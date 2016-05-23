Выбор сделан?

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме

Праймериз, состоявшиеся в регионах РФ 22 мая, стали, пожалуй, главной темой для региональных и федеральных СМИ 23 мая.

Как было заявлено «Единой Россией», в ходе предварительного голосования проходил предварительный отбор кандидатов от партии для последующего выдвижения их кандидатами в депутаты в Госдуму и на иные выборные должности. За весь период выдвижения на предварительное голосование было выдвинуто 3 283 кандидата, из них зарегистрировано 2 862 кандидата. При этом только 1 631 — члены партии, 1 231 — беспартийные.

Праймериз прошли не без скандалов.

Так, в Новгородской области фиксировали нарушения с самого утра. Одна из участников праймериз — кандидат и в Госдуму, и в облдуму Елена Михайлова — заявила о «срыве процедуры голосования по округу №9», где в бюллетене и в агитационных материалах неверно указано её отчество (Михайловна вместо Васильевна). По её словам, бюллетень такого типа поступил в комиссию с 18 мая, но её как кандидата для ознакомления с формой и текстом бюллетеня не приглашали.

Подробнее: В Новгородской области на праймериз «Единой России» фиксируют нарушения

В результате было решено перепечатать бюллетени, а до этого изменения вносить вручную.

20 жалоб о нарушениях в ходе предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Государственную думу поступило в оргкомитет в Тверской области. Основное количество жалоб касается нарушения правил агитации, подвоза и подкупа избирателей. По данным фактам проводится проверка, будут даны соответствующие оценки.

Оргкомитет рассмотрит жалобы и проанализирует дополнительную информацию по каждому случаю, чтобы сделать окончательные выводы о значительности и масштабах нарушений. При этом, как неоднократно заявляло руководство партии, в случае подтверждения нарушения результаты голосования могут быть аннулированы.

Подробнее: В Тверской области в ходе праймериз поступило 20 жалоб на нарушения

«Открытый альянс наблюдателей» заявил о нарушении правил агитации в Санкт-Петербурге.

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Полицию Санкт-Петербурга попросили разобраться в ЧП с машиной участницы праймериз. Политолог увидел «этические» нарушения на праймериз в Ленобласти. А астраханцы пожаловались на подкуп избирателей в день праймериз «Единой России».

В Приморье на праймериз «Единой России» фиксировали грубейшие нарушения. Так, в посёлке Пластун уже к 10 утра закончились бюллетени и избирателям начали выдавать непонятные анкеты для голосования, не все из участков оборудованы кабинками для голосования. В 12 часов закончились и эти «бумажки», а избирателей отправляли восвояси. По словам корреспондента ИА REGNUM, вызывала вопросы и процедура выдачи бюллетеней: члены избирательной комиссии брали у людей паспорта и выходили в другую комнату, и лишь потом выдавали бюллетени.

В «Единой России» пообещали тщательно проверить все жалобы в ходе предварительного голосования. «Если на каком-то участке достоверно определить результат невозможно, потому что там был подкуп, подвоз участников, большое количество жалоб, то будем отменять результаты голосования на таких участках. Это может повлиять на рейтинг депутатов, и кто-то другой может стать лидером», — отметила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.

Подробности: Баталина: «ЕР» тщательно проверит все жалобы в ходе праймериз

23 мая принялись подводить предварительные итоги праймериз. Важнейшим результатом стало то, что многие граждане начали менять свое традиционно скептическое отношение к избирательному процессу, заявили участники пресс-конференции в Москве.

Член Общественной палаты РФ Любовь Духанина отметила, что фактически с праймериз у избирателей появился шанс не только участвовать, но и повлиять на формирование кандидатов в депутаты: «Граждане это увидели как дополнительные расширяющиеся демократические возможности для самих себя».

«Люди отмечали не только возможность повлиять на список кандидатов депутатов от партии «Единая Россия», но и возможность повлиять на будущую ситуацию по одномандатным округам, заранее познакомиться с кандидатами», — указала Духанина.

Среди недоработок она отметила слишком большой размер бюллетеней: «Большой для москвичей — порядка 130 человек, 10 страниц текста. Хорошо, что была информация на стендах, но это требовало от избирателей очень много времени, чтобы сделать осознанный выбор».

Праймериз открывают новую эпоху в общественной жизни страны, которая ознаменуется усилением роли публичной политики, заявил политолог Алексей Зудин: «Кулуары в политике всегда были и будут всегда. Но, похоже, что доминированию кулуарного подхода в современной российской политике приходит конец. И мы с вами присутствуем при утверждении другого, противоположного принципа в нашей политике — принципа публичности, где авторитет и уважение завоёвываются не в закрытых немногочисленных аудиториях, а в широком общественном пространстве, публичном и конкурентном».

Итоги и практика праймериз, определив новый стандарт требований, теперь будут подталкивать и другие партии и самую «Единую Россию» соответствовать этим новым требованиям, уверен политолог.

Политолог Дмитрий Орлов отметил, что праймериз указывают на значительную эволюцию устройства «Единой России» в сравнении с ситуацией десятилетием ранее: «Был клуб «Единой России», который участвовал в формировании партийной элиты в начале 2000-ых, но сегодня это система, уже основанная на волеизъявлении граждан. «Тяжеловесы» прошли. Но вопреки ожиданиям негативно настроенных наблюдателей, значительная часть активно настроенных граждан участвовали в праймериз. Предприниматели, почти треть, которые представлены — это серьезная характеристика прошедшего голосования».

«Запрос общества на новую элиту, который достаточно ясно был сформулирован, постепенно удовлетворяется. Процедура предварительного голосования оказалась очень ценной и конкурентоспособной на российском политическом рынке», — добавил он.

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Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов, праймериз оправдали ожидания «Единой России», партия предлагает закрепить такую форму предварительного голосования на уровне закона. «Мы рассчитывали на явку в 6−7%, где-то, возможно, и 8%. Результаты показали, что во многих регионах наш расчет был превышен. В целом результат составил 9,5%», — заявил Неверов.

Самую высокую явку продемонстрировали Чеченская Республика, Татария, Калмыкия и Чувашия. Регионы с минимальной явкой — Коми (более 5%), Омская, Иркутская область и Санкт-Петербург — более 4% и чуть менее 3% в Архангельской области.

В свете успеха предварительного голосования «Единая Россия» предлагает законодательно прописать возможность проведения партиями таких мероприятий, однако новая норма не примет обязательный характер, подчеркнул Неверов. «Не считаем, что это должно быть обязательной нормой, не все партии к этому готовы. Едва ли эта норма будет привлекательной для КПРФ, ЛДПР», — подчеркнул Неверов.

«Но мы считаем, что такая возможность должна быть представлена для тех, кто стремится к открытым процедурам. Это прогрессивная норма, я уверен, что за ней будущее», — добавил он.

По его словам, кандидаты праймериз, применившие административный ресурс, могут забыть про партийное будущее. В партии обещали проверять все поступившие сведения о применении административного ресурса в ходе праймериз, в том числе от СМИ.

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Как спасать экономику России…

25 мая на заседании президиума Экономического совета будут обсуждаться сценарии развития экономики России на ближайшие годы. Один из них подготовили председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Коротко их предложения можно назвать бюджетным стимулированием и бюджетной консолидацией. Бюджетное стимулирование предполагает то, что из госбюджета будет оказываться помощь некоторым отраслям при сохранении существующей структуры экономики и правовых институтов.

По данным издания «Ведомости», ставится задача достичь среднегодовых темпов роста экономики в 4%, для чего потребуется комплекс мер: «Судебная и правоохранительная системы должны стать более объективными, необходимы пенсионная реформа, снижение доли государства в экономике и административных издержек в международной торговле, бюджетная консолидация и перераспределение бюджетных расходов в пользу развития человеческого капитала и инфраструктуры, реформа госуправления. Улюкаев предлагает дополнить институциональные реформы бюджетным финансированием».

По мнению Кудрина, при сегодняшней структуре экономики РФ рост ВВП в 2017—2019 годах возможен только за счет роста цен на сырье, а для достижения роста ВВП на 4% в 2019 году кроме реформ требуется дополнительно привлечь в экономику 4,5 млн человек и 40 трлн рублей инвестиций в основной капитал.

Кудрин заявил, что в РФ «экономике сейчас определенной решительности не хватает». По его мнению, мы оттягиваем важные реформы: «Это станет причиной и оттягивания начала экономического роста».

Мнения экспертов по поводу того, спасут ли предложения Кудрина экономику РФ, оказались неоднозначными. Так, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что нет никаких оснований полагать, что антикризисные предложения, заключающиеся в мерах бюджетной консолидации, приведут к благоприятному эффекту и смогут вывести российскую экономику из кризиса. По его словам, мало того, что эффективность таких мер не обоснована теоретически, но она также не имеет никаких подтверждений на практике.

«Это смесь лжи и безграмотности. Притом безграмотности весьма корыстной. Эта политика проводится с 1992 года. Обсуждать содержательно, разумно это или нет, можно было в 1991 и 1992 году. Но с тех пор эти меры многократно доказали свою ущербность. Они показали, что государство является главным инструментом развития. В обществе высоких технологий развитие без государства невозможно», — заявил Делягин.

Он полагает, что сокращение доли государства в экономике, которое, согласно такого рода предложениям, заключается в приватизации и уменьшении государственных расходов, неизбежно приведет к разграблению общенародной собственности и деградации общества: «Это будет приватизация за гроши, и никто даже толком не может объяснить, зачем это делается. При этом ключевые объекты российской экономики будут переходить под контроль иностранного бизнеса, что означает утрату национального суверенитета России. О чём, скажем, канадские и американские учёные пишут прямо и говорят совершенно открыто».

В таком сценарии он ожидает сокращения доли государства в экономике за счет урезания социальных расходов, что приведет к дальнейшей деградации человеческого капитала, а это исключает возможность какого-либо развития в принципе.

Делягин подчеркнул, что нет никакого обоснования, что меры бюджетной консолидации действительно возымеют эффект и создадут необходимые условия для экономического роста: «Почему после таких реформ экономический рост должен ускориться, Кудрин и его сторонники объяснить не в состоянии. На мой взгляд, их логика очень проста: давайте убьём Россию сегодня, и расскажем всем, что завтра она обязательно возродится».

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Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил корреспонденту ИА REGNUM, что-то, о чем говорит Кудрин, не имеет отношения к драйверам экономического роста. «Он и сам фактически утверждает, что происходить всё будет очень медленно, и уже потом — в будущем — мы, наконец, заживем как нормальные люди. Слова Кудрина про честных судей и реформы звучат хорошо и красиво, но это то же самое, что сказать: когда всё будет хорошо, когда все станут другими людьми, тогда и начнется экономический рост», — считает эксперт.

По его мнению, слова Кудрина означают, что должны поменяться культурные основы общества, прежде чем можно было бы рассчитывать хоть на какие-то положительные изменения в экономической сфере: «Это социокультурный фактор, который быстро не меняется. Должны появиться новые граждане, а откуда они появятся? Из тех же самых людей, что существуют здесь и сейчас. Это не только проблема верха, но и проблема низа».

Подробнее: «Ждать, пока само не рассосется» — об идеях Кудрина

Замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова назвала «План Кудрина» возвратом к гайдаровским реформам.

Генеральный директор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман не стал утверждать, что идеи Кудрина, подготовленные к заседанию президентского экономического совета, сработают и спасут экономику России. Но критиковать их он не стал: «Я реалист и хорошо понимаю, что на практике порой даже самые теоретически правильные вещи не срабатывают, различные элементы плана начинают вступать в противоречия друг с другом, взаимно «глушить» положительный эффект. Так бывает, когда человек лечится сразу от двух болезней, а потому принимает одновременно сразу два лекарства, а в итоге не получает результата. Просто поодиночке эти препараты сработали бы, но вместе они не дают эффекта, нивелируя воздействие друг друга. А у российской экономики даже не две, а целый букет «болячек», и все их нужно каким-то образом лечить, и желательно побыстрее».

А вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер полагает, что перечень первоочередных озвученных мер совпадает с тем, что деловое сообщество давно желает увидеть от власти: «Именно реформа правоохранительной и судебной системы наряду с уменьшением доли государства заставят бизнес не выводить деньги из страны, а задуматься о расширении бизнеса, об инвестициях. Ведь именно на них мы сейчас ставим упор после того, как прежняя модель роста экономики за счет расширения потребительского спроса, благодаря высоким ценам на нефть, исчерпала себя. Сейчас частных инвестиций немного, а резервные фонды идут не только на инвестиции, но и на латание бюджетных дыр. Другие предложения, реформа пенсионной системы, уменьшение инфляции, снижение дефицита бюджета — все это повысит макроэкономическую стабильность, без которой также немыслимы инвестиции».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин 25 мая намерен провести «мозговой штурм» совместно с экономическим советом при президенте. «Речь идет именно об экспертных точках зрения, которые будут высказываться в консультационном плане для сведения главы государства, для сведения экономического блока правительства», — пояснил он и добавил, что заседание совета «не призвано вырабатывать некий перечень каких-то конкретных решений» и станет «мозговым штурмом для того, чтобы впоследствии эти экспертные точки зрения принимались во внимание теми, кто несет непосредственную ответственность за экономическое развитие нашей страны».