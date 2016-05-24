Строительство монгольских ГЭС повлияет на состояние озера Байкал крайне негативно, считает доктор географических наук, профессор Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Анатолий Иметхенов.

izo-life.ru Байкал — новый способ монгольских воздействий

«Любое строительство гидростанций связано со строительством водохранилищ. Когда будет создаваться водохранилище, его надо будет заполнять большим объемом воды. И, соответственно, в этот период очень мало воды будет поступать в Байкал. Напомню, что 80% воды поставляет в Байкал река Селенга», — отметил собеседник ИА REGNUM.

«Во-вторых, Монголия никак не может найти согласование с нашими энергетиками по поводу тарифных ставок. Поэтому, видимо в противовес нам, они и хотят построить ГЭС, их в этом вопросе стал поддерживать Международный валютный фонд. Однако в связи с тем, что в последнее время очень многие выступают против, особенно много возражений с российской стороны, пока финансирование приостановлено, — продолжает Анатолий Иметхенов. — Если водохранилище будет создано, оно постоянно будет использоваться для орошения засушливых, степных, полупустынных и пустынных территорий Монголии, и прежде всего Гоби, где сейчас идет разработка месторождений полезных ископаемых китайскими компаниями. Там наблюдается острая нехватка воды, и поэтому туда будет сбрасываться чрезвычайно большое ее количество».

С бурятским коллегой согласна и профессор Иркутского госуниверситета, заведующая кафедрой гидрологии и природопользования Алла Аргучинцева. «Может возникнуть очень серьезная проблема. К сожалению, может быть сразу мы эти проблемы и не ощутим. Существует определенный период устойчивости, но через несколько лет озеру Байкал будет нанесен серьезный ущерб. Прежде всего речь идет о нарушении прибрежной зоны. Природа вырабатывала уникальную систему миллионы лет, а человек может испортить все за несколько лет. Постепенно будет накапливаться эффект антропогенного вмешательства», — сообщила эксперт.

По ее словам, монгольской стороне необходимо искать другие альтернативные источники энергии, не обязательно рассматривать самый легкий вариант решения проблемы энергонезависимости.

Менее категоричен в оценках воздействия монгольских ГЭС на уровень Байкала доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

«На территории Монголии пытаются построить несколько ГЭС. Одна из них, например, в течении реки Орхон, предназначена для забора воды и передачи ее во внутренние районы Монголии для обеспечения горно-рудного производства. От такой плотины будет явный убыток, этот проект нанесет, скажем осторожно, некоторый ущерб Байкалу. Две других ГЭС в русле Селенги предназначены для выработки электроэнергии и они тоже, конечно, сократят приходную часть баланса озера Байкал, поскольку будут испарения и забор воды на другие нужды. Опасность этих ГЭС — это их воздействие на экосистему Селенги: они будут сбрасывать зимой воду, больше чем это происходит в природных условиях, существенно нарушатся условия воспроизводства рыбы, прежде всего, омуля. Поэтому основной негативный эффект строительства монгольских ГЭС — это их воздействие на экосистему Селенги и всего Байкала», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Михаил Болгов.

«Сегодня сток с Селенги не является определяющим, хотя существенную долю в балансе Байкала играет. Но если мы его немного изменим, то конечно, это скажется на Байкале, но сказать, что произойдет катастрофа по типу аральской, это недоразумение, ничего подобного не произойдет», — отметил эксперт.

По мнению ученого, эта проблема полностью политическая, ничего научного в этом нет: «Не понимаю откуда у монголов такие деньги, чтобы строить такие дорогостоящие сооружения, когда можно было договориться с российской стороной о поставке электроэнергии».

Колебания уровня Байкала, по его словам, связаны с природными цикличными явлениями. «Сейчас мы видим засушливый период, очень тяжелые, маловодные годы. Уровень воды в Байкале сейчас существенно снизился по причине вовсе не строительства монгольских ГЭС или варварской эксплуатации энергетиками, а из-за того, что в последние два года в районе Байкала очень мало выпадает осадков и мало воды притекает в него. На это все накладывается режим регулирования, необходимость обеспечения водой городов Ангарска, Черемхово, выработки электроэнергии и так далее», — сообщил Михаил Болгов.

По его словам окончательные выводы о влиянии строительства монгольских ГЭС можно будет сделать только после того, когда Монголия предоставит конкретные расчеты, что они хотят строить, какие это будут водохранилища и сколько в них воды будет накапливаться. «До сих пор мы от них не получили ничего», — резюмировал эксперт.

«Помимо научной составляющей, в вопросе Байкала есть составляющая политическая. Проблема использования водных ресурсов остро стоит не только здесь — вспомним Иртыш, который используют Китай, Казахстан и Россия; вспомним Сунгари, питающую Амур, в которую попадают вредные отходы китайского производства. Есть межгосударственные проблемы в Африке, связанные с Нилом; распределение ресурсов Евфрата вызывает разногласия между Турцией, Сирией и Ираком», — говорит политолог Анатолий Савостин.

«Понятно, что Россия в случае с Байкалом рискует, поскольку в руках Монголии появляется некий козырь, который может быть использован вопреки интересам нашей страны, — продолжает он. — Большую ошибку делают те, кто воспринимает Монголию «шестнадцатой союзной республикой» или недооценивает ее дипломатический потенциал. За последние 20 лет Россия существенно подрастеряла там свои позиции, зато их укрепили США, многие нынешние руководители страны прошли обучение и стажировку в Вашингтоне. Умело работает в Монголии и Китай. Так что России нужно держать ухо востро. Мне кажется, что тема со строительством ГЭС поднялась в связи с планами Монголии надавить на Россию для решения ряда вопросов экономического свойства. Пока давление оказывается исключительно информационное, через вброс нужной информации. Если же соседи смогут регулировать приток воды в Байкал, инструмент давления станет куда более весомым».

Эту точку зрения разделяет и директор Бурятского регионального объединения по Байкалу Сергей Шапхаев. В интервью интернет-изданию «Тихоокеанская Россия» он заявил, что этой проблеме уже около 20 лет. «Мне кажется, что здесь превалирует политический аспект. Дело в том, что сейчас в Монголии началась кампания по выборам в народный хурал, и есть разные политические интересы. Например, есть партии зеленых, которые против строительства этих ГЭС, потому что пострадает животноводство или будут затоплены лучшие пахотные земли Монголии, если мы говорим о ГЭС «Шурен». И в то же время есть партии, которые считают, что Монголия должна быть энергетически независимой от своего северного соседа. Поэтому такое противоборство идет между разными сторонами. В результате заложником этой ситуации становится Байкал», — отмечает эксперт.

По его мнению, выходом из сложившейся ситуации может стать очень крупный проект, который входит в крупную инвестиционную программу — это создание энергетического кольца Азии. «Одним из ключевых компонентов этого энергетического кольца является строительство очень крупных ветро-солнечных станций в пустыне Гоби на территории Монголии. Спонсорами этого проекта являются Китай, США, Германия, Япония, Корея и, естественно, Монголия. Россия тоже обозначила своё присутствие в этом проекте. Выработка электроэнергии, когда эти ветро-солнечные станции выйдут на проектную мощность, будет такова, что Монголия будет экспортировать электроэнергию. Естественно, все эти ГЭС не понадобятся. Мне кажется, что это хороший вариант, России нужно более энергично включиться в этот инвестиционный проект», — отмечает Сергей Шапхаев.

Руководитель проекта строительства гидроэлектростанции на Эгийн-голе при Министерстве энергетики Монголии Дурзе Одхуу считает, что строительство ГЭС способно решить ряд проблем в Монголии, которая, в частности, фиксирует критическое состояние резерва питьевой воды по всей стране.

В интервью изданию «Монголия сегодня» он заявил, что возобновляемые источники энергии не решат проблемы: «Если посмотреть карту направления ветров Монголии, то можно увидеть, что у нас много ветра, но там, где много ветра, не значит, что там может быть произведено много энергии. Потому что направление и сила монгольского ветра непостоянна, он кружится в вихре, а это очень плохо для производства ветряных станций. У нас не так, как в Голландии, Германии, где постоянны сила и направление ветра, которые дают постоянную энергию. Солнечная энергия такова, что солнце есть — энергия есть, солнца нет — энергии нет».

«Люди, незнакомые с ситуацией в Монголии, могут говорить о солнечной и ветряной станциях. Нам предлагают совместно построить различные электростанции, приносящие миллиардные прибыли. Я отвечаю тем, кто это предлагает, чтобы они приехали, ознакомились с ситуацией на месте, с различными данными, и после этого они будут говорить только о гидроэлектростанции», — заявил Одхуу.

Как сообщало ИА REGNUM, над озером Байкал нависла экологическая угроза: водоём в результате строительства трёх гидростанций на реке Селенга, которое собирается осуществлять Монголия, может повторить судьбу Аральского моря. Для спасения Байкала необходимо отменить строительство, но тогда Монголии нужно что-то предложить взамен.