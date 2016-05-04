Фактически провалив очередное спецзадание — при его исполнении погибли мирные граждане — мировое сообщество в лице генерала Таддеуса Росса (Уильям Хёрт) выдвигает мстителям ультиматум: либо они подписывают многостраничный Заковийский договор и переходят в ведение специальной комиссии либо оказываются одни против всего мира. Часть героев во главе с Тони Старком (Роберт Дауни-младший) согласны на первый вариант. Другие под водительством Стива Роджерса (Крис Эванс) от предложенной мирной возможности наотрез отказываются, полагая, что чиновники слишком коррумпированы, чтобы распоряжаться полученной возможностью. Идейное размежевание переходит в физическое после обвинения в теракте зазомбированного полунацистской организацией «Г.И.Д.Р.А.» роджерова друга Баки Барнса (Себастьян Стэн). Усилия сторон направлены на доказательство вины Барнса, или ее опровержение — для этого следует отыскать настоящего преступника.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданское «Противостояние»

Цитата из к/ф «Первый мститель: Противостояние». Реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2016. США, Германия. Выдох

Предыдущий фильм «Мстители: Эра Альтрона» бесконечно разветвляющейся франшизы про супергероев обнаружил ее существенную слабость: когда действие пытается сосредоточиться одновременно вокруг нескольких супергероев, оно становится похожим на лоскутное одеяло. А молниеносные прыжки от экшена к мелодраме, а от них к драме семейной или производственной не позволяли проникнуться судьбами героев в нужной степени, а значит, и сопереживать им. Новая часть «мстительского» собрания сочинений посвящена выяснению отношений между Капитаном Америка и Железным Человеком. И в этом состоит главная интрига — когда друзья, до сих пор коллективно боровшиеся против всевозможных злодеев, встают стенку на стенку по причине идейных разногласий. Из нововведений: на время убраны темпераментные Халк и Тор, взамен обе команды получили подкрепление в лице Черной Пантеры (Чедвик Боузман), Человека-Паука и Человека-Муравья (Пол Рад). Разумеется, самое интересное не то, с помощью каких подручных средств вдруг размежевавшиеся соратники лупцуют друг дружку, а психология расшатавшихся отношений и свежие характеры, прежде в совместных акциях не замеченные. Про Человека-Муравья первый фильм вышел на экраны прошлым летом. Человека-Паука (на большом экране) играет уже третий по счету актер — 19-летний британец Том Холланд. С ним же в главной роли пройдет очередная перезагрузка «паучьей» истории, результаты которой обещают выдать в 2017-м. В «Противостоянии» этот герой обладает уже известными способностями: плюется в окружающих мгновенно застывающей паутиной и крутит сальто словно олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. Сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили позволили ему также попикироваться со Старком и Роджерсом. Пантеру тоже ждет отдельная киноистория — через два года. Здесь же он запоминается высокопарными тирадами и тем, что больше похож на мужскую версию Женщины-Кошки, чем на какого-то уникального персонажа. Злодей тоже имеется. Правда, барон Земо в исполнении Даниэля Брюля после Хьюго Уивинга или Джеффа Бриджеса напоминает о том, что зло способно мельчать. А жаль. Потому что на сей раз супергероям противостоит земной человек, а не робот или бог из скандинавской мифологии. Присутствие его в сюжете сводится к чисто рабочей функции — раззадорить бывших друзей, растравив их давние раны.

Цитата из к/ф «Первый мститель: Противостояние». Реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2016. США, Германия. На прицеле

К сожалению, оригинальный подзаголовок фильма «гражданская война» в российской версии заменен на невнятное «противостояние». Но это упрек прокатчикам, а не авторам фильма. Братья Руссо, как и в «Первом мстителе: Другая война», демонстрируют ловкость и умение в управлении шустрыми героями. Им удается так аккуратно и грамотно распределить между всеми экранное время, что никто не успевает перетянуть на себя зрительское внимание. По ходу истории из шкафов вываливаются скелеты, что становится еще одним поводом для психологических упражнений. Все участники разборок по-прежнему обладают сверхумениями. Однако человеческого в них стало несколько больше, чем прежде. К тому же, сценаристы наделяют некоторых из них способностью сомневаться. И чем ближе финальная схватка, тем сильнее становятся переживания и желание доказать свою правоту. Фактически же, эта история — история сражения за правду. Роджерс бьется за друга, Старк, как выясняется, за память о прошлом. Вопрос в том, чья правда в результате окажется подлинной.

До развязки, конечно, еще далеко, и чтобы фанаты марвеловских кинороманов не отвлекались на конкурентные комиксовые истории, до конца 2017 года студия выпустит четыре картины: про хирурга Стрэнджа, волею обстоятельств ставшего магом, третьего по счету «Человека-Паука», продолжение приключений Питера Квилла и его разносторонне одаренной команды, и про последнюю битву богов-асов, до которой небесную обитель довела политика узурпатора Локи.