



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Панамские документы» офшоров, «глобальное потепление» и легендарные афёры вокруг строительства Панамского канала роднит что-то неуловимое

«Проблема глобального потепления — фантом и выдумка бывшего вице-президента США Альберта Гора, получившего за эту теорию Нобелевскую премию», — заявил ИА REGNUM директор Мурманского морского биологического института, академик РАН Геннадий Матишов.

Сегодня ученый-океанолог сделал доклад на заседании Президиума РАН об экосистемах и климате Арктики. «В XXI веке проблема климата приобрела геополитический и коммерческий крен», — отметил он.

Реальные данные свидетельствуют, что климат цикличен. В начале XXI века в Арктике было потепление, но сейчас холодает. Для этого региона характерна внутривековая периодичность климата (11,17,30,60 лет). Раз в 30 лет замерзает Кольский залив. В 2012 году ледовый покров Баренцева моря составил абсолютный минимум за историю наблюдений — 400 тысяч кв. м против обычных 860 тысяч. Однако холодная весна и лето 2013 года привели к росту ледяного покрова в Арктике: его площадь в полтора раза превысила уровень 2012 года. «Мой опыт в экосистемной климатологии подсказывает, что теплый период в Арктике завершился, — отметил ученый. — За последние годы вектор климата повернулся в сторону холодного цикла, расширения площади льда, добавления техногенных и климатических рисков. Без ледоколов наш ледяной «Шелковый путь» не пройти».

ИА REGNUM: Почему ученым не удается доказать, что теория глобального потепления — миф?

Геннадий Матишов: Чтобы доказать это, нужны сотни миллиардов долларов, которые были бы выделены на исследования. На глобальное потепление они были выделены. Вице-президент Гор руководил этой программой, получил Нобелевскую премию. По их теории уже лед давно должен был в Арктике растаять, а он нарастает. А Нобелевскую премию получили! Вот и всё! Даже в этом году в Израиле не купаются: холодно. Почему? Надо всё увязывать — и Арктику, и Антарктику.

ИА REGNUM: Вы же публикуете статьи за рубежом, приводите данные, а данные в науке всегда убеждают, разве не так?

Все западные журналы, если ты покажешь, что нет глобального потепления, статью не возьмут. Поэтому те статьи, которые у меня написаны совместно с американцами, это компромисс — «и нашим, и вашим». Они всё видят, но они получают деньги за другое. Это в науке сплошь и рядом, особенно в такой динамичной, как климат. Ну, как предвыборная кампания американских президентов — это же миллиарды долларов. У кого миллиарды — тот побеждает, у кого их нет — проигрывает. Когда нам говорят, что в Арктике не будет льда — это что такое? Их данные опровергаются, а они продолжают долдонить. Климат цикличен, это доказано нашими классиками. Просто они их не читают.

ИА REGNUM: Получается, нет смысла говорить ни о глобальном потеплении, ни о глобальном похолодании?

Нет смысла, все обычно, так было всегда. Если в 1878 году Норденшельд на судне «Вега» вышел из Стокгольма и безо всякого льда прошел до Берингова пролива, а потом челюскинцы так же прошли через 60 лет, это что было, глобальное потепление? Потом все повторилось в конце XX века. Это все 60-летние циклы, они идут и идут. Я показал свою карту американцам: если Севморпуть безо льда, то все Берингово море забито льдом. Они уперлись, в проливе была перемычка, с той стороны стоял ледокол, мы предложили их вывести. Они же хотели доказать, что дойдут до Камчатки без ледокола. Там был лед, их захватило и понесло потом в Арктику, этих «челюскинцев». Эти детали потом никто не говорит, а они самые главные.

ИА REGNUM: Можете ли Вы сказать, что вся эта проблема парникового эффекта, климатических изменений — надуманная?

Она не надуманная, есть выбросы, но никто не говорит, сколько СО2 в океане и сколько он его поглощает! Ведь подавляющая часть его в океане. А океан вообще выносится за скобки. Весь холод находится в океане. Толща от 2 км от дна и больше — это холодильник. Это вода, которая формируется в Южном океане, в Антарктиде. Пока мы это все не свяжем, обсуждать что-то бесполезно. А климат цикличен. Не я это сказал, а наши классики, наши учителя. Мы это только подтверждаем.

ИА REGNUM: Нельзя ли всю эту дискуссию о глобальном потеплении привести к какому-то знаменателю?

Как только прекратится финансирование, она сама по себе отпадет. Кстати, у них продолжается финансирование, а наши все обрубили. Политикам подсказывают не те мысли. Думаю, что в нынешней ситуации наш президент бы это не подписал. Это когда все целовались, Европа-Америка едина, Горбачев целуется, Ельцин целуется. Тогда все было возможно. Но Путин считает, что все должно быть объективно. Если это против мира, против России, он не подпишет.

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По мнению академика Матишова, фундаментом для климатических прогнозов должны быть базы данных, наблюдения специалистов, а не умозрительные модели, вроде теории глобального потепления. Эти данные можно почерпнуть из завершенного Мурманским морским биологическим институтом колоссального по объему исследования по климату всех морей России. В нем учтены доступные наблюдения за 150 лет. Эти наблюдения показывают, что мир изменчив. В северном полушарии 17−20 тыс. лет назад произошло материковое оледенение. Уровень океана опускался на 120 м., а шельфы осушились. Очевиден тот факт, что в начале XXI века в Арктике наблюдался теплый цикл. Но также очевидно, что сейчас идет резкое нарастание льда в Антарктиде. С периодичностью в 30 лет откалываются айсберги от шельфового ледника Нансена. «Прогнозы климата Северного Ледовитого океана без увязки с явлениями в Южном океане будут выглядеть упрощенной теоретической моделью, — убежден академик Матишов, настаивая, что «глобальные потепления и похолодания повторяются».