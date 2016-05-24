Байкалу грозит пересыхание

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Москва ищет план спасения Байкала — крупнейшего природного резервуара пресной воды. Из-за запланированного Монголией строительства трех гидростанций на реке Селенга озеро может повторить судьбу Аральского моря.

Об этом, со ссылкой на данные с закрытого совещания в Минэнерго РФ, пишут 24 мая СМИ. Как отмечают «Известия», Улан-Батор намерен возвести на реке Селенге и ее притоках три ГЭС — «Шурэн» мощностью 245 МВт на Селенге, и еще две ГЭС мощностью 220 и 100 Мвт на ее притоках — Эгийн-голе и Орхоне. Воздействие этих ГЭС на экологическое состояние Байкала может быть необратимо негативным — изменится наполнение водохранилищ и гидрологический режим рек на участках, расположенных как выше по течению, так и нижележащих.

В настоящее время Улан-Батор недоволен экономическими условиями, на которых Россия поставляет электроэнергию, поэтому и задумал строить новые ГЭС. Как заявил директор Байкальского заповедника Василий Сутула, негативные последствия от строительства ГЭС — это и сокращение обитаемых на территории заповедника животных, и в целом ухудшение состояния уникальной территории. «К тому же электроэнергия с ГЭС потенциально может предназначаться для рудной промышленности, а это риск того, что в реку, а затем и в озеро могут попасть ее отходы и другие загрязняющие вещества», — добавил он.

Для спасения Байкала необходимо отменить строительство, но тогда Монголии нужно что-то предложить взамен. Москва намерена создать альтернативу строительству гидростанций, и ищет другие возможности для обеспечения Монголии электроэнергией. По итогам прошедшего 11 апреля в Минприроды РФ первого раунда переговоров и экспертных консультаций по проблеме Байкала и ГЭС, решено провести комплексную оценку реализации энергетических и водохозяйственных проектов Монголии и их воздействия на реку Селенга и озеро Байкал.

Подробнее: Энергетические компании РФ предложили планы спасения Байкала

Доктор географических наук, профессор Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Анатолий Имехтенов пояснил, что любое строительство гидростанций связано со строительством водохранилищ. Если водохранилище будет создано, оно постоянно будет использоваться для орошения засушливых, степных, полупустынных и пустынных территорий Монголии, и прежде всего Гоби, где сейчас идет разработка месторождений полезных ископаемых китайскими компаниями. «Там наблюдается острая нехватка воды, и поэтому туда будет сбрасываться чрезвычайно большое ее количество», — отметил он.

С бурятским коллегой согласна и профессор Иркутского госуниверситета, заведующая кафедрой гидрологии и природопользования Алла Аргучинцева. По ее словам, сразу мы проблемы можем и не ощутить, но существует определенный период устойчивости, но через несколько лет озеру Байкал будет нанесен серьезный ущерб: «Прежде всего, речь идет о нарушении прибрежной зоны. Природа вырабатывала уникальную систему миллионы лет, а человек может испортить все за несколько лет. Постепенно будет накапливаться эффект антропогенного вмешательства».

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«Денег нет»

В сети большой интерес вызвало видео, в котором премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Крыму объясняет местной жительнице вопрос индексации пенсий. Женщина пожаловалась, что в регионе неправильно рассчитывают пенсии. «Индексации нигде нет, мы ее вообще не принимали. Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию», — отметил он и добавил: «Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Напомним, что Медведев общался с крымчанами в ходе поездки в Феодосию. Он уточнил, что правительство не может проиндексировать пенсии «только в одном месте» и пообещал, что данным вопросом правительство будет заниматься по всей стране.

Подробнее: Медведев: Денег на индексацию пенсий нет

В Крыму ситуацию с выплатой пенсий прокомментировал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский. Он признал, что в Республике есть объективные сложности, но никакой особой проблемы по поводу особо низких пенсий в Крыму нет: «Мы ничем не отличаемся от других регионов».

Он также пообещал, что Пенсионный фонд разберется с конкретным случаем пенсионерки, пожаловавшейся премьер-министру на низкую пенсию.

Подробнее: Власти Крыма прокомментировали ситуацию с пенсиями в регионе

В Кремле не стали комментировать заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об отсутствии решения по очередной индексации пенсий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Дмитрий Анатольевич Медведев возглавляет правительство, и вы знаете, что это вопрос правительства».

Он добавил, что в России правительство «обладает широчайшими полномочиями» и считает некорректным в данном случае комментировать решение главы кабинета.

Подробнее: Кремль отреагировал на заявление Медведева по индексации пенсий

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова журналистам напомнила, что правительство пока не принимало решений по отмене второй индексации пенсий. «В этом году правительство уже индексировало пенсии, и тогда же премьер заявил, что по экономическим итогам первого полугодия будет принято решение о второй индексации на 4%. Никакого решения об отмене второй индексации пока не принималось», — уточнила Тимакова.

По ее словам, сейчас «идет работа», правительство «продолжает оценивать возможность второй доиндексации пенсий».

Подробнее: Тимакова: Решения об отмене второй индексации пенсий не принималось

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников («Единая Россия») обратил внимание, что правительство РФ имеет полномочия провести доиндексацию пенсий во втором полугодии 2016 года самостоятельно, без участия Госдумы.

По его словам, поправка в Бюджетный кодекс уже внесена. «Трудно сказать, как это может быть. Вот начнутся три последние пленарные недели Госдумы — вот тогда это конкретно будет уже ясно», — добавил он.

Подробнее: Правительство может доиндексировать пенсии без Госдумы — депутат

Вице-премьер правительства Ольга Голодец пообещала, что решение по допиндексации пенсий будет принято после 1 июля. При этом она уточнила: «Будем, конечно, настаивать на нашей позиции (индексация по фактической инфляции)».

Быстрее, выше, сильнее…

24 мая СМИ сообщили о списке российских олимпийцев, подозреваемых в употреблении допинга. Как отмечается, Олимпийский комитет России получил от Международного олимпийского комитета уведомление о подозрении в употреблении допинга 14 спортсменов, участвовавших в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. МОК инициировал перепроверку допинг проб, которые спортсмены сдавали 8 лет назад.

В употреблении допинга уже обвинили легкоатлетку Анну Чичерову. Ее личный тренер Евгений Загорулько сообщил ТАСС, что спортсменка получила уведомление о положительном результате перепроверки её допинг-пробы с Олимпиады в Пекине. Тогда Чичерова завоевала бронзу в прыжках в высоту.

Подробнее: Легкоатлетку Чичерову обвинили в приеме допинга — СМИ

В коммюнике, опубликованном 24 мая по итогам встречи замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова и спецсоветника Генерального секретаря ООН по спорту во имя развития и мира Вильфрида Лемке, сказано, что официальная Москва открыта к сотрудничеству в целях борьбы с допингом в спортивной сфере. В министерстве подчеркнули, что проблема «приобрела глобальный размах и может быть разрешена только на пути конструктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон, которое исключало бы всякую возможность наказания спортсменов, никогда не применявших нечестных методов достижения победы».

Подробнее: МИД РФ: Россия готова сотрудничать с МОК и WADA в рамках борьбы с допингом