на наш взгляд, самую интригующую версию предложил еще в 2012 году известный польский искусствовед Мирослав Антоний Фигель. По его мнению, Янтарная комната не только найдена, но и давно перевезена в Россию, причем, находится она у всех на виду — под видом восстановленной копии Янтарной комнаты, которую в 2003 году выставили в Царском Селе под Санкт-Петербургом. «Конечно, это оригинал, — заявил Фигель. — Я также знаю, где Янтарная комната была спрятана в конце Второй мировой войны. Я знаю, когда ее вывезли оттуда. Бесспорных доказательств у меня нет, это правда. Но если кто-то спросил бы у Герхарда Шредера, который тогда был канцлером Германии, или Владимира Путина, президента России, то как знать, может они и подтвердили бы эту информацию. Но это политика, а я не занимаюсь политикой». Получается, что на самом деле секрет Янтарной комнаты зависит от взаимоотношений Москвы с Берлином? Кто знает, повторим мы вслед за польским искусствоведом, кто знает…

ИА REGNUM продолжает свое расследование.