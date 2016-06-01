25 мая состоится заседание президиума экономического совета при президенте России, на котором советник президента Алексей Кудрин представит свой план вывода российской экономики из кризиса. Альтернативной концепцией является план подготовленный группой участников «Столыпинского клуба» во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым и помощником президента Андреем Белоусовым, который также будет обсуждаться на этом заседании.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

Главной идеей концепции Кудрина является сокращение бюджетного дефицита до уровня менее чем в 1% ВВП. Напомним, что на 2016 год запланирован дефицит госбюджета России на уровне 2,8 трлн руб. или почти в 3% ВВП. Целью сокращения дефицита государственного бюджета является выход через несколько лет на уровень роста ВВП в 1%. А более важной задачей, с точки зрения бывшего вице-премьера, является реформа судебной и правоохранительной системы, нацеленная на то, чтобы правоохранительные органы прекратили «кошмарить бизнес».

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Слабой стороной «плана Кудрина» является то, что в нем предлагается вернуться к гайдаровской модели «бездефицитного бюджета», но даже в более непрезентабельном ее варианте. Напомним, что в начале 90-х у команды Гайдара целью реформ был хотя бы бездефицитный бюджет (что, как мы знаем, так и не было выполнено), а средством — жесточайшая экономия бюджетных расходов. А сейчас в более стабильных условиях ставится цель — дефицит в 1% ВВП.

Очень мало сказано в концепции Кудрина об источниках сокращения бюджетного дефицита, то есть о налогах и государственных расходах. Ясно, что перед выборами в Госдуму и будущими президентскими выборами в 2018 году повышение налогов не представляется возможным.

Что касается сокращения расходов, то здесь Кудрин оседлал своего любимого конька — повышение пенсионного возраста, в котором он видит чуть ли не единственный способ ликвидации бюджетного дефицита. В такой политике, если она все-таки будет принята, есть и свои плюсы, и свои минусы, хотя минусов мы видим больше. Но в любом случае, перед выборами в Госдуму такое решение вряд ли осуществимо. Поэтому, чтобы «план Кудрина» стал возможным, необходимо, чтобы его разработчики отказались от борьбы с бюджетным дефицитом любой ценой, и в первую очередь ценой ухудшения благосостояния народа. А также нужен отказ от вредных идеологических догм гайдаровских времен, например, от того что экономический рост — это плохо, а бизнес в России настолько белый и прозрачный, что любые попытки проверить его, например, на уплату налогов, являются «закошмариванием».

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К сожалению, о том, как стимулировать потребительский спрос в условиях долгосрочного ограниченного экономического роста, в концепции Кудрина тоже не говорится практически ничего.

Альтернативная концепция «Столыпинского клуба» подразумевает мягкую (стимулирующую) денежно-кредитную политику за счет низких процентных ставок, доступных кредитов и так далее. Весьма разумным предложением, на наш взгляд, является рекомендация государству вспомнить о реформах правительства Евгения Примакова и снова ввести обязательную продажу части валютной выручки экспортеров в госбюджет, но уже в менее жестких рамках, чем в 90-е годы.

План «Столыпинского клуба», по нашему мнению, в отличие от «плана Кудрина», гораздо больше направлен на улучшение благосостояния общества. Но вопрос в том, что Банк России, который юридически является независимым институтом, сегодня не готов к существенному снижению процентной ставки, чтобы стимулировать реальный сектор и инвестиции в производство, как это предполагается в альтернативной концепции.

Соответственно, мы предполагаем, что ни один из планов не будет принят, либо появится какая-либо третья альтернатива. В любом случае, можно только сожалеть, что России в наше время не хватает такого сильного антикризисного управляющего как Евгений Примаков.