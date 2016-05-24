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Волею судеб окончание второго президентского срока оказалось для Барака Обамы решающей и наиболее трудной частью его президентства. Он очень обеспокоен тем, что напишут в учебниках истории о первом черном президенте США, и вместе с ним этим обеспокоена черная Америка, которая последнее время действительно набирает не только силу и влияние, но и чувство ответственности за судьбу США. И, судя по настроению Обамы, именно эта последняя и самая трудная часть его президентства оказалась наиболее радостной и приносящей наибольшее удовлетворение и ему, и тем, кто разделяет его беспокойство об учебниках истории.

Скорее всего, это связано с тем, что только сейчас он сумел освободиться от «опеки» Хиллари Клинтон и начал спасать свои достижения, которые совсем недавно были полностью перечеркнуты «достижениями» его бывшего госсекретаря. Это стало ясно после его интервью журналу «Атлантик», в котором Обама бросил перчатку в лицо Хиллари Клинтон, заявив, что гордится своей способностью противостоять давлению клинтонитов в 2013 году, когда он отказался дать зеленый свет бомбежкам асадовской Сирии. Между тем американцы еще помнят, что именно Хиллари Клинтон упрекала Барака Обаму в том, что он проявил слабость, отказавшись бомбить Сирию и предоставить так называемой умеренной оппозиции новейшее американское оружие. Они даже помнят, как она организовала «так называемые пять ударов книгами», когда пять важнейших членов администрации Обамы, в том числ, два директора ЦРУ и министр обороны, написали — какой плохой и слабый президент Обама. Поэтому все интересующиеся поняли, чьему давлению противостоял Обама в 2013 году. И процент американских граждан, положительно оценивающих роль первого темнокожего президента, сразу пополз вверх.

Незадолго до этого американская политика начала меняться, но знали об этом только люди крайне политизированные и внимательно следящие за политэкономическими новостями в профессиональных журналах. Зато интервью в «Атлантик» было замечено широкими народными массами в США и во все мире, а для повышения рейтинга президента это интервью дало эффект не меньший, чем успешные переговоры «под столом» с мощнейшими ТНК, которыми Барак Обама охотно пользовался в первый срок своего президентства и в начале второго. И вот теперь он, вырвавшись на свободу, пришел к выводу, что если он в оставшиеся месяцы собирается обеспечить своему президентству достойное место в истории, то править он должен с помощью интервью, так как это у него получается лучше, чем управление президентскими указами и переговорами «под столом». Особенно эффективными эти интервью стали после того, как Хиллари Клинтон создала целую систему саботажа президентских указов высокопоставленными чиновниками демократической администрации и лидерами Республиканской партии, которых она успешно завербовала за последнее десятилетие.

Естественно, Обама не может выйти и объявить на весь мир, что он в результате предвыборного торга назначил такую женщину госсекретарем США. Поэтому теперь он вынужден брать на себя вину и за Ливию, и за Сирию, и за Ирак, поскольку по закону это его обязанность следить за тем, чтобы государственный секретарь осуществляла внешнюю политику США, а не порола отсебятину, проводя «политику дерьмовых глупостей». Последнее является переводом на русский язык идиоматического выражения «Don't Do Stupid Shit policy», которое уже вошло в историю дипломатии как ответ Обамы на вопрос журналистов о том, что является отличительной чертой его внешней политики И хоть он и не назвал Хиллари, отвечая на этот вопрос, но после того как на второй президентский срок он отказался от ее услуг в качестве госсекретаря, все, в том числе и сама Хиллари, прекрасно поняли, чью политику он характеризует этим идиоматическим выражением.

Подобным образом в ряде интервью Барак Обама объяснил своим сторонникам, где именно кончаются «дерьмовые глупости» и начинается политика президента США, причем целью этих интервью является не только очищение его доброго имени, но и активное противодействие планам группировки, олицетворяемой Хиллари Клинтон. Эта гипотеза позволяет многое объяснить, в том числе целую серию последних интервью Барака Обамы, на первый взгляд абсурдных, но отмеченных незаурядным чувством юмора и вполне логичных, если предположить, что этот абсурд является на самом деле эзоповым языком, который он освоил почти в совершенстве и который, без всякого сомнения, понимает Владимир Путин.

Эта серия началась сразу после вышеупомянутого интервью президента Обамы журналу «Атлантик» и двух интервью ведущему республиканскому каналу FOX5, в одном из которых президент США Обама гарантировал привлечение Хиллари Клинтон к судебной ответственности, если идущее сейчас расследование ФБР покажет ее причастность к тем или иным противозаконным действиям, связанным с убийством посла США в Ливии. Ну, а во втором интервью Барак Обама взял на себя ответственность за интервенцию США в Ливии, признав это своей самой большой ошибкой и заслужив этим шагом крайне высокий отзыв о себе президента Путина, назвавшего его во время прямой линии одним из самых порядочных и мужественных президентов в мире.

Вслед за этим Обама съездил в Великобританию, где совершил такое количество ошибок, словно хотел специально положить конец «специальным отношениям Великобритании и США и провалить свою миссию главуговаривающего по предотвращению так называемого Брексита — выхода Великобритании из Европейского союза. При этом он сопроводил свои ошибки настолько утонченным троллингом поклонников Уинстона Черчилля — инициатора вышеупомянутых специальных отношений, — что английские журналисты в ходе пресс-конференции смеялись до слез. А после блистательного разбора своих ошибок в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Кэмероном последний начал заговариваться и с тех пор не перестает угрожать своим соотечественникам, что в результате их выхода из Европейского союза последний, лишившись знаменитого британского упрямства, конечно, снимет санкции с Путина и России.

Непонятно, почему это должно их испугать, но, едва вернувшись с Британских островов, президент Обама явился на ежегодный прием прессы в Белом доме и устроил такое представление, что журналисты не только рыдали от смеха, но и подрались прямо в Белом доме. Начал Обама с предположения, что никогда еще конец республики не был столь блистательным, после чего перешел к тому, что дальше США ждет матриархальная тирания, и что только женщины смогут стоять на том месте, где сейчас стоит Обама. Пресса, конечно, тут же объявила эту достаточно неполиткорректную шутку намеком на неотвратимость президентства Хиллари Клинтон, но это предположение в их устах плохо вяжется с довольно горькими словами о конце республики в устах Барака Обамы.

Потом он рассказал, какую цену пришлось заплатить лично ему для того, чтобы эта угроза не осуществилась семь лет назад, после чего приступил к осуществлению своего плана, напомнив всем, как Хиллари Клинтон читала лекции в «Голдман Сакс» за 225 тысяч долларов и позволяла себе расистские выпады в адрес президента США. А недавно менеджер ее избирательной кампании и мэр Нью-Йорка Де Блазио, обеспечивший ее победу на праймериз, демонстративно позволил себе расистскую шутку, которую, по словам Обамы, «ни один белый человек не смеет произносить».

Потом Обама прошелся по эпизоду с мальчиком в пижаме во время своего визита в Британию и открыто сказал, что это было осознанное оскорбление президента США со стороны британской короны. Пресса и тут смеялась до упаду, истерически, что, как известно из психологии, говорит о том, что затронута тема табу. Но надо было видеть лицо Обамы в этот момент, чтобы понять, что он это только сказал с улыбкой тролля 40-го уровня, а на самом деле… А под конец Обама намекнул, что только восстание Дональда Трампа против политической корректности позволило ему освободиться от опеки Хиллари Клинтон. И бросил микрофон…

Дальнейшие выступления Барака Обамы на вручении дипломов в родном Гарварде и университете Ратгерса в Нью-Джерси не отличались столь ярким остроумием, но были в значительно большей степени сосредоточены на целевой аудитории. В Гарварде он явно обращался к черной Америке, и все замерли, когда он, призвав черную молодежь Гарварда голосовать, вдруг сказал: «Вам не надо рисковать своей жизнью для того, чтобы проголосовать, — за вас это сделали другие». С явным намеком на только что прошедшие выборы в Нью-Йорке, где в 2008 году Барак Обама в ходе предвыборной борьбы с Хиллари Клинтон не получил ни одного голоса в Гарлеме. В Гарлеме, Карл!

После минуты молчания Барак Обама продолжил, и выяснилось, что «другие сделали это за них» относится к тому, что они рискнули жизнью много лет назад для того, чтобы сегодняшние студенты могли не рискуя голосовать вне зависимости от цвета кожи. Все вздохнули с облегчением, и все кончилось вполне политкорректно, но осадок остался, и целевая аудитория Обамы в Гарварде поняла, чем она рискует, игнорируя выборы и позволяя Хиллари Клинтон раз за разом выигрывать штаты, где черное население весьма значительно.

А в университете Ратгерса в Нью-Джерси, где через две недели состоятся последние праймериз в США, Обама, по сути, порекомендовал голосовать за Берни Сандерса, повторив важнейшие пункты его программы и снова напомнив о связи Хиллари Клинтон с коррумпированными финансовыми институтами США, не называя имен, но вполне узнаваемо. Последнее, конечно, тут же интерпретировали как атаку на Трампа, который тоже имеет отношение к финансам, но это была сова, настолько явно натянутая на глобус, что верить в нее могут только клинтониты, зомбированные до полного беспамятства.

Выступление в Ратгерсе бросило особый свет на все предыдущие интервью Барака Обамы. Например, стало понятно, что он действительно саботировал свою официальную миссию в Лондон по поводу Брексита, так как Евросоюз поддерживает Хиллари Клинтон на выборах в США. Но самое главное — выяснилось, что Обама дает интервью в определенной последовательности, в соответствии с определенным планом, задача-максимум которого — обеспечить победу Берни Сандерса на президентских выборах в США, а задача-минимум — подбодрить его сейчас, чтобы ему в голову не пришло снять свою кандидатуру досрочно.

И все это происходит в то время, когда Дональд Трамп сумел неожиданно быстро сплотить вокруг себя Республиканскую партию, а Демократическая партия разорвана все более и более бескомпромиссной борьбой между Клинтон и Сандерсом. И все ведущие политологи США уже признали, что только президент США Барак Обама с его растущим авторитетом может сплотить Демократическую партию для борьбы с кандидатом республиканцев. Но они ошибочно считают, что он пытается сплотить партию вокруг Хиллари Клинтон.

Тогда как нюанс ситуации состоит в том, что Барак Обама уже накушался этого блюда по самое «не балуйся» и всячески поддерживает Берни Сандерса, вплоть до возбуждения уголовных дел против демократических губернаторов тех штатов, где Хиллари одержала наиболее невероятную победу. Так что хитрый план есть не только у Путина. Вот и вчера стало известно о том, что процент одобряющих достижения Барака Обамы на посту президента превысил 50%, что очень неплохо для уходящего президента США.