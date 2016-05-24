



Флаг США

«Два кандидата, вероятно, должны помириться на общих выборах в ноябре. Их обоих не любят и даже ненавидят примерно шесть из десяти американцев, согласно результатам последнего еженедельного опроса NBC News / Survey Monkey от 24 мая.

На вопрос о своих чувствах по поводу Хиллари Клинтон и Дональда Трампа только 17% сказали, что они восхищаются бывшим госсекретарем, в то время как 10% сказали то же самое о бывшей звезде реалити-шоу — республиканском кандидате. Примерно один из четырех заявили, что они за Клинтон или Трампа, но не восхищаются ими. Еще 37% и 39% сказали, что они не любят, но и не ненавидят Клинтон и Трампа, соответственно; в то время как 21% утверждают, что они ненавидят Клинтон, а 24% заявили, что ненавидят Трампа.

Опрос, который NBC News и Wall Street Journal выпустили чуть ранее, обнаружил, что оба кандидата являются наименее популярными за всю историю опросов. И в последнем опросе, проведенным Washington Post совместно с ABC News (опубликованным в воскресенье, 22 мая), 57% респондентов заявили, что имеют отрицательное мнение о Клинтон и Трампе. Из 57% 46% сказали, что у них крайне отрицательное мнение о Клинтон и 45% сказали то же самое о Трампе.

Зыбкое преимущество (четыре очка) Клинтон над Трампом среди зарегистрированных избирателей остается почти неизменным по сравнению с предыдущей неделей, согласно NBC News / Survey Monkey (47% против 43%). В последнем опросе разрыв сократился до 48% против 45%. Опрос был проведен онлайн с 16 по 22 мая среди 16.710 взрослых, из которых 14.513 — зарегистрированные избиратели. Допустимая погрешность — плюс-минус 1 процентный пункт», — пишет издание Politico.

«Латиноамериканка из Ларедо, штат Техас, говорит, что она и большинство ее друзей за Трампа, потому что они не хотят нового притока мексиканцев в страну. Она думает, что слишком много мексиканцев приехали сюда незаконно, что затрудняет жизнь тех, кто здесь на законных основаниях.

Член профсоюза из Питтсбурга говорит, что за Трампа, потому что он будет «жестким с американскими компаниями, которые перебрасывают рабочие места за границу, будет жестким с китайцами, жестким с мусульманами».

Мелкий бизнесмен из Цинциннати говорит, что он за Трампа, потому что «Трамп не политик. Он задаст им ада в Вашингтоне».

Политические аналитики просмотрели подъем Трампа, потому что они долго смотрели в политическое зеркало заднего вида. В то время как Трамп предлагает новый вид политики, точнее — «антиполитики», — пишет издание Real clear politics.

«Антиполитика» против Вашингтона, руководителей корпораций, банкиров и медиамагнатов… ведь все большее число людей думают, что игра ведется против них. Американцы понимают, что они призывают авторитарного хулигана — силача, который будет «надирать всем задницу». Бывшая звезда реалити-шоу Трамп кажется им жестким и достаточно непримиримым, несмотря на нескрываемые корыстные интересы.

То, что большинству американцев не особенно нравится Трамп, в расчет не берется абсолютно. Как сказал один из избирателей Среднего Запада: «Он может быть придурком, но он наш придурок».

К тому же, в эту эпоху антиполитики любой кандидат, который противопоставляет себя существующему политическому истеблишменту, оказывается, как это ни парадоксально, в более выгодном положении. И это может стать самым большим препятствием для Хиллари Клинтон.

Политики старой школы США тщательно разработали речи и политические предложения, рассчитанные на конкретные сегменты электората. В этом смысле предложения и выступления г-жи Клинтон почти безупречны. Но, сравнивая с Трампом, американцы «поумнели» и уже скептически относятся к хорошо продуманным речам и «детальным предложениям» ординарных политиков. Они предпочитают подлинность. Они хотят, чтобы кандидаты были «нефильтрованными».

Чиновник среднего уровня из Солт-Лейк-Сити говорит, что он не согласен с Трампом почти во всем, но поддерживает его, потому что этот «парень — реальная вещь. Он говорит то, во что он верит, и вы точно знаете, на каких позициях он стоит».

В старой политике политические партии, профсоюзы и бизнес-группы боролись между собой, а пресса, распределённая между отдельными кандидатами и общественностью, объясняла их позиции, одобряла или не одобряла кандидатов, обеспечивая организацию и мобилизацию избирателей.

В эту эпоху антиполитики это необязательно. Достаточно мощного эго, денег и наглости. Другими словами, Дональд Трамп сделал все сам: объявил себя кандидатом; общался и организовывал избирателей — через Twitter и другие социальные медиа; получил бесплатную рекламу в средствах массовой информации, был возмутительным, политически некорректным и порою подлым. Официальное одобрение не имело к этому никакого отношения.

Дональд Трамп усовершенствовал искусство антиполитики в то время, когда общественность ненавидит политику. Вот почему так много экспертов сходятся в том, что его как политика недооценивали. И вот почему демагогия Трампа, направленная на подпитку предрассудков и страхов американцев, которые теряют почву под ногами, делает его самым опасным кандидатом от крупной политической партии в американской истории», — пишет Real clear politics.