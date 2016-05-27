19 мая Турция отметила день памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, первого президента республики. В этот день Кемаль прибыл в черноморский город Самсун из Стамбула, чтобы начать национально-освободительную борьбу за изгнание с территории страны иностранных оккупантов, которая завершилась образованием современной Турции. Раньше это событие отмечалось в Турции помпезно и торжественно. Однако на сей раз все обошлось ритуальным возложением венков к мавзолею Ататюрка — «Аныткабыр», небольшим митингом во Дворце молодежи и спорта. На массовые уличные акции власть не решилась, опасаясь угрозы атак боевиков «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ — структура, запрещенная в России). Вот такой событийный перепад, призывающий к определенным размышлениям.

Ататюрк, 1933

Ататюрк создал современную, остающуюся пока еще светской Турцию, ввел в стране республиканское правление, перевел арабский алфавит на латиницу, предоставил избирательные права женщинам, стал создавать национальную промышленность и проводить реформы в сельском хозяйстве. Для окружающего страну огромного мусульманского мира европейская модернизация Турции долгое время светит в качестве маяка, к свету которого необходимо было приближаться. Более того, Ататюрк оказался не только грамотным военным стратегом, но и дальновидным дипломатом. В прошедшей недавно специальной телепередаче по каналу CNN turk подчеркивалось, что именно сложившейся тогда стратегический альянс Анкара — Москва позволил во многом молодой Турции выдержать «натиск западного империализма». Тогда политических наследников Российской и Османской империй сплотило общее желание выдавить на обочину геополитического процесса внешних игроков — страны Запада, от Британии, Германии и Франции до Северо-Американских Соединенных Штатов. В этой тактической борьбе Турция, конечно, не без проблем, но все же шагала вперед. Но вот парадокс: сегодня в Турции на разных политических митингах вновь зазвучали лозунги Ататюрка 1919 года, призывы к борьбе против «врагов». В чем же дело и кто сегодня считается врагом Турции?

С приходом к власти в 2001 году Партии справедливости и развития в стране начался сначала медленно, а потом по ускоряющей процесс декамелизации государственной идеологии, а затем последовали и практические меры на этом направлении. С сайта ВС Турции была удалена страница про Ататюрка, а министерство образования страны отменило считавшиеся обязательными торжества в школах и на стадионах. Нетерпимый и слишком амбициозный бывший премьер-министр, а ныне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган стал активно проводить политику так называемой мягкой исламизации, оттесняя не только идеи, но и личность Ататюрка на второй, а то и третий план. Затем была обозначена доктрина вернуть геополитическую роль Турции на Ближнем Востоке, соответствующую временам Османской империи, одновременно с дискредитацией европейских демократических ценностей. Началась атака и на созданную Ататюрком главную оппозиционную Народно-республиканскую партию, что стало серьезно не только подтачивать политическую систему страны, но и привело к расколу общества на светскую часть и исламистскую. Был нанесен удар и по авторитету военных, которые традиционно считают себя идейными и политическими наследниками Ататюрка. Первый парадокс как раз в том, что у Эрдогана стали получаться многие маневры, хотя некоторые эксперты не исключают возможности очередного вмешательства в политику армии как гаранта сохранения светскости государства. Второй парадокс: Эрдогана поддерживает большинство жителей внутренней Анатолии, которые всегда жили своей жизнью и которых европейская модернизация Ататюрка затронула в меньшей степени. Третий парадокс: Европа, которая патронировала демократический процесс в Турции, ошиблась в том, что не только часть турецкого общества, но политики никогда не согласятся с отказом от норм кемализма. Приверженцы светских порядков и даже демократии европейского образца находятся в меньшинстве. Наконец, последний парадокс: Эрдоган, любящий часто выступать на митингах, использует для обоснования своей политики лозунги Ататюрка, призывает к началу «новой освободительной борьбы против них», имея в виду своих активных критиков на Западе. Пока все идет к тому, что партия Эрдогана уничтожает Турцию Ататюрка, погружая при этом страну во внутриполитический и внешнеполитический хаос. По мнению западного аналитического издания Politico, «атака Эрдогана на наследие Ататюрка напоминает атаки самого Ататюрка на режим султанов, разрушенный им для строительства современной Турции». Критикуя султанский режим, Ататюрк провозглашал государство, которое удовлетворит потребности всех турок. Однако, несмотря на модернизацию Турции, многие жители турецких провинций все равно рискуют остаться за бортом прогресса. Как-то странно осуществляется в этой стране исторический круговорот.