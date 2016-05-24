ИА REGNUM уже сообщало, что после публикации материала о тайнах исчезновения Янтарной комнаты мы получили дополнительную информацию от наших читателей из Германии. А на днях мы получили аналогичное письмо из Лондона от источников, не вызывающих у нас никаких подозрений. Вот что говорится в этой справке: «С весны 1945 года следы Янтарной комнаты теряются. По первой и основной версии, отступая, фашисты прихватили ее с собой. Это-то и подталкивает исследователей к розыскам шедевра. Но есть и другая версия, менее известная. В 2004 году британские журналисты Эдриан Леви и Кэтрин Скотт-Кларк в своей книге «Янтарная комната: тайная история величайшей мистификации XX века» утверждали, что она была уничтожена советскими войсками. По нашему мнению, использованные в этой книге так называемые архивные документы имеют сомнительное происхождение, если иметь в виду воспоминания какого-то хранителя Янтарной комнаты. По мнению британского издания Daily Telegraph, определенные круги в Лондоне этой книгой решали задачу «выбить из рук Москвы козырь в переговорах с Берлином о возвращении предметов искусства, вывезенных советской армией из Германии».

Адольф Гитлер

Почему же этой проблемой озабочена Великобритания? Может быть потому, что есть следующая версия: Янтарная комната сгорела при бомбежке Кенигсберга британскими летчиками. Но Янтарная комната не просто символизирует красоту янтаря. Она имеет острую политическую и мистическую историю.

Как известно, Гитлер проявлял повышенный интерес к раритетам, которые, по его мнению и мнению его соратников, обладают таинственной силой, что объясняет повышенный интерес к ней со стороны спецслужб различных стран, включая, конечно, и Великобританию. На наш взгляд, одна из ниточек расследования пропажи янтарного раритета должна вести к изучению хранящихся в Центральном архиве Минобороны России в Подольске вывезенного из Германии трофейного архива. Сегодня в России они доступны. Но СССР тогда досталась лишь часть немецких архивов. Остальные документы оказались в распоряжении его союзников по Второй мировой войне — США и Великобритании. Тем не менее доступ к ним до сих пор ограничен.

Достоверно известно, что захваченные фашистскими оккупантами на территории СССР исторические и художественные ценности распределялись по строгим принципам. Первый из них определял список раритетов, решение об использовании которых принимал лично фюрер. Янтарная комната — из числа именно таких художественных ценностей. Полагаем, что сотрудник британской разведки Х.Б. Тревор-Роупер, которому в конце июля 1945 года было поручено осмотреть рейхсканцелярию (спустя 4 месяца после советского командования), имел специальное задание «найти очень важное там, куда еще не заглядывали русские». И нашел. В своих мемуарах Тревор-Роупер пишет, что «обнаружил на столе (?) дневник Гитлера в твердом переплете размером 35 на 18 см». Документ был переправлен в Лондон, и с тех пор о нем нет никаких сведений. Поэтому поиски Янтарной комнаты необходимо продолжить и расширить по своим масштабам. Уверены, что на этом пути всех ждет немало открытий.

Таинственная агония

Что же, по подсказке нашего лондонского корреспондента, мы решили провести определенную реконструкцию событий, связанных с последними днями жизни Гитлера, тем более что сохранилось немало документов. Наиболее достоверными из них считаются показания его адъютанта Гюше и слуги Линге, которые давались следственным органам союзников. Они утверждали, что в день своего рождения, 20 апреля 1945 года, Гитлер «заранее предупредил, что не будет принимать поздравлений». Но когда его свита все же уговорила через Еву Браун «выйти из покоев, он сделал это нехотя, небрежно пожав присутствующим руки, и тут же ушел к себе». Это отмечает и Мартин Борман в своем дневнике: «К сожалению, настроение не праздничное».

Но вот что любопытно. В апреле 2000 года в выставочном зале Федеральной архивной службы проходила выставка «Агония Третьего рейха». Среди экспонатов, захваченных советскими войсками при штурме рейхсканцелярии, оказалась книга «Записи посетителей Адольфа Гитлера». Когда мы открыли эту книгу над дату 20 апреля 1945 года, то прочитали следующее: «В тот день Гитлера посетили посол Афганистана, советник японского посольства и посол Королевства Там (нынешний Тайланд — С.Т.)». Что-то это не похоже на те «свидетельства», которые оставили историкам лица из ближайшего окружения Гитлера.

В дневниках Геббельса и Бормана фиксируется, что Гитлер и Ева Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в 15 часов 30 минут. Накануне, как сообщал на допросе обергруппенфюрер СС Ганс Байэр, Гитлер распорядился «чтобы его труп и труп Браун были немедленно сожжены», «иначе они, русские, с ними будут делать нечто вроде того, что было сделано с Муссолини, которого повесили напоказ». Однако на упомянутой выставке в зале Федеральной архивной службы за номером 9401 к делу НКВД о расследовании самоубийства Гитлера был представлен фрагмент его черепа с пулевым отверстием в области темени, тогда как, по показаниям камердинера Линге, «Гитлер стрелялся в висок и потом его сожгли».

И, наконец, о дневниках. Нам удалось связаться по телефону с сотрудниками Мюнхенского института современной истории. Они сообщили следующее: «Тема дневников Гитлера — дело темное. Все зависит от того, что понимать под словом «дневник». Некоторые источники утверждают, что кое-кто из окружения фюрера мог вести какие-то записи бесед с ним. Кое-что сегодня из этой серии уже опубликовано. Но в целом полной ясности не существует». В фондах Федерального архива России, к примеру, хранится личный альбом Гитлера, в котором он делал пометки карандашом и хранил любимые открытки. Это, конечно, не дневник. Но это не исключает факта его наличия в принципе.

Кто кого водил за нос: Stern Куяву или Куява Stern?

В конце 2000 года в одной из клиник Штутгарда скончался некий Конрад Куява, которого знали еще под именем «доктор Конрад Фишер». Он прославился тем, что в 1983 году продал за $4,5 млн известному германскому еженедельнику Stern личные дневники Адольфа Гитлера. Детали этой сделки неизвестны до сих пор. Фактом является то, что «дневники» предварительно прошли историческую и графологическую экспертизу, и были признаны подлинными. Журналист Герд Хайдеман, выступавший в роли посредника, так объяснял, каким образом у «Конрада Фишера» оказались дневники фюрера. Оказывается, в конце апреля 1945 года в районе Дрездена разбился самолет, перевозивший в неизвестном направлении личные вещи Гитлера. Местные крестьяне, оказавшиеся на месте катастрофы, быстро разобрали уцелевшие вещи, в числе которых и оказался «дневник». Позже он таинственным образом попал к Конраду Куяву.

В апреле 1983 года журнал Stern на правах эксклюзивности опубликовал сенсационные 62 тома дневников Гитлера. Вслед за этим многие историки Третьего рейха кинулись чуть ли не заново переписывать многие страницы новейшей истории Германии. Некоторые свидетельства последних дней своей жизни, в том числе и упоминания о Янтарной комнате, оставленные фюрером, просто завораживали исследователей. Однако среди определенной части правительственных функционеров стали закрадываться сомнения в подлинности дневников. На сей раз была подвергнута экспертизе бумага, на которой были написаны эти «опусы». И вскоре выяснилось, что она содержит полиамидный полиэстер, материал, который стал использоваться для производства бумаги в Германии только с 1955 года. Началось следствие. Куява был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Журналист Хайдеман и директор журнала были уволены с работы.

Казалось бы, история с «дневниками» Гитлера завершилась скандалом. Но она оставила открытыми ряд серьезных вопросов, связанных с последними днями существования нацистского рейха. Историки стали понимать, что у них мало правдивой информации и о Гитлере, и его ближайшем окружении. И это при том, что на данную тему написаны сотни томов. Но иногда достаточно начать сопоставление хронологии событий, чтобы оказаться в океане противоречий. На этом и сыграл Конрад Фишер, перехитривший историков и экспертов.

Продолжение следует?

Автор не предполагал, что его беседа с известным советским германистом Львом Безыменским в конце 2000 года, которая была тогда записана, окажется сегодня как никогда кстати. Вот что он тогда рассказывал: «Сталин выразил сомнение, что обнаруженные в первых числах мая 1945 года возле черного бункера останки принадлежат фюреру, а не его двойнику. Тем более что у трупа не хватало челюсти. По его заданию расследованием обстоятельств гибели руководства Третьего рейха занялись следователи из НКВД и СМЕРШа. Эти группы конкурировали между собой, придерживались разных концепций. НКВД считало, что Гитлеру не удалось сбежать из Берлина, в то время как СМЕРШ придерживался иной точки зрения. «Миф» и «Архив» (под такими кодовыми наименованиями проводились эти операции) были строго засекреченными. Тогда удалось разыскать, например, подлинные дневники Геббельса, Бормана и даже Риббентропа, некоторые принадлежавшие им лично вещи. Достоверно известно, что специально для Сталина переводили некоторые фрагменты из этих и других трофейных документов. Что же касается так называемых дневников Гитлера, то уверен: речь идет о какой-то мистификации». История расследования гибели Гитлерами силами советских спецслужб подробно исследована в книге известного историка В.А.Козлова «Где Гитлер? Повторное расследование НКВД-МВД СССР обстоятельств исчезновения Адольфа Гитлера. 1945−1949 «, вышедшей первым изданием ещё в 2003 году.

В то же время специалисты Государственного архива России считают, что обстоятельства поступления в архив вещественных доказательств относительно руководителей Третьего рейха вызывают немало вопросов. И не только это. Сталин после победы в Великой Отечественной войне приказал разыскать следы Янтарной комнаты. Но почему с 22 июня 1941 года — с начала немецкого нашествия — до вступления немцев в Царское Село 17 сентября 1941 года, то есть почти за три месяца, советским специалистам не удалось разобрать Янтарную комнату, в то время как немцы умудрились сделать это всего за 36 часов силами семи строительных батальонов 553-го полка вермахта? И почему, придя к власти в 1985 году, Михаил Горбачёв тут же свернул работу третьей государственной комиссии по поискам Янтарной комнаты, созданную ещё Леонидом Брежневым в 1967 году? ИА REGNUM продолжает своё расследование.